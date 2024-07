Singapurský režisér získal cenu za nejlepší režii na Českém filmovém festivalu, nejnovější filmové novinky

Singapurská režisérka Nelsia Lo získala cenu za nejlepší režii za svůj celovečerní debut Pierce, který se točí kolem šermu, na 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v České republice.

Třiatřicetiletý režisér, který k filmu napsal i scénář, převzal cenu na slavnostním zakončení festivalu 6. července.

Ve své děkovné řeči – která byla směsí angličtiny, mandarínštiny a kantonštiny – poděkovala porotě, organizátorům festivalu, štábu a tchajwanským šermířům, kteří se na filmu podíleli jako komparzisté. Když děkovala rodičům, udusila se slzami.

„Moje rodina tady v tomto publiku, děkuji, že jste cestovali, abyste tu dnes večer byli se mnou. Mým rodičům, omlouvám se, že jsem vzpurná dcera,“ řekla anglicky, než dodala kantonsky: „Nemusíte Od této chvíle se o mě musí tolik bát.“

Lu také poděkovala svému staršímu bratrovi a řekla mu: „Kor kor (velký bratr v kantonštině), miluji tě.“

Low, bývalá singapurská národní hráčka na šavli, byla inspirována svými zkušenostmi se svým starším bratrem, který trpí autismem, k napsání „Pierce“.

Čínský film je thriller odehrávající se na Tchaj-wanu a hraje v něm tchajwanský herec Liu Hsiu-fu jako Ziji, dospívající šermíř, který se znovu spojí se svým starším bratrem, kterého hraje tchajwanský herec Cao Yu-ning, poté, co tento dokončí sedmileté působení. ve věznici pro mladistvé.

Ziggy se zpočátku domnívá, že jeho bratr je nevinný ze zločinu, za který byl odsouzen – za vraždu soupeře během rytířského klání –, ale začne toto přesvědčení zpochybňovat.

Film měl světovou premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech a byl jediným čínským filmem vybraným do nejvyšší soutěže Křišťálový glóbus. Nakonec severoirský režisér Mark Cousins ​​​​šel s dokumentem o moderním malíři A Surprising Look at Deeper Things.

V příspěvku na Instagramu po koncertu 7. července Lu zveřejnila své fotografie na festivalu a záznam svého projevu. „Ještě jednou děkuji celému mému týmu, bez vás bych to nedokázala,“ napsala v popisku.

„Pierce“ je výsledkem spolupráce mezi Singapurem, Tchaj-wanem a Polskem, produkovaný singapurskými produkčními společnostmi Potocol a Elysium Cine ve spolupráci s tchajwanskými Flash Forward Entertainment a polskými Harine Films, s podporou singapurského úřadu pro rozvoj komunikací a médií, tchajwanské agentury pro kreativní obsah a Polský filmový institut.

Místní vydání filmu zatím nebylo potvrzeno.