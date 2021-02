Sestra manžela Janice Deanové kritizuje guvernéra Coma: „Nechoď do pěstounského domu a zemři“

Fox News hlavní meteorolog Janice Dean Nevlastní sestra Donna Johnsonová, která přišla o rodiče Covid-19 Poté, co byli vystaveni v New York Žijící zařízení v úterý potvrdila, že lidé nechodí umírat do domovů s pečovatelskou službou.

„Náš guvernér se objevuje v televizi a říká takové hlouposti,“ řekl Johnson.Fox a přátelé“Úterý.” Myslím, že poslední věc, která mě zarmoutí, je, když mluví o péči o nemocné doma, chová se, jako byste šli do domova s ​​pečovatelskou službou a zemřeli, to je velký problém. “

„Nechoď do pečovatelského domu a zemři. Jsou to domovy lidí,“ zdůraznila s tím, že některá zařízení asistovaného bydlení jsou rehabilitační centra a existují lidé všech věkových skupin.

Minulý měsíc , Informoval o tom Washington Post New York Guvernér Andrew Como Řekl: “Podívejte, ať už někdo zemře v nemocnici nebo zemře v pečovatelském domě, je to – lidé zemřeli.”

Lidé zemřeli. Byl jsem v nemocnici, převezen do pečovatelského domu a můj otec zemřel. Můj otec byl v pečovatelském domě, byl převezen do nemocnice a můj otec zemřel. Lidé zemřeli. “

“Ale koho to zajímá? [percent]. 28 [percent]. Zemřel v nemocnici. Zemřeli v pečovatelském domě, “dodal Como podle novin.„ Zemřeli. “

Johnson to řekl hostiteli Brian Kilmade Že zhruba před rokem bylo v New Yorku kvůli pandemii koronavirů uzavřeno rehabilitační zařízení jejího otce v New Yorku. Naznačila, že její matka byla v nedalekém samostatném obytném zařízení a že plán byl, aby její otec „získal trochu zdraví a šel se připojit k mé matce, aby žil s pomocí“.

Johnson řekl, že její bratr jednou odpoledne zavolal, že se její otec necítí dobře.

„Nemyslím si, že toto volání nás vedlo k přesvědčení, že je v bezprostředním nebezpečí, a jen o několik hodin později přijal další hovor, který zemřel můj otec,“ řekla.

„Existence COVIDu nás ani nenapadla a my jsme se dozvěděli, že můj otec měl COVID, když ředitel pohřbu obdržel úmrtní list.“

Johnson také poznamenal, že krátce nato se její matka začala cítit nepříjemně a asi o týden později byla převezena do nemocnice, kde měla pozitivní test na COVID-19 a „postupně se zhoršovala“ Johnson uvedl, že její matka zemřela v nemocnici.

„Poslední slova, která mi řekla moje máma, byla:„ Bojím se, Donno, “řekl Johnson.

“Chtěl bych se zeptat guvernéra Cuomo, jak by se cítil, kdyby musel každý den žít s posledními slovy své matky:” Andrew, bojím se. “

Mluvčí Como nereagoval okamžitě na žádost Fox News o komentář.

Pondělí, Como Odmítl to říct Zda byl předvolán on nebo některý z jeho členů v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním toho, jak oddělení během pandemie zacházelo se péčí o starší.

Když byl Cuomo během konferenčního hovoru dotázán na případné předvolání, Cuomo uvedl, že jeho kancelář je od srpna zavázána k vyšetřování a bude v tom pokračovat. Nemluvil však přímo k otázce předvolání.

Kancelář společnosti Cuomo prošla důkladnou kontrolou toho, jak zachází s péčí o pacienty v pečovatelském domě a jak hlásí úmrtí pacientů, včetně toho, že úmrtí úmyslně nehlásí ze strachu, že zveřejnění informací bude použito proti managementu, jak navrhl asistent.

Zpráva, kterou na konci minulého měsíce vydala newyorská generální prokurátorka Letitia James, odhalila, že celkový počet úmrtí v pečovatelských domech ve státě byl vyšší, než se dříve očekávalo – méně než 55%.

Krátce poté, co byla vydána Jamesova zpráva, ministerstvo zdravotnictví odhalilo, že po hospitalizaci zemřelo dalších 3 829 lidí, což představuje přibližně o 40% více úmrtí, než se dříve počítalo. K 19. lednu zemřelo na virus nejméně 12 743 obyvatel dlouhodobé péče.

Nové údaje zveřejněné tento měsíc To přineslo tato čísla až na minimálně 14 100.

Republikáni ve státní legislativě v pondělí vykročili ve snaze zbavit Cuomo jeho nouzové autority během pandemie. Státní demokraté se snažili formálně vinit Coma, což by znamenalo veřejné pokárání za jeho činy.

Johnson v úterý naznačila, že má na guvernéra několik otázek.

“Rád bych věděl, proč nepoužil nástroje.” Prezident Trump Johnson řekl, a tak se zeptal na loď. Měl loď. Je tam prázdné. měl Javitsovo centrum, Je tam prázdné místo. “

Poznamenala také, že tam, kde je na Long Islandu, jsou na parkovištích provizorní nemocnice.

“Proč jsi nepoužil tato zařízení? Chci jen vědět proč? Co tě přimělo podepsat toto povolení k odesílání pacientů infikovaných virem COVID do nevybavených zařízení?” Šel jsem se zeptat.

Johnson také naznačila, že procházela rehabilitačním centrem, ve kterém její otec žil v Long Islandu každý den v době uzamčení, aby doručila noviny, a uviděla zaměstnance „nosit pytle na odpadky“, což naznačuje, že nejsou vybaveni k řešení epidemie.

Jaké osobní ochranné prostředky [personal protective equipment] Zeptal se Johnson.

Mluvčí Cuomo také okamžitě neodpověděl na žádost Fox News o odpovědi na Johnsonovy otázky.

Johnson v úterý uvedla, že je „hrdá“ na manželku svého manžela Janice Deanovou Být hlasem Pro rodiny, které ztratily členy rodiny žijící v domovech s pečovatelskou službou a v zařízeních asistovaného bydlení.

„Jsem si jistý, že moji rodiče jsou na ni hrdí,“ řekl Johnson Kilmeade. „Moji rodiče nebyli lidé, kteří chtěli, aby se jejich tváře objevily v televizi, a nechtěly by se o to zajímat, ale na druhou stranu, můj otec nás vždy učil, abychom se vždy drželi sami sebe a věnovali se lidem, kteří se nemohou bránit . “

Kliknutím sem zobrazíte aplikaci FOX NEWS

„Vím, jak hrdí jsou moji rodiče, když se na ni usmívají,“ dodala. „Jsme navždy vděční.“

Brittany De Lea z Fox News přispěla k této zprávě.