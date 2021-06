Sledujte dnešní vzácné zatmění slunce „Ring of Fire“ v ohromujících ohnivých obrázcích

Spaceweather.com/Felix Zai



Ve čtvrtek ráno bylo pro většinu východní části Severní Ameriky velmi zvláštní východ slunce. V závislosti na vaší poloze může slunce vypadat jako půlměsíc, blíže k vycházejícímu nebo ubývajícímu měsíci než slunce.

účinek díky částečné zatmění Slunce ك, když se temný disk měsíce vyrovná mezi Zemí a sluncem, aby zablokoval část nebo téměř všechno, v závislosti na tom, kdy a kde tento jev vidíte. Taková událost je pro fotografy bohatstvím.

Vzhledem k tomu, že načasování tohoto zatmění je v souladu s východem slunce nad většinou východního pobřeží Spojených států, bylo pořízeno mnoho skvělých fotografií obrácených na východ se širokým otevřeným horizontem. Některé orientační body, jako je například Delaware Breakwater Lighthouse zobrazený níže, dodávají pěknou perspektivu.

NASA / Aubrey Geminiani



Ve správný okamžik profil východu slunce vypadal jako ohnivý roh vycházející zpoza obzoru, spíše než běžnější disk, na který jsme zvyklí:

NASA / Bill Ingalls



Na rozdíl od úplného zatmění Slunce, které dokáže na pár děsivých okamžiků úplně zablokovat slunce, Toto bylo prstencové zatmění. To znamená, že kvůli vzdálenosti mezi Sluncem, Měsícem a Zemí tento týden Měsíc úplně neblokuje Slunce, ale ponechává viditelný prsten obrovské ohnivé koule, odtud název „Prsten ohně“.

Tato část jevu však byla viditelná pouze z relativně úzkého (a většinou neobydleného) koridoru, který vede na sever od Ontaria přes Grónsko, prochází přes Arktidu a pokračuje na jih přes části Sibiře. Jedná se o těžko přístupný kus země.

To nezabránilo neohroženým fotografům v několika osadách podél prstencové cesty zachytit tuto jedinečnou nebeskou událost. Vinny Karatak zajal Ohnivý prsten z Iqaluit, Nunavut, Kanada:

Pro ty, kteří nejsou na této cestě, bylo další možností vidět Ohnivý kruh. Časopis Sky and Telescope si objednal speciální let, který měl letět prstencovou cestou a dostat fotografy co nejblíže k zatmění, aniž by skutečně opustil atmosféru.

Spaceweather.com/ Elliot Hermann



Po každém zatmění Slunce máme spoustu skvělých nových obrázků a inspirace pro plánování dopředu na další. Jediné další zatmění v roce 2021 je bohužel zcela obtížně plně zažít. Cesta úplného zatmění Slunce 4. prosince projde Antarktidou pouze z velké části.

14. října 2023 se bude konat další epizoda hry Eclipse ohně, která se bude hýbat po západních Spojených státech a Střední Americe.

Spousta času na přípravu.

