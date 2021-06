Skotsko-Česká republika | Skotsko vs Česká republika UEFA EURO 2020 Náhled: Kam se podívat, Týmové zprávy, Průvodce formulářem | UEFA EURO 2020

Česká republika bude v pondělí 14. června v 15:00 C.E.T. hostit Skotsko ve skupině D UEFA Euro 2020 v Glasgow.

Skotsko vs Česká republika: Živá tvorba

Jaký je příběh?

Skotsko naposledy odehrálo hlavní zápas, aby opustilo mistrovství světa ve Francii, podlehlo Maroku 3: 0, ale nyní je zpět a poprvé hraje ve finále v Hampton Parku. Česká republika doufá, že bude lepší než poslední setkání Ligy národů UEFA se Skoty, kteří oba zápasy vyhráli, včetně vítězství 1: 0 v Glasgow.

Kde sledovat hru v televizi

Fanoušci mohou najít své místní vysílací partnery UEFA EURO 2020 zde.

Možné řádky

Seznamte se s týmy: Skotsko

Skotsko: Marshall; Henry, Honley, Tyrney; O’Donnell, McDomine, McGregor, McKinn, Robertson; Hráze, Adamsi

Česká republika: Koufal, elůstka, Kalas, Bosil; Chčzek, král; Masopust, Tarida, Yangto; Schick

Připomínky reportérů

Alex O’Henley, skotský zpravodaj: Konsenzus je v tom, že tato hra proti České republice by mohla skotům otevřít cestu k prvnímu vyřazovacímu stavu. Vítězství doma i venku v loňském roce by měla dát Skotům sebevědomí a v posledních 16 zápasech si v první 16 hře ve své první hře skupiny D připsali dvě porážky v 16 nejlepších formátech. Od trenéra po hráče by novinky po celý týden měly být pozitivní, chceme vyhrát první zápas. “

Ondřej Zlámal, korespondent České republiky: Češi budou vědět, jak jejich soupeři hrají na svých nejnovějších setkáních Ligy národů UEFA: pevní, sebevědomí, přímí. Muži Jaroslava Shilhy by měli více využívat týmový fotbal a vyvarovat se defenzivních chyb. Může to být pouze výchozí cíl.

Co říkají trenéři

Seznamte se s týmy: Česká republika

Steve Clark, trenér Skotska: „Česká republika nám přináší různé problémy pro Velkou Británii a Chorvatsko, což má dopad na zkoušku, ale jsem velmi vyrovnaný [on the team]. Dobré pro mě je, že bez ohledu na to, koho si vyberu, očekávám, že budou všichni skvělí pro svou zemi. Jako manažer nebo trenér je skvělá věc, že ​​můžete důvěřovat všem svým hráčům. “

Jaroslav Shilhav, trenér České republiky: “Skotsko je odvážné, drsné, má dobrou obranu: velké, silné, agresivní. Rychle se lámou a útočníci to dokončují individuálně, takže musíme být připraveni na všechno. V zápase proti Skotsku jsme měli tolik šancí, že soupeř nebral nás Potrestán se stejným cílem. Myslím, že by to mohlo být štěstí potřetí. Půjdeme tam. “

Průvodce formulářem (všechny zápasy, poslední první)

Skotsko: WDWDDL

Česká republika: WLLDWW