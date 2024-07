Sběratel fosílií objevuje nejúplnějšího dinosaura ve Spojeném království od roku 1923

Nový dinosaurus Klasifikovat, Comptonatus chesiByl objeven na Isle of Wight a představuje velký pokrok v porozumění Období křídy– Rozmanitost dinosaurů v Anglii, kde pokračující výzkum naznačuje možnost dosažení důležitějších výsledků.

Nová studie zkoumá nejúplnějšího dinosaura, který byl kdy v této zemi objeven za poslední století. Exemplář, který je starý asi 125 milionů let a vyznačuje se stydkou kyčelní kostí velikosti talíře, byl nalezen v roce 2013 v útesech Compton Bay na Isle of Wight. Objev učinil sběratel fosilií Nick Chase předtím, než tragicky zemřel na rakovinu.

Jeremy Lockwood, bývalý praktický lékař a University of Portsmouth Jako doktorand pomáhal s fosiliemi dinosaurů a roky analyzoval 149 různých kostí, které tvoří kostru. Jeremy identifikoval kostru jako reprezentující nový rod a druh, který pojmenoval Comptonatus chesi Na počest Nicka.

Jeremy řekl: „Nick měl ohromný nos na hledání dinosauřích kostí – byl to skutečně novodobá Mary Anningová. Sbíral zkameněliny každý den za každého počasí a daroval je muzeím. Přál bych si, abychom mohli strávit stáří jejich sběrem společně, protože byli jsme v podobném věku, ale bohužel tomu tak nebylo navzdory mnoha jeho úžasným objevům v průběhu let, včetně těch nejúplnějších, ale bylo skvělé se znovu setkat. Iguanodon „Je to první lebka, která kdy byla v Británii nalezena, a první dinosaurus, který byl po ní pojmenován.“

Vědecké vize a teorie

Když byl poprvé objeven, měl se za to, že jde o známého dinosaura zvaného MantlesaurusAle Jeremyho studie odhalila mnohem větší rozmanitost dinosaurů. Ve skutečnosti se jedná o nové druhé pohlaví, které Jeremy popsal.

„Podařilo se mi ukázat, že tento dinosaurus byl odlišný díky některým jedinečným rysům v lebce, zubech a dalších částech těla,“ řekl: „Například jeho spodní čelist má rovný spodní okraj, zatímco většina Iguanodontů má a má také stydkou kyčelní kost.“ Tak velký, je mnohem větší než ostatní podobní dinosauři, je to jako talíř!

Jeremy neví, proč byla stydká kost, která se nachází na bázi břicha, tak velká: „Možná to bylo kvůli svalovým úponům, což by mohlo znamenat, že způsob, jakým se pohybovala, byl trochu jiný, nebo možná to bylo kvůli podpoře obsah žaludku efektivněji, nebo „Dokonce jsem sdílel, jak zvíře dýchá, ale všechny tyto teorie jsou poněkud spekulativní.“

Jeremy pojmenoval dinosaura Comptonatus Po Compton Bay, kde byl nalezen, je „tonatus“ latinské slovo, které znamená „hrom“.

„Toto zvíře vážilo asi tunu, což je velikost velkého samce amerického bizona.“ Důkazy z fosilních stop nalezených poblíž naznačují, že to bylo pravděpodobně pasoucí se zvíře, takže je pravděpodobné, že se v této oblasti pohybovala velká stáda těchto těžkých dinosaurů kdyby se ho před více než 120 miliony let báli predátoři na nivě.“

Výzkumný přínos a integrace do muzeí

Dr Susannah Maidment, hlavní vyšetřovatelka a paleontoložka v Natural History Museum a hlavní autorka článku dokončeného během dohledu nad Jeremyho doktorátem, poznamenala: „Comptonatus Je to pozoruhodný exemplář dinosaura: jeden z nejúplnějších exemplářů nalezených ve Spojeném království za poslední století.

„Jeho uznání jako nového druhu je díky neuvěřitelně podrobné práci doktora Jeremyho Lockwooda, vědeckého pracovníka Národního muzea přírodní historie, jehož výzkum nadále odhaluje, že rozmanitost dinosaurů v jižní Anglii v rané křídě byla mnohem větší než dříve. myslel.

„Vzorek, který je menší než Brightstonenews Ale starší než Mantlesaurus (Dva blízce příbuzní iguanodontští dinosauři Comptonatus) ukazuje rychlé tempo evoluce u iguanodontických dinosaurů během tohoto časového období a může nám pomoci pochopit, jak se ekosystémy zotavily po předpokládané události vyhynutí na konci křídy. jurský období.“

Přestože byly na ostrově Wight během 20. století popsány pouze čtyři nové druhy dinosaurů, za posledních pět let bylo pojmenováno osm nových druhů.

Jeremy dodal: „Tento objev je skutečně pozoruhodný. Pomáhá nám lépe porozumět různým typům dinosaurů, kteří žili v Anglii v rané křídě. To přispívá k nedávnému výzkumu, který ukazuje, že Wessex byl jedním z nejrozmanitějších ekosystémů na světě.“

Dinosaurus byl přidán do sbírek Dinosaur Island Museum v Sandown na Isle of Wight. Výzkumná zpráva byla nedávno zveřejněna v Journal of Systematic Paleontology.

Dr. Martin Mount, kurátor Muzea na ostrově dinosaurů, řekl: „Probíhající výzkum muzejní sbírky pokračuje v odhalování nových vzrušujících objevů, které zůstaly na ostrově, což je trvalé dědictví. Můžeme se těšit na objevování mnoha dalších nové druhy tvorů.“ Prehistorie útesů ostrova a jeho areálu.

Mike Greenslade, generální ředitel National Heritage Trust na Isle of Wight, řekl: „Tento výjimečný nález v Compton Bay National Heritage Trust zdůrazňuje bohaté přírodní dědictví Isle of Wight století jde dlouhou cestu, aby ukázal svůj fosilní význam.“ „Nejen pro ostrov, ale také podtrhuje důležitost zachování naší krajiny pro budoucí generace, aby ji mohly prozkoumat a poučit se z ní. Pozoruhodný objev Nicka Chase a neúnavný výzkum, který provedl. Jeremy Lockwood je důkazem úžasné historie, která zde čeká na odhalení. Jsme nadšeni, že jsme toho součástí.“ Nepřetržitá cesta objevů a vědeckého pokroku.“

Reference: „Comptonatus chasei, nový iguanodontický dinosaurus z formace Wessex spodní křídy na Isle of Wight, jižní Anglie“ od Jeremyho A. F. Lockwooda, Davida M. Martella a Susannah C. R. Maidment, 9. července 2024, Journal of Systematic Paleontology.

DOI: 10.1080/14772019.2024.2346573