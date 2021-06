Siege of Assassin’s Creed Valhalla pro pařížskou expanzi mimo TK DATE

Snímek obrazovky : Ubisoft / YouTube

Nějak, Assassin’s Creed Valhalla Bude to mnohem větší. Obležení PařížeUbisoft, nové rozšíření historického simulátoru zabíjení na téma Vikingů Ubisoft, přichází toto léto. Ubisoft dnes odhalil tuto novinku na E3 Presser. Podle očekávání došlo k blokádě. Stejně tak i Paříž.

Toto je druhé hlavní rozšíření Valhalla Po minulém měsíci Hněv kněží Expedice, která poslala Ivora do Irska. Ti, kteří vyzvednou, jsou k dispozici bez dalších nákladů ValhallaSezónní kupón.

Zack Zwizen Kotakudoma Zabiják doktrín vědecky specializované, Popište to Hněv kněží Solidní, ale poněkud osamělý. Zatímco ValhallaVanilková hra byla plná nezapomenutelných postav oxyhideA Nějaký vole z baseballua NPC, které lze považovat pouze za hru úder jednoho muže–Hněv kněží Nabízelo jen málo, pokud vůbec nějaké, a to udělalo trvalý dojem. Vzhledem k tomu, že celá první expanze se točila kolem zlovolného kultu, připadalo mi to jako poněkud promarněná příležitost. Dobrá hratelnost.

Obležení Paříže Ivor bude poslán do kopie Paříže z 9. století. Stejně jako u mnoha z těchto věcí, Ubisoft říká, že mají kořeny ve skutečné zaznamenané historii a že se setkáte s „klíčovými historickými postavami“. Doufám, že jsou více vzrušující než ti, kteří se zúčastnili Hněv kněží. Samozřejmě, že v průběhu staletí prošla Paříž více obléhání než Helmsova propast. Aby bylo zcela jasné, k této expanzi dojde během Notoricky známé nájezdy Vikingů Od poloviny devátého století.

Uvidíme, pokud Hráči nemusí navigovat nahoru a dolů (nahoru a dolů) Seine při hledání náhodných kořistí není na prvním místě tak dobrý, byl bych šťastný.

Ubisoft to řekl později Obležení Paříže Ven, Valhalla Ve druhém roce bude nadále dostávat podporu ve formě aktualizací a „dalších rozšíření“. A Valhalla Prohlídka Discovery Tour – v podstatě režim nízkého tlaku, který vám umožní prozkoumat historii regionu – je naplánována na podzim. Jo, brzy budou meče jednou rukou. Zde je ukázka všech nových věcí: