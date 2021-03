Slavia Praha podala trestní oznámení pro údajný “brutální” útok na Ondřeje Codelu | fotbalové novinky

Slavia Praha uvedla, že po čtvrtkovém zápase proti Rangers podala trestní oznámení o údajném “brutálním” útoku na Underreja Kudelu.

Záložník Rangers Glenn Camara tvrdil, že byl na konci druhé etapy Evropské ligy v Ibroxu rasově zneužíván českou mezinárodní zadní obranou Slavie Kudelou, což po zápase vedlo k rozzlobeným scénám na hřišti i v tunelu.

UEFA uvedla, že „si je vědoma nehody, která se stala v tunelu po skončení zápasu“, a od té doby potvrdila, že ve čtvrtek v noci zahájila vyšetřování událostí.

Slavia v pátek vydala prohlášení, v němž uvedla, že její reputace byla po Camarině obvinění „poskvrněna bez jediného důkazu“.













Později v pátek vydal český klub další prohlášení, v němž tvrdil, že Codela se po zápase stal obětí „úmyslného a úmyslného“ útoku, a potvrdil, že podali trestní oznámení na české velvyslanectví v Londýně, které podle nich podají . Stížnost klubu na skotskou policii.

Mluvčí skotské policie v pátek uvedl: “Nebyly zaznamenány žádné zprávy o žádném zločinu spáchaném kterýmkoli klubem v souvislosti se zápasem včera večer. Skotská policie kontaktovala úředníky klubu a ujistila je, že pokud bude jakékoli obvinění přijato, bude to důkladně vyšetřován. “

Slavia tvrdila, že Steven Gerrard byl mezi svědky – spolu s delegáty UEFA a členy týmu českého klubu – útoku „provedeného plnou silou s úmyslem ublížit“.

„Slavia Praha podala na skotskou policii prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Londýně trestné oznámení za fyzický útok na hráče Ondřeje Kudely,“ uvádí se v prohlášení.

“Fyzické napadení Ondřeje Cudely bylo úmyslným a úmyslným činem, který zahrnoval zakrytí kamer na místě činu.”













“Útok byl brutální a byl proveden s plnou silou s úmyslem ublížit našemu hráči a fyzicky mu ublížit.”

„V přepisu jsou uvedena jména osob, které byly svědky nehody, stejně jako zástupci SK Slavia Praha, včetně zástupců UEFA a ředitele Rangers Stevena Gerrarda.“

Sky Sports News kontaktovali Rangers o odpověď.

UEFA vyšetřuje nehody Rangers proti Slavii Praha

UEFA potvrdila, že bude vyšetřovat incidenty, ke kterým došlo v Ibroxu.

Ve svém prohlášení uvedla: „V souladu s čl. 31 odst. 4 disciplinárních předpisů UEFA provede inspektor etiky a disciplíny vyšetřování incidentů, ke kterým došlo během druhé etapy 16. kola evropského turnaje UEFA 2020–21 Liga. Mezi Rangers FC a SK Slavia Praha. 18. března 2021. “

Gears včera v noci prohráli 2-0, když byli vyřazeni 3: 1, celkem, když byl vyřazen trenér Steven Gerrard Kimar Rove a Lyon Balogun.

Ve svém projevu po vysoce nabitém zápase Gerrard nabídl plnou podporu finskému hráči Camarovi a vyzval UEFA, aby vyšetřila údajné rasistické zneužívání hráče.

Gerrard řekl: „Glen Camara je pro mě můj, stejně jako všechny v této šatně.“

„Věřím mu na 100 procent, co říká na obvinění. Ostatní hráči kolem něj to slyšeli. Postavím se v plném proudu s Glennem Camarou.“

V prohlášení zveřejněném na stránkách anglického jazyka pro Slavii Codela připustil, že použil urážlivý jazyk, ale dodal: „Bylo to řečeno emotivně, ale naprosto popírám, že by v těchto slovech bylo něco rasistického.“

