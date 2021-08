Škoda oživuje mobilního upíra na počest sportovního hororového auta

Jednoduchá věc je, že se jedná o marketingový tah od společnosti. Škoda má pokračující sérii s názvem „ikony dostanou člověka“, a to je její nedílná součást. Máme problém s podoknem ikon, což znamená, že máme co do činění se zavedeným a známým štítkem. Tady to rozhodně neplatí. Éterická odpověď zní, že virtuální umělci pracují tajemnými způsoby …

Jako vždy je pravda pravděpodobně někde uprostřed. Takže pro sérii CGI reinvention, která také viděla jediný český kamion, který byl kdy vyroben (Škoda 1203), přeměněný na velmi pěkný obytný vůz, tady je Ferat Vampire-Mobile. Nyní si vysvětlíme, o co jde.

Podle automobilky “Historie Škody je plná unikátních vozů. Původní Ferrat je určitě jedním z nich, protože byl původně koncipován jako koncepční vůz pro prototyp založený na modelu Škoda 110 Super Sport. Tato myšlenková myšlenka pravděpodobně nevyšla, a tak se život vozu velmi zvláštně obrátil. Český horor „Upír Virat“.

Nebránili bychom se nikomu za to, že říkal „Nikdy jsem o tom neslyšel“, protože film se poprvé dostal na stříbrné plátno nejméně před čtyřmi desítkami let. Škoda je ale v současné době partnerem pražského Comic Conu 2021. Takže všechny hvězdy se seřadily k francouzskému návrháři jménem Baptiste de Brugerie, aby dostal šanci přeměnit dávno zapomenutý prototyp sportovního vozu na něco hodného 21. století.

Diskrétní vize Ferat Vampire -Mobile nyní není tak živá – ačkoli Škoda používá slova, která naznačují, že se tato podivnost „vrátí k životu!“ Místo toho se zabýváme pouze některými výchozími grafikami pro „Upíří mobil v moderní době. Samozřejmě zde nejsou žádné technické detaily, o kterých bychom mohli hovořit, i když bychom si to mohli snadno představit jako tryskové. Přední LED „vousy“ nám poskytly nějaké nápady Selina Kyle / Catwoman …