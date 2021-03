Show kvalifikací na mistrovství světa 2022: Irská republika, Belgie, Nizozemsko a Chorvatsko ve hře | fotbalové novinky

Cesta do Kataru proti evropským zemím pokračuje i v sobotu. Další kvalifikace na mistrovství světa zahrnují Irskou republiku, Belgii, Nizozemsko a Chorvatsko.

Irská republika, Nizozemsko a Chorvatsko doufají, že získají první tři body v sezoně poté, co ve středu prohrály úvodní zápasy.

Belgie zvítězila nad Walesem 3: 1, ale v sobotu večer ji čeká náročná cesta do České republiky. Welles nebude v kvalifikaci na mistrovství světa, ale místo toho ho v přímém přenosu čeká přátelský zápas s Mexikem v Cardiffu Sky Sports.

Sobotní zápasy

Skupina A: Skvělá příležitost pro Irskou republiku

Irská republika v. Lucembursko – 19:45, živé vysílání na hlavní události Sky Sports od 19:30

Srbsko a Portugalsko – 19:45, živé vysílání na červeném tlačítku Sky Sports Football od 19:40













3:49



Nejdůležitější události zápasu mezi Srbskem a Irskou republikou z kvalifikační skupiny pro mistrovství světa FIFA



Irská republika má jedinečnou příležitost zahájit kvalifikační kampaň na mistrovství světa, když hostí Lucembursko – které se nikdy nekvalifikovalo na velký turnaj. Stephen Kenny by také mohl získat své první vítězství od svého jmenování technickým ředitelem v dubnu 2020.

Ve středeční porážce 3: 2 nad Srbskem ukončil Alan Brown 678minutové sucho vstřelením brzkého gólu Irské republiky, ale gól Dušana Vlahoviče přidal ke dvěma Alexander Mitrovic. Pozdní druhý James Collins nestačil na to, aby inspiroval k návratu Irské republiky.

Živé kvalifikace na mistrovství světa



Sobota 27. března, 19:30















0:35



Irský trenér Stephen Kenny potvrdil, že útočník Aaron Connolly byl podezřelý z kvalifikačního zápasu mistrovství světa proti Lucembursku.



Pokud tento víkend zvítězí, bude to první vítězství Irské republiky od jejich vítězství 3: 1 nad Bulharskem v přátelském zápase v září 2019. Zůstanou však bez útočníka Brightonu Aarona Connollyho, který utrpěl zranění nohy. Proti Srbsku.

Portugalsko si také klade za cíl udělat z něj skvělý start do kvalifikace na mistrovství světa, když navštíví Srbsko. V úvodním zápase porazili Ázerbájdžán 1: 0 díky vlastnímu gólu Maxima Medveděva.













1:23



Bývalý obránce Irské republiky Richard Dunn říká, že kvalifikace mistrovství světa proti Lucembursku je klíčem k budoucnosti trenéra Stephena Kennyho



Skupina E: Náročná cesta do drancované Belgie

Bělorusko vs Estonsko – začátek v 17 hodin, živé vysílání na červeném tlačítku Sky Sports Football od 16:15

Česká republika vs Belgie – 19.45, živé vysílání na Sky Sports Football od 19.40













3:39



Nejdůležitější události belgického zápasu skupiny E proti Walesu v kvalifikaci na mistrovství světa ve fotbale FIFA



Poté, co Belgie skončila na světovém poháru 2018 na třetím místě, začala jejich kampaň do roku 2022 skvěle začít. Během týdne porazili Wells 3: 1 a museli se vrátit zezadu po skvělém otvíráku od Harryho Wilsona.

Jejich soupeři byli tento víkend na prvním místě ve skupině E, když Česká republika v úvodním zápase porazila Estonsko 6: 2. Belgie zvítězila v posledních 13 domácích zápasech a bude-li mít první náskok ve skupině E, bude si muset v sobotu vzít tohoto ducha do Prahy.

Roberto Martinez má však v týmu problémy, se kterými se musí vypořádat. Pět hráčů belgické ligy – Dedryck Boyata, Koen Casteels, Thorgan Hazard, Orel Mangala a Thomas Meunier – nebude cestovat kvůli karanténním omezením Covid-19. Yannick Carrasco a Thomas Vermaelen budou také kvůli zranění chybět.

Živé kvalifikace na mistrovství světa



Sobota 27. března 19:40



Zůstanou v Belgii před úterním kvalifikačním zápasem Světového poháru proti Bělorusku v Lovani.

Bělorusko bude v sobotu hostit také Estonsko, zatímco Wales před mezinárodním přátelským zápasem před příštím týdnem s Českou republikou nastoupí s Mexikem.

Skupina G: Může se Nizozemsko vzpamatovat z porážky Turecka?

Černá Hora vs Gibraltar – výkop zápasu ve 14 hodin, živé vysílání na fotbalovém tlačítku Red Sky Sports od 15:00

Nizozemsko vs Lotyšsko – od 17:00, živé vysílání na Sky Sports Football od 16:55

Norsko vs Turecko – výkop v 17 hodin, živé vysílání na červeném tlačítku Sky Sports Football od 16:15













4:32



To nejdůležitější ze zápasu mezi Tureckem a Nizozemskem ve skupině G kvalifikace na evropský FIFA



Nizozemsko zmeškalo finále mistrovství světa 2018, ve své kvalifikační skupině skončilo třetí na rozdíl branek a ve středu po porážce 4: 2 v Turecku vypadalo jako Achillova pata.

Za stavu 3: 0 hrozily dva rychlé góly Davy Klasena a Luke de Jonga, ale pozdní gól Hakana Calhanoglu dal Nizozemci bod mimo dosah. Frank de Boer doufá v lepší výsledek doma proti Lotyšsku, které se jako samostatná země nikdy nedostalo do finále mistrovství světa.

Mattis de Ligt v pátek potvrdil, že Nizozemsko bude protestovat proti hostování Kataru na mistrovství světa v roce 2022 před jeho zápasem s Lotyšskem poté, co Norsko a Německo začátkem tohoto týdne protestovaly proti podmínkám pro migrující pracovníky.

Všechny oči se budou upírat na Norsko, stejně jako Erling Haaland nadále osvětluje evropský fotbal, když v této sezoně zatím nastřílel šest mezinárodních gólů. Zatímco ve středu nemohl najít síť, Norsko v úvodním zápase porazilo Gibraltar 3: 0 a tento víkend čelilo Turecku.

Černá Hora čelí ve zbývajícím zápase sedmé skupiny také Gibraltaru.

Skupina H: Chorvatsko hledá první vítězství

Rusko vs Slovinsko – Zápas začíná ve 14 hodin, živé vysílání Sky Sports Premier League od 15:00

Chorvatsko vs Kypr – výkop v 17 hodin, živé vysílání na červeném tlačítku Sky Sports Football od 15:00

Slovensko vs Malta – 19.45 – Zahájení – Živé vysílání na červeném tlačítku Sky Sports Football od 19.40

obrázek:

Chorvatsko ve středu porazilo Slovinsko



Chorvatsko také utrpělo porážku ve svém úvodním zápase, který ve středu podlehlo Slovinsku 1: 0. Gól Sandy Lovricové v 15. minutě stačil na to, aby porazil finalisty Světového poháru 2018.

Byla to jeho čtvrtá ztráta v jeho posledních pěti mezinárodních zápasech, s jedinou výhrou v této sezóně. Když však tento víkend hostí Kypr, mají šanci získat body na hrací ploše.

Kypr v průběhu týdne chytil se Slovenskem slušnou remízu 0: 0, ale Chorvatsko má ve svých řadách dostatek talentů, aby předstihlo stranu, která ještě nedosáhla významného turnaje.

Jinde ve skupině H jsou prvními vůdci Rusko hostující Slovinsko, Slovensko maltskými.

Mezinárodní přátelská utkání – Wales vs Mexiko













0:50



Chris Gunter uvedl, že reprezentace jeho země „znamená svět“, když se obránce připravuje na sobotní vítězství v stém mezinárodním zápase proti Mexiku.



Wales vs Mexiko – 20:00, start v Sky Sports Premier League od 20:55

Přestože nadcházející kvalifikace na mistrovství světa skončí až v úterý, Wells udrží na volnoběhu přátelský zápas s Mexikem v Cardiffu.

Na jejich výkonech bude příležitost pracovat před velkou konfrontací s Českou republikou, kterou obránce Wellsu Connor Roberts již popsal jako hru „nemůžete prohrát“.













0:46



Dave Edwards věří, že Wells může ze svého výkonu získat sebevědomí, přestože v Belgii prohrál 3: 1, a říká, že jejich zápasy proti České republice budou obrovské, pokud se chtějí kvalifikovat na mistrovství světa v Kataru.



Joe Allen byl vyloučen z nadcházejícího zápasu a vrátil se do Stoke, aby byl hodnocen kvůli zranění měkkých tkání. Wellsovi budou v příštích dvou zápasech chybět obránci Ben Davis, Tom Lockyer a James Lawrence a ve čtvrtek přidal Brandona Coopera, že týmu není přiřazen zadní obrana Swansea.

V šťastnějších zprávách však povede tým Chris Gunter proti Mexiku, protože krajní obránce Charltonu se stane prvním velšským hráčem, který vyhrál 100 čepic.

Rob Page, obchodní ředitel, uvedl, že Wells si v úterní kvalifikaci na mistrovství světa vybere svůj tým.

Útočník Wolverhamptonu Raul Jimenez trénuje s Mexikem poté, co v listopadu utrpěl zlomeninu lebky, ale tento víkend si v Cardiffu nezahraje.

