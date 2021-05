Skotsko vyhrává vůbec první světovou sérii Curling Mixed Duos

Skotsko, rodné město curlingu, získalo v neděli odpoledne doma svůj první světový titul ve snowboardingu ve smíšené čtyřhře.

Jennifer Dodds a Bruce Mawatt zvítězili ve finále šampionátu 9: 7 nad Norkou Kristin Skaslinovou a Magnusem Niedrigotenem, kteří v roce 2018 získali bronzovou olympijskou medaili.

Finálový zápas byl švihovým vztahem, kdy každá dvojice vstřelila tři góly plus celkem tři remízy.

V sedmém finále se Skotsko dostalo na skóre 7: 5 a Skotsko šlo do silné hry a bylo okamžitě odměněno, když Scaslin nasadila hodinky na svůj první kámen. Skoti si na konci zápasu udrželi hattrick a jeli 8-7 domů.

S časem v Norsku klesl na 19 sekund, Skaslien vrhl ústup, aby zkusil Ďábla a vyhrál, ale Kamenná kravata to příliš rozlila. Měření potvrdilo skotskou krádež a vítězství 9: 7 v zařízení Curl Aberdeen.

„Nemůžeme tomu teď úplně uvěřit,” řekl Dodds. „Stále jsme trochu šokováni.” „Ale dostat tři s naší silou bylo fenomenální.“

„Byl to těžký zápas,“ řekl Mawat. „Možná jsme se celý týden báli, ale smíšená čtyřhra je hra, ve které můžete zůstat, i když se trochu potýkáte. Oba jsme cítili, že bychom ji mohli vyhrát, a přesně to se stalo.“

Celine Stuckey WCF

Je to první světový titul pro Doddse i Mouata. Doddsové obsadili druhé místo za skotský ženský tým Yves Muirhead (čtyři hráči) a získali stříbrnou medaili v evropské a světové juniorské hře. Mawat překonal skotský tým mužů (složený ze čtyř), který před měsícem prohrál se světovým finále 2021 se Švédskem a který v roce 2018 vyhrál evropské mistrovství.

Smíšená čtyřhra je čtvrtým vystoupením Mawata ve finále turnaje na čtyřech akcích, které se odehrály během dvou epidemických „bublinových“ akcí. Kromě světového finále mužů v Calgary vyhrál Team Mouat také dva po sobě jdoucí grandslamové curlingové tituly, Pohár mistrů a Mistrovství hráčů.

Začátkem neděle získal švédský manžel smíšené čtyřhry Almeida de Vall a Oscar Erickson bronzové medaile tím, že porazili Kanaďany 7-4 Kerry Enarsson a Brad Joshoy.

Švédi využili výhody brzy, když v úvodním konci zaznamenali čtyři body. Ve druhé polovině vedli 6-2.

„Po těžké prohře (v semifinále) bylo opravdu hezké se tam dnes dostat a bavit se a hrát, jak víme, že můžeme,“ řekla švédská Almeida de Val. „Tento týden byl hodně zábavný a jsem opravdu hrdý na to, jak jsme hráli.“

“Odehráli jsme hodně opravdu dobrých her,” řekl Oscar Erickson. “Bohužel jsme včera prohráli s Norskem, ale celý týden byli jedním z nejlepších týmů. Jsme šťastní, že jsme vyhráli pouze 10 z 11 her.”

Celine Stuckey WCF

Kanaďané se po ohromujícím vítězství nad Švýcarskem kvalifikovali do semifinále. Einarsson často házel čtyřmi čtvrtinami, které Gosheau nazval „jednou z nejlepších střel, jaké jsem kdy viděl“.

Zatímco horkí Skoti rychle zvládli Kanadu v semifinále, Norsko v druhém porazilo Švédsko 7-6.

“Jsem tak hrdý na to, jak jsme si s Kerry během týdne stáli proti sobě,” řekl Gushue. “Nebylo pochyb o tom, že jsme byli unavení, a ne v našich silách, ale všechno jsme nechali na ledě a to je vše, o co můžeš žádat.”

„Jsme zklamaní, že nemáme medaili, ale jsme hrdí na to, že jsme vyhráli olympijské centrum pro Kanadu.“

Turnaj kvalifikoval Kanadu, Českou republiku, Velkou Británii (přes Skotsko), Itálii, Norsko, Švédsko a Švýcarsko na umístění v Pekingu 2022. Čína zaujímá místo jako hostitelská země a o posledních dvou lůžkách se rozhodne v olympijské kvalifikaci událost bude oznámena.