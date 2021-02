Sledujte: Petra Kvitová je v rozpacích, že nezná Taylor Swift

Světová jednička Petra Kvitová nedosáhla působivé kariéry na Australian Open 2021. Ve druhém kole turnaje podlehla Soraně Kirstiové a nebyla s jejím výkonem spokojena. K jejímu zklamání přispělo, když fanoušci věděli, že nezná slavnou zpěvačku Taylor Swift.

V době Australian Open 2021 hrála dvojnásobná grandslamová šampiónka Petra Kvitová backgammon „Hádej, kdo?“ I když porazila svého soupeře a populárního australského komika Andy Lee, byla jedna věc V rozpacích jí.

Hra začala a Lee si vybral prominentní herečku a komičku Ellen, jejíž totožnost musela Kvitova hádat. Na druhou stranu si Kvitova vybrala jako odhad Dominica Tima.

Když jsem se zeptal Kvitové, zda je dotyčný zpěvák, odpověděl mi záporně. Poté musela Kvitova dát záložku Taylor Swift, ale vypadala zmateně.

Nejprve ji položila, znovu zvedla a poté, co potvrdila Lee, znovu ji spustila. Andy je naprosto šokován, když to viděl. Dokonce vzal Swiftův podpis z filmu „Shake It Off“ a řekl jí, že je jednou z největších zpěvaček vůbec.

Petra Kvitová se objevila jako vítězka vrhcáby

Ačkoli Kvitova neznala postavu, která měla na Instagramu asi 150 milionů sledujících, podařilo se jí hru vyhrát. Hádal jsem Eileen těsně předtím, než se Lee dostal k Timovi.

Lee se také snažil hru vyhrát, ale to, co na fanoušky opravdu zapůsobilo, byla jeho neocenitelná reakce, když se dozvěděl, že Kvitova neví, kdo je Taylor Swift. Choval se, jako by žil ve snu.

Po špatné kariéře na Australian Open 2021 se Kvitová bude po zbytek sezóny těšit na skvělý tenis. Stále na to má téměř deset měsíců a pokusí se vylepšit svou hru. Podaří se třicetileté Kvitové v roce 2021 vyhrát své třetí grandslamové tituly?

