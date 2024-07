Severokorejský diplomat na Kubě přeběhl a našel útočiště v Jižní Koreji: NPR

Přepnout titulek Ahn Young Jun/AP

SOUL, Jižní Korea (AP) – Vysoký severokorejský diplomat sídlící na Kubě uprchl do Jižní Koreje, oznámila v úterý jihokorejská špionážní agentura, poslední zběhnutí členů severokorejské vládnoucí elity, které pravděpodobně poškodí úsilí vůdce Kim Čong-una upevnit své vedení.

Národní zpravodajská agentura uvedla, že zprávy médií o zběhnutí severokorejského poradce pro politické záležitosti na Kubě jsou správné. Krátké prohlášení vydané Úřadem pro veřejné záležitosti Národní zpravodajské služby žádné další podrobnosti neuvedlo.

Široce šířený jihokorejský list Chosun Ilbo dnes informoval, že diplomat Ri Il-kyu v listopadu uprchl se svou ženou a dětmi do Jižní Koreje.

Noviny Chosun Ilbo citovaly Ri v rozhovoru pro noviny, že se rozhodl přeběhnout kvůli tomu, co nazýval rozčarováním z politického systému Severní Koreje, nespravedlivým hodnocením práce ministerstvem zahraničí Pchjongjangu a nesouhlasem ministerstva s jeho nadějí navštívit Mexiko. k léčbě poškození nervů. Uvedl, že nemocnice na Kubě nemají kvůli mezinárodním sankcím potřebné lékařské vybavení k léčbě jeho zdravotního problému.

Další jihokorejská média zveřejnila podobné zprávy později v úterý.

Severní Korea okamžitě nereagovala na oznámení Jižní Koreje o Riově zběhnutí. Severní Korea již dříve vyjádřila svůj hněv nad některými významnými zběhy tím, že obvinila Jižní Koreu z únosu nebo lákání svých občanů k přeběhnutí. Popisovalo také některé disidenty jako zrádce nebo zločince, kteří uprchli, aby se vyhnuli trestu.

Ri přeběhl před únorovým navázáním diplomatických vztahů mezi Jižní Koreou a Kubou, což je událost, která podle expertů pravděpodobně bude politickou ranou pro Severní Koreu, jejíž diplomatická pozice závisí do značné míry na malém počtu jejích spojenců z dob studené války, jako je Kuba.

Chosunova zpráva uvedla, že Ri se angažoval ve snaze zabránit Kubě v navázání diplomatických vztahů s Jižní Koreou až do jeho zběhnutí. Zpráva uvádí, že Ri obdržel od Kim Čong-una uznání za svou roli při jednáních s Panamou, která vedla k propuštění zadržené lodi v roce 2013, která údajně převážela zakázané materiály, jako jsou rakety a součásti stíhacích letadel. Zpráva uvedla, že Ri byl tehdy třetím tajemníkem severokorejského velvyslanectví na Kubě.

Historie zběhnutí ze severu

Asi 34 000 Severokorejců uprchlo do Jižní Koreje, aby uniklo ekonomickým těžkostem a politickým represím, většina z nich od konce 90. let. Většina z nich jsou ženy pocházející z chudších severních oblastí severu. Ale počet vysoce vzdělaných Severokorejců s profesionálním zaměstnáním, kteří uprchli do Jižní Koreje, v poslední době neustále roste.

V roce 2023 bylo do Jižní Koreje přesídleno asi 10 Severokorejců klasifikovaných jako členové elitní skupiny země — více než v posledních letech, podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení. Představitelé ministerstva uvedli, že nárůst přeběhlíků na vysoké úrovni mohl být způsoben ekonomickými potížemi Severní Koreje souvisejícími s pandemií a jejími pokusy upevnit státní kontrolu nad svými lidmi. Ti, kteří museli zůstat v zahraničí déle, než bylo původně plánováno kvůli omezením COVID-19, byli vystaveni volnějším cizím kulturám po delší dobu.

„Toto zběhnutí na vysoké úrovni zhoršuje situaci pro Severní Koreu, protože Ri účinně zastupuje zájmy Pchjongjangu v Havaně,“ řekl Leif-Eric Easley, profesor mezinárodních studií na Ewha Women’s University v Soulu.

„Není pochyb o tom, že Kimův režim přijímá opatření, aby diplomatům v zahraničí ztížil přeběhnout, ale zvýšená represe pravděpodobně dále izoluje Pchjongjang a může ve skutečnosti povzbudit další přeběhnutí,“ řekl Easley.

Mun Seong Mook, expert z korejského výzkumného institutu pro národní strategii se sídlem v Soulu, řekl, že zprávy o zběhnutí na vysoké úrovni, jako je Riho, se rozšíří mezi severokorejské diplomaty a další, což by pro Kima mohlo být velkou ranou – i když pravděpodobně ne. vést ke kolapsu režimu v roce Kdykoli brzy.

Jen několik monitorovacích skupin Severní Koreje zpochybňuje, jak silné je Kimovo sevření moci. Podle pozorovatelů ale Kim bojuje s chronickými ekonomickými potížemi, vlivem jihokorejské populární kultury a rozšiřující se vojenskou spoluprací mezi Spojenými státy a Jižní Koreou.

Nejvýznamnějším zběhnutím za poslední roky bylo v roce 2016, kdy do Jižní Koreje přijel Tae Yong Ho, tehdejší ministr severokorejského velvyslanectví v Londýně. Řekl, že se rozhodl uprchnout, protože nechce, aby jeho děti vedly „mizerný“ život v Severní Koreji, a také upadl do „zoufalství“ kvůli Kimově popravě úředníků a jeho snaze o jaderné zbraně.

Severní Korea ho nazvala „lidskou spodinou“ a obvinila ho ze zpronevěry vládních fondů a páchání dalších zločinů. Tae byl zvolen do jihokorejského parlamentu v roce 2020.

V roce 2019 přijel do Jižní Koreje úřadující velvyslanec Severní Koreje v Itálii Jo Song Gil. Také v roce 2019 přijel do Jižní Koreje se svou rodinou úřadující velvyslanec Severní Koreje v Kuvajtu.

V posledních měsících vzrostlo napětí na Korejském poloostrově kvůli tomu, že Severní Korea vypouští balony naložené odpadky směrem k Jižní Koreji a pokračuje v provádění raketových testů. Severní Korea tvrdí, že její balónové kampaně byly reakcí na jihokorejské aktivisty, kteří prostřednictvím svých balónků šířili politické letáky.

Kimova sestra a vysoký úředník Kim Yo Jong v úterý varovala Jižní Koreu před blíže nespecifikovanými „hrozivými“ následky a uvedla, že letáky zaslané Jižní Koreou byly opět nalezeny na Severu. Podobné varování vydalo i v neděli. Jižní Korea reagovala na předchozí balonové aktivity Severní Koreje pozastavením dohody o deeskalaci z roku 2018 se Severní Koreou.