Skari září s Kvitovou ve třetím kole Indian Wells

Řekyně Maria Sakkariová v pondělním třetím kole Indian Wells vstřelila pět es a uvolnila Češku Petru Kvitovou 6:3, 6:0.

Světová šestka získala všechny své první body na podání v prvním setu a ve druhém ztratila jen jeden, protože Kvitová měla potíže s podáním, což vyústilo v pět dvojchyb během 66 minut v Kalifornii.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová se vzdala brejku v osmé hře prvního setu a už se nevzpamatovala, protože Scari dvakrát zablokovala brejk, aby zamkla pneumatiku a ve druhém setu vběhla do zápasu.

„Bylo pro mě těžké zvyknout si na její podání,“ řekla Scary, která se loni na Roland Garros a US Open dostala do semifinále. „Jakmile jsem to zlomil, cítil jsem, že je to správný způsob, jak to zopakovat, a byl jsem docela pevný v zadní části kurtu.“

Bylo to podruhé, co se Scary dostal do osmifinále v neoficiálním „pátém majoru“ tenisu, když se v roce 2018 dostal do čtvrtého kola. [Reuters]