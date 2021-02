Školy se mohou znovu otevřít, než všichni učitelé obdrží vakcínu COVID

Ačkoli všichni učitelé dosud nebyli očkováni proti COVID-19, vláda věří, že školy se mohou znovu otevřít, uvedl Gavin Newsom a dodal, že existují vhodná bezpečnostní opatření a podpora – i když některé učitelské odbory, včetně United Teachers ‘Los Angeles, říkají vakcíny by měly být předpokladem pro obnovení výuky.

“Můžeme bezpečně znovuotevřít školy, protože dáváme přednost našim očkovaným učitelům,” uvedl Newsom ve středu.

“Chci, aby byli všichni ve státě vybráni k očkování,” řekl. Nové komunitní očkovací centrum Na Oakland College. “Nejen, že chci upřednostňovat učitele, ale ano.” Dává přednost učitelům. “

Ve stejný den, kdy přišly myšlenky NewSom, řekla Dr. Rochelle Valensky, ředitelka amerických center pro kontrolu a prevenci nemocí Školy lze bezpečně znovuotevřít Ne všichni učitelé jsou očkováni proti COVID-19.

„Chtěl bych mít jasno v narůstajících údajích, které naznačují, že … školy se mohou bezpečně znovuotevřít a že bezpečné znovuotevření nedoporučuje, aby učitelé byli očkováni, aby se znovuotevřeli bezpečně,“ řekl Valenský na konferenci bílých v týmu reakce COVID-19 Středa. „Očkování učitelů není podmínkou pro bezpečné znovuotevření škol.“

Jeff Giants, koordinátor pracovní skupiny prezidenta Bidena COVID-19, ve středu uvedl, že prezident chce, aby školy byly znovu otevřeny a zůstaly otevřené.

“Každá škola má vybavení a zdroje pro bezpečné otevření, tj. Nejen soukromé školy nebo školy v bohatých oblastech, ale všechny školy,” řekl Giants.

A Komentář Publikováno vědci CDC v časopise Journal of the American Medical Assistant. Minulý měsíc bylo rozhodnuto, že existuje cesta „primárně nebo úplně k návratu k výuce mezi lidmi“, ale že opatření, která je třeba přijmout, zahrnují „opatření ke snížení společenského dosahu a omezení školních činností, jako je halový sportovní výcvik nebo soutěž.”

Existuje jen málo důkazů, že výuka na akademické půdě významně přispěla ke zvýšení společenského dosahu, napsali vědci. Existují však některé významné výjimky.

Například v Izraeli dva postižené studenti spustili velký výbuch dva týdny poté, co se v květnu znovu otevřela střední škola. Část této exploze byla způsobena přeplněnými učebnami a nedostatečnou fyzickou vzdáleností. Také kvůli horkému počasí byl student osvobozen od používání masek a klimatizace v uzavřených místnostech recyklovala vnitřní vzduch.

Celkově však tým CDC napsal, že většina důkazů je „slibná“, protože rychlé šíření v pečovatelských domech a na přeplněných pracovištích nebylo ve školách hlášeno. “Aby se zabránilo šíření ve školských systémech, bude nutné řešit a zmírnit (např. Omezení vnitřního stravování v restauracích) zásady, které narušují výměnu v okolních komunitách,” napsali vědci.

Mnoho okresů v Kalifornii konečně zaznamenává pokles nových denních případů viru koronového viru – méně než 25 nových infekcí na 100 000 obyvatel denně – což by mohlo umožnit otevření více základních škol, pokud si to provozovatelé škol zvolí. Nové denní případy výskytu viru korona by však měly klesnout na méně než 7 na 100 000 obyvatel denně, což by umožnilo znovuotevření středních a vysokých škol.

V úterý činila sazba denního nového případu opraveného v okrese Los Angeles 38,7 na 100 000, uvádí státní ministerstvo veřejného zdraví. Barbara Ferrer, ředitelka pro veřejné zdraví v kraji LA, navrhla, že by mohlo být několik týdnů před vchodem, aby okresy mohly plně otevřít základní školy.

Kalifornské úřady nyní povolují přístup pouze zdravotníkům, lidem žijícím v pečovatelských domech a jiných zařízeních dlouhodobé péče a osobám starším 65 let a vakcíně. Učitelé a pedagogové jsou v další skupině, kde se mají očkovat, ale není stanoven žádný formální termín, kdy očkování zahájí.

Newsom se zeptal na nedávné komentáře ředitele CDC a Newsom uvedl: „Biden se přihlásil k vizi vedení a znovu posílil na své dnešní tiskové konferenci. Můžeme bezpečně znovuotevřít školy.“ [an] Podpora odpovídající úrovně. „To by vyžadovalo„ odpovědnost při prosazování pravidel silničního provozu, “řekl.

United Teachers Los Angeles a další učitelské odbory brání učitelům v osobní výuce před očkováním. LA Unified Supt. Austin Butner uvedl, že je důležité, aby úředníci ve zdravotnictví, zejména zaměstnanci školy, byli očkováni, když jsou areály zavřeny, čímž se odstranila bariéra pro opětovné otevření.

“Zaměstnanci očkování školy pomohou otevřít školní učebny dříve,” řekl tento týden Beitner.

Do zprávy přispěl spisovatel zaměstnance Times Howard Bloom.