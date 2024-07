Sean Murray z Hello Games zapálil internet jedním emoji, který by mohl znamenat více novinek No Man’s Sky nebo Light No Fire nebo vůbec nic

Bylo to pěkné, klidné páteční odpoledne, dokud se výkonný ředitel Hello Games, Sean Murray, nerozhodl shodit na internet bombu s tématem Země.

Říkejte si o Murraym, co chcete, ale on ví, jak lidi přimět mluvit. Tuto skutečnost lze doložit existencí… Jeden tweet Dnes byl odeslán tweet obsahující jeden emotikon. A reakce fanoušků na Murrayho tweet obsahující emotikony Země jsou téměř hysterické, protože fanoušci touží je rozluštit. Je to známka toho, že se dočkáme další aktualizace No Man’s Sky? Koneckonců, v této hře jsou planety – ve skutečnosti jich je celá hromada – a Země je také planeta.

Je také možné, že Murray škádlil zprávy o otevřeném RPG Light No Fire od Hello Games. Zatím jsme toho moc neviděli a datum vydání stále není určeno. Převážná část jeho marketingu byla doposud jeho ambicí vytvořit jedinou planetu velikosti skutečné Země, což vysvětluje emoji.

Ať už je to jakkoli, fanoušci Hello Games šílí.

„Kdyby to byla další aktualizace NMS, byl bych tak nadšený, a kdyby to byla zpráva o Light no Fire, mohl bych explodovat.“ přečte jeden tweet V reakci.

Naopak, napsal další fanoušek„Kdyby to byla další aktualizace NMS, explodoval bych, kdyby to bylo světlo a ne oheň, nebyl bych tak nadšený, ale stále mě to zajímá.“

„Light No Fire má mít velikost Země.“ Jiný fanoušek správně poznamenal„Je to normální trik NMS nebo něco jiného.“

Týdenní shrnutí, příběhy z komunit, které máte rádi, a další

Existuje také spousta abnormálních reakcí, které jsou podle tradice znázorněny ve formě GIF.

Divoké emotikony! Rozsviťte majáky! https://t.co/QyREysTD4z pic.twitter.com/A63u04MjXJ12. července 2024

Ten blázen to dělá znovu https://t.co/Jd1jHEmtHc pic.twitter.com/5gDVuCubwH12. července 2024

Dostanete obrázek.

Upřímně řečeno, teorie, že se o Light No Fire dozvíme něco důležitého, mi nepřipadá jako čistá naděje z výše uvedeného důvodu, a protože se jedná o první novou hru od Hello Games po osmi letech, extrémní reakce není bezdůvodná. Míč je na tvé straně, Murrayi, nezklam nás.

Mezitím je tady Nejlepší sci-fi hry Dnes hrát.