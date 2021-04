SBK se vrací do kalendáře superbiků České republiky do roku 2021 a opouští Austrálii

Napsali jsme to před několika týdny a nyní existuje potvrzení. Česká republika je zpět v kalendáři superbiků. Potomci však nebudou závodit v Brně, protože jsou již mnoho let využíváni, ale 6. – 8. srpna víkend. Zároveň je Austrálie definitivně venku a čeká, až se vrátí příští rok.

Níže je tisková zpráva společnosti Torna o aktualizaci kalendáře pro sezónu 2021.

Autotrom Most bude poprvé hostit české kolo, kde bude hostit šesté kolo sezóny 2021 s českým kolem od 6. srpna do 8. srpna, kdy se připojí ke globálnímu kalendáři SPK. Tři třídy a Yamaha R3PLU CRU budou soutěžit v Evropském poháru Autodrom Most, který zahrnuje dva české jezdce na World SSP300, závodní tým Acolet Smers, který řídí Peter Svoboda a Oliver Konick a Jacob Smers.

Autotrome Most, který se nachází nedaleko Prahy, byl otevřen v roce 1983 Jednalo se o první stálý automobilový závodní komplex, později zvaný Československo. Toto kolo již hostilo řadu motoristických akcí, včetně národních motocyklových mistrovství, a bude novým vzrušujícím přírůstkem do světové SPK v roce 2021; Místo konání mistrovství se perfektně hodí k tomu, aby se okruh stal součástí sportovního, společenského a kulturního života regionu. Po pětileté smlouvě s DWO bude událost vysílána v přímém přenosu na českém kanálu Nova Sport.

Kvůli současné infekci COVID-19 FIM, okruh Grand Prix Philip Island a DWO se dohodly, že australské kolo v roce 2021 nebude. Nyní pracujeme na návratu na ikonické místo v roce 2022 nejúspěšnějším způsobem jako první událost mistrovství 2022.

Joseph Jazek, Většina generálního ředitele Autotrome: Jedná se o milník v téměř 40leté historii autotromu a jedinečnou událost. Organizátory mistrovství světa se stáváme poprvé. Tato skutečnost od nás vyžaduje technické a organizační potřeby. Přesto jsme rádi, že jsme tuto výzvu přijali. Naším posláním je otevřít náš areál široké veřejnosti, a proto chceme poskytovat závodníky té nejvyšší kvality pro naše závodní fanoušky; Mistrovství světa superbiků MOTUL FIM je pro takové události nepopiratelné. Zajistíme, aby s námi byli jezdci, týmy, partneři, sponzoři a návštěvníci zcela spokojeni, a těšíme se na další verzi této fantastické ukázky výkonných motorů a odvážných jezdců. “

John Šťovíček, Prezident Autoklubu České republiky: „Když mluvím za nejsilnější český autoklub pro motocyklové sporty, jsem rád, že vidím české fanoušky, jak si užívají závodní motocyklové závody světové úrovně na české silnici, a jsem rád, že mohu na této akci přispět. nový způsob se zkušeným organizačním týmem není nyní snadný. “

David Bennett, Circuit Grand Prix Philip Island, generální ředitel: „Philip Island hostil více akcí světových superbiků než jakékoli jiné kolo na světě. Souhlasíme s tím, že je čas zaměřit naše úsilí na oficiální test a úvodní kolo roku 2022. Rozhodnutí neuskutečnit kolo v roce 2021 nebude mít nepříznivý dopad na kontinuita akce. Ostrov je chráněn do roku 2027. “

Gregorio Lavilla, WorldSBK výkonný ředitel: „Jsme rádi, že můžeme většinu autotromu přivítat do našeho kalendáře na příštích pět sezón. Dnešní oznámení, že World SPK se do České republiky vrátí poprvé po roce 2018, odráží pokračující popularitu šampionátu mezi českými fanoušky. S českými týmy a jezdci, je to skvělá příležitost předvést Českou republiku na světové scéně. A doufám, že většina Autotrome v budoucnu nabídne vzrušující akce. Pokud jde o Austrálii, nejlepším řešením je přesunout akci na naši pravidelné datum zahájení sezóny 2022, s ohledem na nejnovější změny ve všech významných motoristických událostech a současnou nejistotu ohledně epidemie. Těšíme se, až se tam příští rok vrátíme s hlavní událostí, australskou Tour. “

Vzhledem k tomu, že sezóna 2021 má začít za méně než měsíc, FIM a Torna WSPK nadále úzce spolupracují s vládními úředníky a kruhy, aby zajistili bezpečnost všech. Podle toho budou oznámeny další aktualizace kalendáře WorldSBK do roku 2021.