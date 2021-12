Hamdan – Čtyři mimořádní návštěvníci – dva muži a dvě ženy – přišli včera večer ke dveřím domu Roberta Mothersboea na Hamdenu.

Muži v uniformách byli přidělenci obrany, kteří cestovali se svými manželkami z českého velvyslanectví ve Washingtonu, DC, aby Mautersbauovi předali medaili na počest jeho podílu na osvobozování Československa během druhé světové války.

Navzdory tomu, že v říjnu oslavil 100 let, Mothersbow nevykázal žádné známky zpomalení. Jeho rodina se diví, že má ještě řidičák.

Překvapený soused, který se zúčastnil předávání cen, si všiml, jak často narazil na Mothersbowe v místním obchodě s potravinami.

Když čeští důstojníci dorazili, Mothersbo vzrušeně vstal, aby jim zasalutoval. Jeden nesl pod paží šest balení Pilsner Urquill, oblíbeného piva z města Plzně.

Nebylo to poprvé, co Muthersbo nabídli české pivo. Před 76 lety, jako radista 16. obrněné divize generála George S. Patton, byl mezi prvními silami, které dorazily do Plzně, aby osvobodily město od Němců.

„Ustupovali – (němečtí) vojáci ustupovali a stříleli po nás, když ustupovali, někteří ostřelovači zůstali vzadu, aby zabili co nejvíce Američanů, ale nakonec jsme je všechny dostali,“ vzpomíná Mutersbow.

Poté rodáci z Plzně americké vojáky vřele přivítali.

„Všichni byli nadšení,“ řekl Muthersbo. „Byli to němečtí zajatci… a my jsme je propustili.“

Čech, který dostal Mothersboh, mu dal místní pivo.

„Řekl jsem: Nechci znít jako nevděčník, ale raději bych si dal sklenici mléka,“ vzpomínal Mothersbow na vyprávění místním.

V pondělí večer o tom vyprávěl návštěvníkovi svého domova, včetně dvou českých přidělenců obrany a také rodině a přátelům, kteří se sešli na oslavě.

Československo bylo osvobozeno v květnu 1945. Plzeň, město v moderní České republice, každoročně pořádá festival na jeho oslavu.

Ještě před šesti nebo sedmi lety však Mothersbow o festivalu nevěděl a jeho redaktorská role byla zcela zapomenuta.

Řekl, že krátce po příletu do Plzně před všemi těmi lety byla Mothersboeovi diagnostikována tuberkulóza a létal mezi evropskými nemocnicemi, až se nakonec vrátil do Spojených států.

Byl převezen do vojenské nemocnice v Novém Mexiku, kde mu personál přinášel zmrzlinu šestkrát až osmkrát denně, aby mu pomohla přibrat na váze, řekl.

Když byl požádán, aby označil dezert jako oblíbené jídlo, řekl a brzy si vysloužil novou přezdívku: „Seržant. Zmrzlina.“

Mothersbough vzpomíná, že mu lékaři opakovaně říkali, že se neobejde bez lobektomie, operace, při které je odstraněn celý lalok plic. Řekl, že odolal a nakonec souhlasil s postupem poté, co se obával, že další uznávaní vojáci zemřou.

Před operací navštívil Mothersbow lékař.

„Zmrzlinu, nepůjdeme do práce,“ říká seržant. „Zlepšuješ se, nevíme proč.“

A tak veterán z druhé světové války přežil tuberkulózu – a dožil se 100 let.

Mothersbow ale řekl, že kvůli svému oddělení od šatů se nikdy nedozvěděl o každoročních ceremoniích na počest osvobození.

To se změnilo před téměř sedmi lety, kdy souhlasil s tím, že vezme souseda do nemocnice Yale New Haven na lékařský zákrok. Sousedův lékař Martin Blavik byl Čech.

Poté, co se Mutherspo dozvěděl o národnosti lékaře, podělil se o své vzpomínky na Plzeň.

„Sedmdesát let o (Motherspo) nikdo nevěděl, dokud se o tom nezmínil, a myslím, že je důležité, abychom si na vojáky vzpomněli,“ řekl Blavik. „Vždycky bychom za ně měli být vděční.“

Byl to Blavik, kdo oživil desítky let starý příběh Mothersbo, aby se ujistil, že se na něj bude pamatovat.

Mutherspo řekl, že v roce 2015 Blavik pomohl získat peníze pro veterána, aby mohl podniknout výlet na plzeňské Slavnosti osvobození.

Bohužel zdravotní problémy zmařily cestovní plány Mothersbo, řekl Blavik, přestože veterán poskytl rozhovor České televizi.

Muthersbow uvedl, že letošní festival, který se konal virtuálně, obsahoval záběry Mutersbowa, které popisují jeho zkušenosti při střihu.

Muthersbo řekl, že Blavik natočil toto video.

Byl to Blavik, kdo před 100. narozeninami Mothersbow zavolal primátorovi Plzně, řekl Muthersbow. Starosta zaslal Mothersbo medaili na počest této příležitosti, která se konala 13. října.

Muthersbaugh je za Plavcovu snahu rád.

„Je to skvělý pocit být poctěn tak, jak je poctěn já,“ řekl. „Podle mého názoru nejsem hrdina nebo tak něco… Cítím se k (Plavikovi) velmi laskavý.“

Lékaře považuje za dobrého přítele.

Nejnovější ocenění Muthersbaugh je od Ministerstva obrany České republiky. Muthersbaugh byl vyznamenán Čestnou pamětní medailí „za zásluhy o osvobození Československa od nacistického Německa (v) květnu 1945“, uvádí dopis, který obdržel od českého velvyslanectví.

Major Jean Piccard a podplukovník Jerry Klipko, oba atašé vojenského oddělení velvyslanectví, vyrazili z hlavního města do Hamdenu, aby předali ocenění.

Řekl, že Picard spolupracuje s Asociací veteránů Belsen na identifikaci potenciálních vítězů.

„Je mi velkým potěšením setkat se s takovými hrdiny z druhé světové války,“ řekl o tom, co znamená předávání medailí.

Muthersbo vyjádřil uznání za návštěvu představitelů velvyslanectví.

Řekl jim: „Chci, aby důstojníci věděli, že tohle je… moje nejvyšší čest vůbec.“

