Saville se vrací do Ottawa Areny na první akci od nezapomenutelné Brier Night v roce 2016

Dva čeští hráči se fotili na TD Place při příjezdu na mistrovství světa mužů v curlingu o tomto víkendu.

Opodál stál jejich trenér Craig Saville. S rukama v kapsách se podíval dolů na led a přemýšlel o Brierově památném okamžiku z roku 2016.

„Od té doby jsem se v té budově nevrátil,“ řekl Saville. „Když jsem se sem vrátil, rozhlédl jsem se kolem sebe a přinesl jsem si spoustu tehdejších pocitů, které byly skvělým duchem okamžiku curlingu.

„Je to něco, na co nikdy nezapomenu.“

Saville, kterému bylo tehdy 37 let, byl uprostřed průběhu chemoterapie Hodgkinova lymfomu během letošního národního zápasu.

Doufal, že bude hrát ve svém rodném městě Brier s týmem z Nového Skotska, ale diagnóza rakoviny o několik měsíců dříve zastavila jeho curlingové plány.

Místo toho Saville posloužil jako čestná náhrada za losování předposledního kola. Sklidil velký potlesk, když vedl výjezd kanadského týmu během přípravných zápasů.

Dav se znovu objevil, když později večer oblékli své známé ontarijské barvy. Savile přecházel z lavičky na lavičku a viděl mnoho svých bývalých spoluhráčů v akci.

Na konci zápasu mezi Kanadou a Ontariem mezi dvěma týmy mimo boj o play-off si Saville oblékl bundu a trochu trénoval na ledě.

Bývalý spoluhráč John Morris, který hrál za Savile jako junior, vzrušeně klepal koštětem o led.

Práce se zastavily na dalších třech papírech, když Saville získal pole position. Dav ztichl, když se usadil v trhlině.

Saville, který v letech 2007 a 2012 vyhrál závod Ontario Brier s Glennem Howardem, hladce předvedl svůj první kámen.

Další je pohřben na vrcholu čtyřstopého prstenu. Toto úsilí sklidilo nejhlasitější potlesk týdne.

„Opravdu oceňuji Curling Canada za to, že mi to umožnil, a hráčů za to, že je povzbuzovali,“ řekl Saville. „Nechtěl jsem hodit kamenem, protože jsem byl slabý a rok jsem nehrál s míčem.

„Když pak dostanu příležitost, vzpomínám si, že jsem se trochu třásl. Je legrační, jak svalová paměť přebírá vládu.“

Saville, ženatý a má dvě děti, vyrostl v Ottawě. Nyní žije v Kensingtonu na Ostrově prince Edwarda a pracuje jako finanční plánovač.

„Když se nad tím zamyslím, bylo skvělé, že to udělali fanoušci a hráči přestali hrát a mohli být svědky toho okamžiku,“ řekl. „Motivovalo mě to také, protože jsem byl uprostřed chemoterapie a byl to trochu špatný okamžik, který si vybral svou daň.

„Dalo mi to energii na zbytek léčby na cestě.“

Saville byl bez rakoviny téměř pět let, než se vrátil. Řekl, že podstoupil další léčbu a také podstoupil transplantaci kmenových buněk.

„Teď, po roce a půl, držím palce,“ řekl. „Stále navštěvuji svého onkologa, ale už se mám velmi dobře.“

Saville strávil poslední tři roky trénováním českého národního týmu.

Navštěvuje s nimi občasné akce, ale většinou jde o práci na dálku, takže jim poskytuje tréninkové plány a pomáhá jim prostřednictvím videohovorů.

„Jsou to tři roky a pořád se protahuji [before games]řekl se smíchem. Takže to musím svým způsobem zastavit, ale chodím na tyhle akce a trochu mě to ubíjí, protože tam nezvracím.

„Ale já jsem ve své roli také velmi šťastný.“