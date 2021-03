SEC Newgate expanduje v Evropě s novým varšavským centrem

VARŠAVA – Strategická komunikační skupina SEC Newgate se rozšířila do střední a východní Evropy a otevřela centrum ve Varšavě s bývalými vůdci MSL v Polsku, Sebastianem Hijnowskim a Zovií Bojajna-Kasdebki.

SEC Newgate CEE byla založena jako nová agentura, přičemž skupina vlastní 55% vlastnictví a zbývající zůstatek drží vrcholový management agentury. Zakladateli agentury jsou veteráni Publicis Groupe Hejnowski (na obrázku vpravo) a Bugajna-Kasdepke (vlevo) spolu s Joannou Poniatowskou (uprostřed), bývalou manažerkou značky polské mediální a zábavní skupiny TVN Grupa a Vogue Polska.

Kancelář zahájila činnost s 20 public affairs, PR a kreativními profesionály a bude odpovědná za rozšíření aktivit SEC Newgate po celé České republice, Slovensko A Maďarsko A Rumunsko A Bulharsko Litva a Lotyšsko Estonsko A Bělorusko Ukrajina a Moldavsko.

Hyginovský , Který se stal generálním ředitelem SEC Newgate CEE, vedl MSL – jasného lídra na trhu v Polsku – po většinu posledních 16 let až do loňského dubna. Poslední dva roky také zastával pozici ředitele pro růst ve společnosti Publicis Groupe v Polsku a dva roky také působil jako generální ředitel sesterské agentury Leo Burnett ve Varšavě.

Spoluzakladatel Bugajna-Kasdepke je již deset let výkonným ředitelem MSL v Polsku.

“Ve střední a východní Evropě existuje prostor pro dalšího silného evropského hráče na obhajobu. Jsem rád, že mohu podpořit závazek SEC Newgate růst v regionu a stát se jedním z největších evropských hráčů v oblasti firemních a veřejných záležitostí,” uvedl Hignowski.

SEC Newgate již ve Varšavě působí prostřednictvím společnosti Martis Consulting, která se zaměřuje na PA a PR na polském trhu a bude i nadále působit odděleně od nové společnosti.

Generální ředitel skupiny SEC Newgate Fiorenzo Tagliabue uvedl: „S více než 110 miliony lidí a vyšším HDP 1 200 miliard dolarů Jedná se o obrovský trh s obrovským potenciálem. Střední a východní Evropa má dlouhodobé vztahy Evropa Širší ekonomika Jelikož se ekonomiky regionu spojují a vytvářejí rychlé tempo růstu a inovací.

„Jsem přesvědčen, že flexibilní a flexibilní přístup SEC Newgate, který tato iniciativa předvádí, bude přesně to, co je zapotřebí k tomu, aby se tento působivý potenciál využil co nejlépe.“