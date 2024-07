Slavnostní promoce pro LGBTQ seniory přináší radost a vrací tanec, který byl před desítkami let obávaný

„Byla to doba, kdy lidé nebyli venku,“ řekl Weiss, nyní 88letý. „Bylo to nepříjemné.“

Minulý týden uspořádalo LGBT centrum v Los Angeles svůj 27. ročník Prom, na který zve členy LGBTQ+ komunity starší 50 let, aby oslavili, že jsou gayové – za což se mnozí z nich styděli, když byli náctiletí.

Letos se více než 300 seniorů obléklo do plesových šatů a sešlo se v losangeleské zoo na večeři a tanec. Konala se slavnostní promoce, kterou sponzoroval Angel City fotbalový klub A Charlotte’s Web — Zdarma a zahrnuje dopravu a pomoc při nákupu oblečení pro starší lidi, kteří si to nemohou dovolit. Většina eskort je ve věku 60 až 80 let.