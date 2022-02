Si měl příležitost vyzvat Putina, aby se při setkání s americkým představitelem věnoval ukrajinské diplomacii

Členové čínské delegace vedené prezidentem Si Ťin-pchingem se účastní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a dalšími představiteli v Pekingu, Čína 4. února 2022. Sputnik/Michail Klimentyev/Kreml via REUTERS

WASHINGTON 4. února (Reuters) – A Setkání Mezi čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem v Pekingu mělo být pro Čínu příležitostí povzbudit Putina Rusko k deeskalaci napětí s Ukrajinou, řekl v pátek nejvyšší diplomat amerického ministerstva zahraničí pro východní Asii Daniel Kritenbrink.

Takový přístup svět očekává od „odpovědných mocností“, řekl Kritenbrink novinářům na setkání, které vedlo k tomu, že Čína a Rusko vyhlásily hluboké strategické partnerství.

Kritenbrink uvedl, že schůzka a společné prohlášení, které následovalo, odrážejí přístup, který Čína a Rusko již nějakou dobu uplatňují, „jmenovitě se k sobě přiblížit“.

Zaregistrujte se nyní a získejte ZDARMA neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

„Schůzka měla Číně poskytnout příležitost povzbudit Rusko k diplomacii a deeskalaci na Ukrajině.“ řekl Kritenbrink.

„Pokud Rusko dále napadne Ukrajinu a Čína se bude dívat jiným směrem, naznačuje to, že Čína je ochotna tolerovat nebo mlčky podporovat ruské snahy přinutit Ukrajinu, i když uvádějí Peking do rozpaků, poškozují evropskou bezpečnost a riskují globální mír a ekonomickou stabilitu.“

Dohoda mezi Čínou a Ruskem znamenala nejpodrobnější a nejasertivnější prohlášení Ruska a Číny odhodlání spolupracovat – a proti Spojeným státům – na budování nového mezinárodního řádu založeného na jejich vlastních výkladech lidských práv a demokracie. Přečtěte si více

Slíbili vzájemnou ochranu klíčových zájmů – zjevný odkaz na Rusko a Ukrajinu a Tchaj-wan, samovládný ostrov, který si Peking prohlašuje za svůj.

Společné prohlášení je také silně kritické k americkým krokům postavit se rostoucí síle Číny v indicko-pacifickém regionu prostřednictvím záplaty AUKUS, v jejímž rámci Spojené státy a Británie plánují poskytnout Austrálii ponorky s jaderným pohonem.

Stalo se tak, když čínský Si Ťin-pching hostil Putina v den zahájení zimních olympijských her v Pekingu. Washington oznámil diplomatický bojkot her na protest proti tomu, co popisuje jako pokračující čínskou genocidu vůči muslimským menšinám.

Americké ministerstvo zahraničí ve čtvrtek varovalo Rusko, že užší vztah s Pekingem nenahradí následky způsobené v reakci na invazi na Ukrajinu a že čínské firmy budou čelit, pokud se v takovém případě budou snažit vyhnout kontrole vývozu uvalené na Moskvu. Přečtěte si více

Zaregistrujte se nyní a získejte ZDARMA neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Reportáže Humeyry Pamukové, Simona Lewise a Davida Brunnstroma; Střih Chris Reese a Alistair Bell

Naše standardy: Zásady důvěry Thomson Reuters.