Shamrock Rovers mají za cíl vytáhnout z Čechů velké peníze ve vzrušujícím evropském střetu

Trevor Clarke trvá na tom, že Shamrock Rovers ještě nejsou připraveni na odchod z Ligy mistrů, přestože si vysloužil rande s jednou ze skutečných evropských těžkých vah.

Rovers se zítra v Tallaghtu v prvním zápase druhého kola střetne s mistrem České republiky Spartou Praha a uvědomují si, že všechna očekávání jsou proti nim.

Ale Clarke se o historii nebojí, i když Sparta vyhrála Česko 38krát a má silný evropský rekord, předtím se dostala do semifinále Evropského poháru, čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů a čtvrtfinále z Evropské ligy.

Jejich nedávná historie je také působivá, protože v minulé sezóně se dostali do poslední šestnáctky v Evropské lize, než je Liverpool porazil celkem 11:2.

Ale navzdory loňským porážkám s Galatasarayem a Realem Betis Clarke nepanikaří o pověsti Sparty.

Řekl: „Sázíme na sebe proti jakémukoli týmu v Tallaghtu. Minulý týden jsme viděli, jak důležitá byla dobrá návštěvnost, abychom vyhráli první kolo.

„No, pak jsme prohráli v poháru FAI s Bohsem, ale není lepší zápas, ke kterému bychom se mohli vrátit, než další evropská noc v Tallaghtu.

„Nemáme čas litovat sami sebe, zápasy přicházejí tak rychle, v příštích několika týdnech to bude zápas za zápasem a nemůžete se ohlížet zklamaně.

„Sledovali jsme klipy Sparty a víme, že nás čeká těžký soupeř a je to opravdu dobrý tým, ale v posledních letech hráči ukázali, že evropské večery doma jsou výjimečné.

„Podporujeme se proti jakémukoli týmu, a jakmile se ukážeme a uděláme to, co děláme, a odevzdáme to, co ve hře dáváme, je to vše, co můžeme udělat, pokusit se udělat maximum a uvidíme, jaký bude výsledek.“





Pokud Rovers prohrají, budou mít druhou šanci prostřednictvím Evropské ligy dostat se do skupinové fáze.

I když prohrají tuto sekundární cenu, mají třetí šanci vyhrát velkou cenu ve skupinové fázi prostřednictvím Conference League.





Ale Clark nepřemýšlí dál než zítra večer.

Řekl: „Jako hráči dostáváme spoustu informací o našich evropských konkurentech, ale jde o to, jak dobře se hráči drží herního plánu.

„Tým Sparty má velmi dobré hráče, z nichž pět nebo šest hrálo na evropském šampionátu, a to ukazuje, na jakou úroveň a úroveň máme. Musíme se předvést dobře.“