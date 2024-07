SLEDUJTE: Když v Česku pršel 1 milion dolarů v hotovosti díky TV Star Kazma – Zprávy

Český influencer Kamil Bartošek, známý jako Kazma, se dostal do titulků poté, co shodil z vrtulníku 1 milion dolarů nad městy Ljesa a Labem.

Původně Kazma chtěl, aby se lidé účastnili filmu Onemanshow: The Movie s Kazmou v hlavní roli a rozlouskli skrytý kód, aby našli peníze.

Poté, co se účastníkům nepodařilo problém vyřešit, Kazma se rozhodl podělit se o peníze se všemi účastníky, čímž přinesl radost do srdcí širší skupiny lidí.

Mnoho lidí v komentářích vzdalo hold influencerovi, přičemž jeden uživatel řekl: „Kazima dává společnosti to, co je její vlastní.“

Další člověk dodal: „Myslím, že každý si v jednu chvíli v životě myslel, jak by bylo skvělé, kdyby jen pršely peníze a tady se to skutečně stalo. ️ Omlouvám se, že jsem tam nebyl jen pro tu zkušenost 🙂 Je to tak působivé, že daroval lidem tolik peněz.“