Silný český dokument o sovětské invazi v roce 1968

Těžko si představit aktuálnější a kvalitněji připravený dokument, než je „Rebuilding the Occupation“ Jana Secciho, který měl premiéru v sobotu 21. srpna na filmovém festivalu v Karlových Varech v České republice. Film měl světovou premiéru před 53 lety až do dne, kdy sovětské tanky a vojenská vozidla vjely do tehdejšího Československa, a byl promítán v kině Kino as, které sedí na ulicích, které vidělo tato vojenská vozidla v srpnu 1968.

Velká část záběrů pochází z doby, kdy se rozvíjela nová vlna českých filmů, s milníky, jako jsou Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela, Ostře sledované vlaky, Miloše Formana, Hasičský ples a Jana Němce. strana a hosté.“ Přišlo na konci Pražského jara, osmiměsíčního období, které začalo, když Alexander Dubček stanul v čele Komunistické strany Československa a zavedl liberální reformy a zvýšil svobodu tisku a svobodu slova.

Tyto reformy se setkaly s chladnou reakcí v Sovětském svazu, který měl vliv na komunistický blok východní Evropy – a po krachu jednání s Dubčekem vyslal Sovětský svaz a další země Varšavské smlouvy do Československa 200 000 vojáků a 2 000 tanků, aby postavili konec jim. Pražské jaro a jeho reformy.

Toto je kontext, který v „Rebuilding the Occupation“ nedostanete, a je spíše zdrcující než samovysvětlující. Tento přístup může omezit život filmu v zemích, které neznaly onu klíčovou éru východní Evropy, kdy svoboda nakrátko propukla a stejně rychle zanikla. (Viz klasický román Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí, kde je fiktivní popis doby.) Ale to nebyl problém na výročí okupace a ve městě, které bylo okupováno.

Film začal jako svého druhu záhada: Přítel dokumentaristy Jana Schickela, který po desetiletí shromažďuje filmové archivy, představil krabici 35 filmových kotoučů, o kterých se předpokládá, že byly natočeny během invaze. Ukáže se, že kotouče obsahují čtyři hodiny záběrů sovětské armády pronikající do Československa a následných protestů mladých Čechů.

Shekel nevěděl, kdo záběry natočil nebo v kom se natáčelo, a zpočátku to považoval za nutné, pokud je chtěl převést na film. Ale čím více pracoval se záběry, řekl v post-show Q&A, tím více měl pocit, že má svůj vlastní charakter i bez vysvětlení – a když se objevil v celostátní televizi a apeloval na každého, kdo byl v té době poblíž kdo si myslel, že by mohly být natočeny v záběrech, obdržel více než 1 000 odpovědí.

Film začíná komicky, veselými záběry na české rodiny, jak plavou, plavou, rybaří a upravují si vlasy… ale během pár minut se film tiše začne prolínat se záběry vojenských vozidel jedoucích po městských ulicích a venkovských uličkách.

Stále existují zábavné momenty, jak vidíme, když vidíme, jak se ocelový most zmenšuje pod tíhou tanků, a člověk, který byl svědkem události v roce 1968, ukazuje na ceduli s nápisem „5T“ na jednom konci mostu. „Možná si mysleli, že to znamená ‚5 tanků‘,“ říká, „takže na to šly tři nebo čtyři tanky a zhroutilo se to.“

Samotné záběry hrají bez vlastního zvukového doprovodu; Jedná se o němé klipy, a když svědci nepopisují, co vidíme, jsou záběry nahrány buď s děsivým a znepokojivým tichem, nebo rozptýlenou, sugestivní hudbou skladatele Jeana Chikila Mela.

Ale svědci jsou nezbytní, protože smyslem „rekonstrukce okupace“ není vysvětlovat společenský a politický význam toho, co se stalo, ale zprostředkovat, jak to vypadalo a cítil. Na plátně se objevuje jeden postarší člověk za druhým, aby na záběrech odkazoval na své mladší já a zprostředkoval pocit rostoucí sklíčenosti, jak Sověti převzali moc a země upadla do dvou desetiletí útlaku. Po chvíli je mezi fotkami a posudky až zarážející podobnost.

Ale to je svým způsobem podstata: způsob, jakým se moc v mžiku posunula a změnila životy tolika mladých lidí. „Nechtěl jsem vysvětlovat tu éru,“ řekl Shekel v Q&A – takže „Rekonstrukce okupace“ je toho jednoduše důkazem.

