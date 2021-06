Schumer se zavazuje, že příští měsíc předloží plán infrastruktury se dvěma hroty

Vedoucí většiny Senátu Charles SchumerChuck Schumer v Bílém domě hněvá progresivisty uprostřed porážky hlasovacích práv Murkowski hlasoval proti zákonu o hlasovacích právech Harris, aby předseda Senátu diskutoval o hlasovacích právech Více (DN.Y.) Ve středu v noci se zavázal předložit bipartisanský plán infrastruktury a vyúčtování demokratům až příští měsíc.

Schumer hovořil s novináři vedle řečníka Nancy Pelosi Nancy Pelosi ruší zprávy 6. ledna Užší výbor pro noční obranu: Joint Chiefs varuje před generální opravou systému vojenské spravedlnosti | Výbor Senátu plánuje červencové brífing o zrušení válečného povolení | Národní garda může mít „problémy s výcvikem“, pokud nebude kompenzována: Powell říká, že letos na podzim pravděpodobně odskočí práce | Schumer a Pelosi se setkávají s Bílým domem o infrastruktuře Více (D-Kalifornie) Po jejich dvouhodinovém setkání s úředníky Bílého domu na cestě před infrastrukturou zdůraznil, že přesunutí menšího bipartisanského zákona a rozsáhlého plánu pouze pro demokraty je považováno za svázané.

“Jeden nemůže dostat jeden bez druhého. … Nemůžeme si nechat udělat bipartisanský zákon, dokud se nezajistíme, že necháme provést návrh zákona o úpravě rozpočtu. Nemůžeme nechat provést návrh zákona o úpravě rozpočtu, pokud nezajistíme, abychom dostali bipartisan – a myslím, že si to naši členové ze všech spektrál uvědomují, “řekl Schumer novinářům.

Tyto zavřené dveře se objevily krátce poté, co skupina bipartisanských senátorů vyšla ze svého posledního setkání za zavřenými dveřmi a اجتماعات oznámit S vyjednavači Bílého domu se dohodli na „rámci“ dohody o infrastruktuře.

Tato dohoda – kterou ještě musí Biden podepsat, možná hned ve čtvrtek, kdy se bipartisanská skupina sejde v Bílém domě – by stála 974 miliard dolarů za pět let nebo 1,2 bilionu dolarů za osm let.

Ve středu v noci Pelosi ani Schumer nepodpořili bipartisanský rámec, ale naznačili, že jsou optimističtí ohledně vyhlídek na dohodu, zatímco chtějí vidět podrobnosti.

„Jsme velmi nadšení z vyhlídky na oboustrannou dohodu, která nás zavede k čemukoli, co chceme dělat,“ řekl Pelosi novinářům.

Schumer dodal, že chtějí umožnit skupině oznámit a provést svůj souhlas, ale „podporujeme koncepty, o kterých jsme slyšeli.“

Demokraté v zásadě hledají dvoustopý proces pro předávání infrastruktury Kongresem. Kromě potenciálně menšího bipartizánského zákona chtějí demokraté předat rozsáhlou mnohomiliardovou bankovku, která by plně začlenila a potenciálně potlačila Prezident Biden Baltimorský policejní šéf Joe Biden volá po dalších „vojácích na zemi“, aby se vypořádali s vlnou zločinu. Vzhledem k tomu, že Gariden přednesl prohlášení na pohřbu senátora Johna Warnera, odmítá rozsáhlou revizi politizace Trumpa spravedlnosti vícePlán pracovních míst 2,3 bilionu dolarů a rodinný plán 1,8 bilionu dolarů.

Prohlášení Bílého domu na zasedání uvedlo, že Shalanda Young, úřadující ředitelka rozpočtu v kanceláři managementu a ředitelka Národní ekonomické rady Brian Dess Poradci z Bílého domu se setkají s moderátory Senátu na ranní zprávě o infrastruktuře Hill – Po vrcholném summitu Biden-Putin, co teď? Na penězích: Smashing Bidenův plán amerických rodin s 8,8 T | Powell věří, že Fed zvládl inflaci | Wall Street se vyhřívá v „bidenském boomu“ víceŘeditel rady pro místní politiku Susan Riceová Demokrati Susan Riceové ovládají jazyk politiky a kultury – ale jak dlouho? Zpráva Hill z 12:30: Biden čelí tlaku uprostřed jednání o infrastruktuře Republikánský „manželský bonus“ je sociální inženýrství v nejhorším případě více Diskutoval o „dvoustopém přístupu“ k předání balíčku infrastruktury „a důležitosti rozhodnutí o rozpočtu pro splnění celé řady priorit prezidenta“.

Ale přijít na to, jak oba animovat, bylo náročné. Mírní zlobivci jako senátor. Joe Mansion Joe Manchin slibuje Schumerovi další kroky Po „směšném“ a „strašlivém“ pozastavení volebního zákona GOP Biden uvedl tlak na posunutí volební reformy „daleko od dokončení“ Pelosi ruší zprávy vybraných výborů 6. ledna Více DW.Va. nebyli ochotni plně se zavázat k přijetí většího zákona o usmíření, když se pokoušeli vyjednat svou bipartisanskou dohodu. Demokraté musí být schopni sjednotit všech 50 svých členů, aby mohli otevřít a nakonec schválit návrh zákona v rámci Smiřování, což je rozpočtový proces, který jim umožní vyhnout se blokádě 60 hlasů.

Mezitím rostoucí počet senátorů byl ochoten ustoupit od rozhovorů mezi dvěma stranami a varoval, že budou otevřeni pouze menší dohodě s dvěma stranami, pokud dostanou záruku, že v rámci usmíření předloží také druhý návrh zákona. .

To. Elizabeth Warren Zpráva Elizabeth Warren The Hill 12:30 – Předloženo Facebookem – Senát bude hlasovat o volebním zákoně Bitva Nejvyššího soudu by mohla způsobit katastrofu s Bidenovou agendou pro rok 2020 Progresivisté se obávají noční můry scénář zneužití hlasovacích práv Více (D-Mass) tento týden uvedla, že chce zajistit, aby byla „pokryta železem“ a „to může znamenat pořadí hlasování“.

Schumer, který hovořil s novináři, zdůraznil, že chce příští měsíc dosáhnout dvoustranné dohody a urychlit usmíření.

„Obě tratě, trasa dvou stran a trasa kompromisu rozpočtu, jsou v plném proudu. Doufáme, že jsme o obou hlasovali … v červenci,“ řekl Schumer.

Objasnil, že má na mysli, že první krok k usmíření, schválení usnesení o rozpočtu, které stanoví pokyny k návrhu zákona pouze pro demokraty, bude dokončen v červenci. Schumer nedal striktní časový plán, kdy bude Senát schopen hlasovat o druhém návrhu zákona pouze pro demokraty.

Ve čtvrtek má opustit Senát na dvoutýdenní přestávku. Po návratu budou ve městě až do začátku srpna, kdy odjíždějí na dlouhou letní dovolenou. Demokratičtí senátoři stále častěji předpokládali, že zatímco příští měsíc přijmou usnesení o rozpočtu, demokraté pouze s komplexním plánem infrastruktury počkají až do pádu.

„Lidé tomu musí rozumět,” řekl Schumer. „Smíření má dvě části,” první semestr bude dokončen v červenci.