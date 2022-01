Severní Korea vypálila další projektil do oceánu

Nedělní start je šestým odpálením balistické rakety Pchjongjangu v roce 2022 a celkově sedmým testem rakety.

Režim Kim Čong-una zintenzivňuje testování raket v roce 2022 a řekl, že posílí svou obranu proti Spojeným státům a vyhodnotí „restart všech dočasně pozastavených aktivit“, uvedla severokorejská státní tisková agentura KCNA.

Dempsey řekl, že nedělní start ukazuje, že Severní Korea možná dělá právě to.

„V návaznosti na vlastní moratorium na dlouhé dolety a jaderné testy z roku 2018, které si sami stanovili, mají omezené balistické střely testované na krátké (SRBM) a střední (MRBM),“ řekl Dempsey.

Smysl všech nedávných testů je takový, že Kim „má touhu vyzkoušet svůj inventář“ a je mu jedno, jestli to Washington uvidí, řekl americký úředník.

Jihokorejský prezident Mun Če-in v neděli řekl, že Sever se blíží zrušení moratoria na mezikontinentální balistické střely – zbraně, které by teoreticky mohly zasáhnout americkou pevninu – a jaderné testy.

Moon, který po nedělním startu svolal mimořádné zasedání Národní bezpečnostní rady, uvedl, že Sever vykazuje podobný vzorec jako v roce 2017, kdy začaly testy s IRBM, než se přesune k odpalování balistických raket dlouhého doletu.

Ve čtvrtek Severní Korea odpálila to, co se předpokládalo dvě balistické rakety krátkého doletu do moří u východního pobřeží země.

Dva dny před tím to vypálilo to, za co se považovali řízené střely do stejných vod.