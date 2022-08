Šest milionů rodin vymaže své úspory poté, co se zvýší cenový strop energie

TVláda bude muset zaplatit dalších 14 miliard liber, aby zachovala stávající balíček podpory pro domácnosti ve světle nedávného zvýšení cenového stropu, uvádí IFS.

Dnešní zvýšení by zvýšilo typický domácí účet za energii od října do prosince o 490 liber ve srovnání s tím, co by bylo, kdyby se ceny nezměnily.

V květnu vláda oznámila podpůrný balíček, který tvoří zhruba tři čtvrtiny očekávaného růstu nákladů na energie v průběhu roku. To by ale nyní pokrylo pouze 47 % nárůstu.

Mezinárodní finanční služby (IFS) vypočítaly, že pokrytí stejného podílu nárůstu účtů, jak bylo plánováno v květnu, by nyní stálo dalších 14 miliard liber.

Isaac DelisterEkonomický výzkumník z IFS řekl: