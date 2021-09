Shaheen a Portman představili návrh zákona na posílení spolupráce USA a EU v oblasti elektronické a telekomunikační infrastruktury s cílem čelit čínskému vlivu

(Washington, DC) – Dnes představili američtí senátoři Jane Shaheen (New Hampshire) a Rob Portman (R -Ohio) Transatlantický zákon o telekomunikační bezpečnosti (TTSA), která posílí evropskou telekomunikační infrastrukturu tím, že pomůže klíčovým spojencům v regionu budovat sítě 5G. Návrh zákona by stimuloval investice do zařízení 5G jiných výrobců než Huawei a pomohl federálním agenturám-jako je ministerstvo zahraničí a americká mezinárodní rozvojová finanční korporace (DFC)-zlepšit bezpečnost komunikačních systémů před nově vznikajícími hrozbami, včetně těch, které představují Čína a Rusko.

“Rostoucí vliv Číny je jednou z nejzávažnějších hrozeb, kterým Západ čelí, a to jak z hlediska hospodářské konkurenceschopnosti, tak i stability našich demokracií. Když naše společnosti přecházejí na technologii 5G, Spojené státy a naši spojenci musí podniknout kroky k zajištění toho, abychom byli nezávisí na čínské infrastruktuře, “ řekl Shaheen. Nemůžeme jen povzbudit naše evropské spojence, aby se postavili proti zhoubnému vlivu Číny Musíme jim poskytnout finanční podporu na investice do flexibilní telekomunikační infrastruktury. Proto je tak důležitý dvoustranný zákon, který jsem představil se senátorem Portmanem za účelem posílení zdrojů pro investice do komunikačních systémů jiných společností než Huawei ve Spojených státech a v celé Evropě. Tato legislativa je nezbytná k zajištění koordinované transatlantické reakce s našimi spojenci, která upřednostňuje naši globální bezpečnost a podporuje konkurenceschopnost USA v naší jednadvacáté infrastruktuře. “

“Spojené státy musí upřednostnit a urychlit úsilí o zvýšení bezpečnosti evropských komunikačních sítí – je důležité, aby země ve střední a východní Evropě získaly potřebnou podporu k ochraně demokracie tím, že budou mít svobodný a otevřený internet,” Řekl Portman. “Umožnění komunistické Číně investovat do evropských sítí 5G a implementovat jejich standardy by narušilo demokratické instituce a ohrozilo národní bezpečnost mnoha zemí. Vyzývám své kolegy v Senátu, aby tuto legislativu rychle schválili.”

Během posledních několika let Spojené státy tlačily na země, aby zakázaly infrastrukturu Huawei, ale Spojené státy neposkytly podporu zemím, které si jinou infrastrukturu nemohou dovolit. TTSA poskytne financování evropským spojencům, kteří jsou nejvíce ohroženi nízkonákladovými možnostmi, jako je Huawei, a zvýší počet zemí, do kterých může DFC investovat, a pomůže jim modernizovat jejich digitální infrastrukturu.

Konkrétně Transatlantický zákon o bezpečnosti komunikací Bude:

Pověřit US Development Finance Corporation, aby zajistila financování rozvoje 5G telekomunikační infrastruktury pro evropské spojence v boji proti škodlivému vlivu Číny

Nařízení ministra zahraničí k upřednostnění diplomacie a podpory evropských spojenců při rozvoji trhů 5G, které jsou inkluzivní, transparentní, ekonomicky životaschopné a v souladu s mezinárodním právem

Zajistěte, aby Spojené státy vedly společně s evropskými spojenci k rozvoji mezinárodních standardů 5G, které upřednostňují demokratické instituce

Legislativu podporují velvyslanectví České republiky, Estonska, Kosova, Lotyšska, Litvy, Severní Makedonie, Polska, Slovenska a Slovinska. Podporují ji také skupiny včetně Aliance pro střední a východní Evropu, Národní unie chorvatských Američanů, Kongresový výbor Ukrajiny a USA, Centrum pro analýzu evropské politiky, Atlantická rada a Centrum pro novou americkou bezpečnost.

Doprovodnou legislativu představili zástupci Kaptur (D-OH) a Adam Kinzinger (R-IL) ve Sněmovně reprezentantů USA, návrh zákona má tento týden zakódovat sněmovní výbor pro zahraniční věci.

Úplné znění návrhu senátu je k dispozici zde.

Shaheen je lídrem v Senátu v lobování proti stále konkurenceschopnější a agresivnější Číně, mimo jiné díky své roli spolupředsedkyně monitorovací skupiny NATO v Senátu se senátorem Tomem Tellesem (R-NC). Začátkem letošního léta schválil Senát zásadní legislativu, kterou Shaheen podporuje, americký zákon o inovacích a hospodářské soutěži z roku 2021. Tento rozsáhlý návrh zákona investuje do inovativního vzdělávání, dobře placených pracovních míst a špičkových průmyslových odvětví s cílem zvýšit americkou konkurenceschopnost a chránit naši národní bezpečnost před Čína. . Konečný účet byl zahrnut do Shaheenova opatření rozšířit příležitosti pro praktické učení ve vzdělávání STEM s cílem zlepšit tok studentů vstupujících do pracovní síly STEM a podpořit inovace v ekonomice. Jako předsedkyně podvýboru pro prostředky pro obchod, spravedlnost, vědu a související agentury se Shaheen také dlouhodobě zasazuje o seriózní investice do vědeckých a technologických inovací, aby bylo zajištěno globální vedení USA a národní bezpečnost proti Číně.

