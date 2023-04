Se svým bezpečným odkazem na ledě může nyní Poulin vést ženský profesionální hokej, jak nejlépe umí

Pokud je Marie-Philip pro Paula vzorem, všem jeho následovníkům se bude dařit – alespoň na sněhu.

Poulin vstřelil svůj 100. a 101. gól při páteční výhře Kanady 5:1 nad Českem a stal se teprve čtvrtým kanadským hráčem, který dosáhl trojciferného čísla. Tři další – Haley Wickenheiser, Jayna Hefford a Daniel Goyette – jsou v hokejové síni slávy.

Viz | Pavlův gól č. 100, 101:

Poulin skóroval dvakrát, včetně svého 100. gólu v kariéře, protože Kanada ovládla Česko Marie-Philippe Poulinová se stala čtvrtou kanadskou hráčkou, která skórovala století.

Přezdívaný kapitán Clutch.

Skóroval ve čtyřech po sobě jdoucích olympijských finále, což vedlo ke třem zlatým medailím. Je spojován s nejslavnějšími góly v historii týmu, kdy na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 střílel jak vyvazující, tak vítězné góly.

Jeho odkaz hokejisty je stejně zakořeněný jako Lucky Looney na centrálním ledě ve Vancouveru.

„Znamená pro náš tým všechno,“ řekl Blair Turnbull, který je ne. Nasbíral 100 primárních asistencí. „Myslím, že je dokonalým příkladem někoho, kdo vede den za dnem, na ledě i mimo něj. Máme velké štěstí, že je naším kapitánem.“

Za Kanadu skórovali Turnbull, Renata Faust a Jaime Bourbonnais. Natalie Milinková odpověděla, když Češky prohrály na 1:1.

Dříve v pátek porazily USA (2:0) Švýcarsko (0:2) 9:1, zatímco Finsko (2:0) porazilo Německo (1:1) 3:0.

Viz | Neznámá historie toho, jak nenávist podporovala hru o zlatou medaili v ženském hokeji 2002:

Jak nenávist podpořila zápas o zlatou medaili v ženském hokeji v roce 2002, je neznámá historie Od velkých cílů a kontroverzních výzev až po folklór mávání vlajkami, rivalita mezi Kanadou a USA je stmelena v Salt Lake City.

Skutečná definice superstar

I když je Poulin skvělý, je dnes škoda, že kanadští fanoušci uvidí svou hokejovou superstar jen jednou ročně na světové scéně nebo na olympijských hrách.

A on je skutečnou definicí superstar.

Když byla v centru CAA oznámena sestava před zápasem, nejhlasitější fandění bylo vyhrazeno Poulinovi. Krátce poté mladý fanoušek prosil Pauline, aby se zahřála, a kapitán mu vyhověl.

Mimo mezinárodní akce nehrála nyní již neexistující kanadská ženská hokejová liga smysluplný hokejový zápas od roku 2019, posledního ročníku bowlingu.

Poulin je členkou Asociace profesionálních hokejistek žen, která vznikla z popela CWHL.

„Máme také svou roli v propagaci ženského hokeje“

Rodákovi z Puysville, Que., je nyní 32 let, což znamená, že má čtyři roky ze svých atletických nejlepších let. Řekl, že je odpovědností posunout profesionální hru dopředu.

„Myslím, že každý, kdo je v ženském hokeji, ví, že všichni máme svou roli v prosazování ženského hokeje,“ řekl Poulin.

„Ale… skupina, ve které jsem poslední dva roky, jsou všichni skvělí a pro mě se je snažím napodobovat… Když se obklopíte silnými lidmi, je snazší hledat dobrý. .“

PWHPA je údajně nastavena na spuštění formální profesionální ligy na podzim, po čtyřech letech hledání stability – platy, které vyžadují, aby hráči zastávali druhé zaměstnání, vhodné zázemí a podpůrný personál pro profesionální sportovce a další.

Břemeno vedení této ligy, ať už spravedlivé nebo ne, padá více na Paulova ramena než na kohokoli jiného. To je součást dohody, když nosíte „C“ pro Kanadu tak dlouho.

„Čím více tlačí, tím více chceme všichni tlačit, takže nás všechny vede a my ji následujeme,“ řekl Turnbull.

Nepopiratelný talent

Členka představenstva PWHPA Sarah Nurseová řekla CBC Sports, že budoucnost sportu závisí na jeho talentu.

„Samozřejmě si myslím, že schopnost ledu je něco, o čem víte, že není kontroverzní, takže nyní dává dohromady infrastrukturu, abychom ji mohli pravidelně předvádět.“

Poulinův talent — evidentní při jeho stém gólu, ve kterém Turnbull řekl, že si „stáhl kalhoty“ z českého brankáře poté, co ho přihrál 2 na 0 — nemá v historii zápasu obdoby.

💯 Za góly týmu Kanady @pou29 Vstupte do šatny jako poctěni. 👏 Entrez dans le vestaire et voyez l’hommage à Marie-Philip pour son 💯e ale s Équipe Canada. 👏#WomensWorlds | #MondialFéminin pic.twitter.com/7w7DkEUCfh —@HockeyCanada

„Muž nebo žena, bude se na ni pamatovat jako na nejlepší ženu, která kdy hrála tuto hru, a jako nejlepší osobu, která kdy hrála tuto hru,“ řekl Turnbull.

„Myslím, že je to jeden z nejlepších vůdců ve sportu i kdekoli jinde. Je to velmi starostlivý a podporující spoluhráč a opravdu mu záleží na každém jednotlivém člověku v týmu.“

Podle hlavního trenéra Kanady Troye Ryana je hra s Poulinem v dobrých rukou.

„Je to člověk, charakter, který přináší, její atletika a talent. Má vše, co od vůdce chcete.“

Poulin se prosazuje v NHL

V mezidobí bez profesionální ligy Bowlin pomohl Blaze trail pro ženy v NHL a připojil se k Montreal Canadiens jako hráčský konzultant.

„Myslím, že je to to nejlepší, co za posledních pár let vyšlo,“ řekla Nurse o Bowlinově kopu a podobné roli pro útočnici Rebeccu Johnstonovou v Calgary Flames. „Je tu tolik příležitostí, evidentně si uvědomují jejich hodnotu [women] Co může NHL přinést organizacím, jako jsou hokejové kluby.“

Bowlin vstřelil svůj první gól za Kanadu v září 2007 při výhře nad Švédskem v Prince George, BC.

Wickenheiser je se 168 góly historicky lídrem týmu. Poulin, kromě zranění, ohrožuje tu značku.

Není překvapením, že Pauline řekla, že si o svém dědictví moc nemyslí.

„Myslím, že kvůli tomu, jak jsem zapálený pro tento sport, pokaždé, když mohu něco změnit, dát lidi dohromady, jsem velmi hrdý na způsob, jakým pracuji, a lidé to uvidí. Hokej mě dělá šťastným,“ Poulin řekl.

Pokud vše půjde profesionálně podle plánu, štěstí půjde ještě dál.

Kanada se v sobotu vrací na led, aby si zahrála proti Japonsku, než v pondělí zakončí hru ve skupině proti Američanům. Oba zápasy jsou v 19:00 ET.