Satelitní snímky ukazují, že ledová pokrývka Antarktidy se hroutí rychleji, než se dříve myslelo

První studie svého druhu, vedená výzkumníky z NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) poblíž Los Angeles a publikovaná v časopise Nature, vyvolala nové obavy ohledně toho, jak rychle klimatické změny oslabují plovoucí ledové šelfy Antarktidy a urychlují jejich výstup. . globální hladiny moří.

Hlavním zjištěním studie bylo, že čistá ztráta antarktického ledu z „rozmnožování“ kusů pobřežních ledovců do oceánu je zhruba velikosti čistého množství ledu, o kterém vědci již věděli, že se ztratilo kvůli ztenčování ledu způsobenému táním ledových šelfů. zespodu stoupající teplotou moře.

Analýza dospěla k závěru, že řídnutí a telení dohromady snížilo od roku 1997 hmotnost antarktických ledových šelfů o 12 bilionů tun, což je dvojnásobek předchozího odhadu.

Podle vědce z JPL Chada Greena, hlavního autora studie, čistá ztráta ledového příkrovu kontinentu od narození za poslední čtvrtstoletí zabírá téměř 37 000 kilometrů čtverečních (14 300 čtverečních mil), což je oblast zhruba o velikosti Švýcarska.

„Antarktida se hroutí na svých okrajích,“ řekl Green v oznámení výsledků NASA. „A jak se ledové šelfy zmenšují a slábnou, masivní ledovce na kontinentu mají tendenci zrychlovat a zvyšovat tempo růstu globální hladiny moří.“

Následky mohou být strašné. Řekl, že Antarktida má 88 % potenciálu hladiny moře veškerého světového ledu.

Ledové šelfy, trvalé plovoucí vrstvy zmrzlé sladké vody připojené k pevnině, trvá tisíce let, než se vytvoří a fungují jako vzpěry bránící ledovcům, které by snadno sklouzly do oceánu a způsobily vzestup moří.

Když jsou ledové police stabilní, přirozený, dlouhodobý cyklus zrození a opětovného růstu udržuje jejich velikost poměrně konstantní.

V posledních desetiletích však oteplování oceánů zespodu oslabilo šelfy, což je jev dříve zdokumentovaný satelitními výškoměry, které měří měnící se výšku ledu a podle NASA vykazují v letech 2002 až 2020 ztráty v průměru 149 milionů tun ročně.

fotografie z vesmíru

Pro svou analýzu Greeneův tým sestavil satelitní snímky z viditelných, infračervených, tepelných a radarových vlnových délek, aby zmapoval ledovcové proudění a otelení od roku 1997 přesněji než kdykoli předtím na více než 50 000 km od pobřeží Antarktidy.

Naměřené ztráty z otelení telat přesáhly přirozenou regeneraci ledových šelfů natolik, že výzkumníci zjistili, že Antarktida se pravděpodobně do konce tohoto století nevrátí na úroveň ledovců před rokem 2000.

Zrychlení zrodu ledu, jako je ředění ledu, se nejvýrazněji projevilo v západní Antarktidě, v oblasti nejvíce zasažené oteplujícími se oceánskými proudy. Dokonce i ve východní Antarktidě, v regionu, jehož ledové šelfy byly dlouho považovány za méně zranitelné, Green řekl, „vidíme více ztrát než zisků.“

Jednou z událostí zrození ve východní Antarktidě, která překvapila svět, řekl Green, byl kolaps a rozpad masivního ledového šelfu Konger-Glenzer v březnu, což je možná známka přicházející větší slabosti.

Eric Wolf, profesor Royal Society Research na University of Cambridge, poukazuje na analýzu studie toho, jak se ledový příkrov východní Antarktidy choval během teplých období v minulosti, a modeluje, co se může stát v budoucnosti.

„Dobrou zprávou je, že pokud udržíme dva stupně globálního oteplování, které slibuje Pařížská dohoda, vzestup hladiny moří v důsledku ledového příkrovu východní Antarktidy by měl být mírný,“ napsal Wolf v komentáři ke studii JPL.

Řekl, že pokud se nepodaří snížit emise skleníkových plynů, riskuje, že přispěje „o několik metrů vzestupu hladiny moří během několika příštích staletí“.