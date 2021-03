Samsung varuje před vážnou krizí s čipy a zároveň oddaluje vlajkovou loď telefonu

Chcete dostávat každé ráno informace o tom, co hýbe asijskými trhy? Registrujte se zde.

Společnost Samsung Electronics varovala, že se potýká s důsledky „nebezpečných narušení“ polovodičů po celém světě, aby se stala největším technologickým gigantem, který vyjádří své obavy z rozšíření nedostatku čipů mimo automobilový průmysl.

Co-CEO Koh Dong-jin na výročním zasedání akcionářů v Soulu uvedl, že Samsung, jeden z největších světových výrobců čipů a spotřební elektroniky, očekává, že krize v příštím čtvrtletí bude pro její podnikání představovat problém. Společnost také uvažuje o tom, že letos přeskočí uvedení nového Galaxy Note – jednoho ze svých nejprodávanějších modelů, ačkoli Koh uvedl, že to bylo zaměřeno na zjednodušení jeho sestavy.

Průmysloví giganti z Continental AG do Renesas Electronics Corp. a Společnost Innolux Corp v posledních týdnech varovala před déle než očekávaným deficitem díky bezprecedentní poptávce v éře Covid po všem, od automobilů po herní konzole a mobilní zařízení. Společnost Volkswagen AG tento týden uvedla, že celosvětově ztratila produkci přibližně 100 000 automobilů. V Severní Americe se nedostatek silikonu a nepříznivé počasí odradily od další výroby Toyota Motor Corp. a Společnost Honda Motor Company se obává, že krize, která automobilky zasáhla nejdříve, může nyní narušit mnohem větší elektronický průmysl.

“V globálním IT sektoru existuje vážná nerovnováha v nabídce a poptávce po čipech,” řekl Koh, který dohlíží na oddělení IT a mobilních zařízení společnosti. Navzdory náročnému prostředí se naši vedoucí firmy setkávají s partnery v zahraničí, aby tyto problémy vyřešili. . Je těžké říci, že problém s nedostatkem byl vyřešen na 100%. “

Spoluzakladatel uvedl, že společnost Samsung, největší výrobce smartphonů na světě, spolupracuje se zámořskými partnery na řešení chyb a zabránění možným neúspěchům svého podnikání. Jeho akcie Ve středu v Soulu poklesl o 0,6%, včetně asijských dodavatelů a výrobců čipů Taiwan Semiconductor Industry Corporation SK Hynix Inc. Taky Spadl.

Čipy jako Samsung a TSMC je v čele globálního úsilí o vyplnění nedostatku dodávek polovodičů, které jsou stavebními kameny velkého počtu spotřebních gadgetů. Deficit odstavil automobilové továrny po celém světě a nyní ohrožuje dodávky dalších produktů. Zatímco korejská společnost je po TSMC lídrem na zakázku vyrobeného křemíku, spoléhá se na externí dodavatele a výrobce konkrétních dílů, jako je správa napájení a rádiové čipy.

Větší než očekávaná poptávka v éře společnosti Covid po smartphonech také vedla k rozšíření obchodů Čipová sada Snapdragon společnosti Qualcomm Inc, což jsou základní procesory pro mobilní zařízení. Společnost Qualcomm navrhuje čipy známé jako aplikační procesory, ale při jejich výrobě se spoléhá na Samsung a TSMC a kapacita tchajwanského výrobce čipů byla napjatá.

Čipů Qualcomm AP je nedostatek TSMC ovlivňuje všechny kromě „Apple,“ řekl MS Hwang, analytik společnosti Samsung Securities. „Počítače budou brzy zasaženy nedostatkem ovladačů zobrazení a ziskovost televize bude ovlivněna rostoucími cenami LCD panelů.“

Abychom to ještě více zkomplikovali, byla za poslední měsíc odstraněna vlastní výroba společnosti Samsung. Jejich skvělá výroba byla v Austinu v Texasu – což vyrábí čipy pro vnitřní i venkovní spotřebu – Marginalized V únoru kvůli celostátnímu výpadku proudu a neobnovil plnou výrobu. Výzkumná firma Trendforce odhaduje, že výsledný nedostatek vysokofrekvenčních čipů Qualcomm 5G by ve druhém čtvrtletí mohl snížit celosvětovou produkci smartphonů o 5%. Ale Přerušení Greg Roh, senior viceprezident společnosti HMC Securities, uvedl, že u telefonů a notebooků střední třídy od Samsungu bude větší pravděpodobnost než u modelů vyšší třídy nebo serverových čipů.

„Pokud společnost Samsung veřejně hovoří o budoucích produktech, víte, že křemíková krize je vážná,“ řekl Avi Greengart, analytik a zakladatel technologické poradenské firmy.

Automobilky poprvé zasáhla čipová krize, částečně kvůli špatnému plánování zásob a očekávalo se, že v letošním roce přijdou o tržby 61 miliard dolarů. Honda Motor Company ve středu Ona řekla Příští týden dočasně pozastaví část výroby ve většině amerických a kanadských továren, což podtrhuje prohlubující se krizi.

Nějaký Analytici říkají Nedostatek lze většinou vyřešit v následujících měsících. Existuje však obava, že těsná nabídka v určitých odvětvích – například ve vyspělejších polovodičích, kde budování kapacit vyžaduje čas – může nakonec potlačit širší odvětví spotřební elektroniky a zvýšit ceny, pokud bude pokračovat. Polovodiče jsou nyní na špičce oficiálních agend z Washingtonu do Bruselu.

Zároveň Čína nenasytný Chuť na čipy – částečně poháněná rychlým zotavením z pandemie – a hromadění místních podniků zvyšuje poptávku. Prodej čipového průmyslu v zemi vyskočil v roce 2020 o 18% na 891,1 miliardy juanů (137 miliard $), uvedl ve středu na konferenci v Šanghaji Zhou Zexu, prezident Čínského sdružení pro výrobu polovodičů.

„Nedostatek IC bude v příštích šesti měsících problémem zmařit dodavatelský řetězec,“ uvedl Charles Schum, analytik společnosti Bloomberg Intelligence.

Krizový režim Automobilový průmysl by mohl v roce 2021 z důvodu nedostatku čipů ztratit 61 miliard dolarů Zdroj: AlixPartners. Odhady jsou založeny na aktuální míře objemových ztrát.



Úterý, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. – Komplex většiny telefonů iPhone na světě – sborům průmyslových manažerů, kteří potvrzují, že řešení nerovnováhy v nabídce a poptávce bude nějakou dobu trvat.

“Jsme svědky nedostatku, že ano.” Cítit On ona. Dopad na většinu našich zákazníků není tak velký, řekl Yong Liu, prezident společnosti Hon Hai Corporation, novinářům v Tchaj-peji. „U některých zákazníků s lepšími objednávkami, než se očekávalo, to má určitý dopad. U velkých zákazníků, kteří plánují dobře a kde nedochází k výraznému nárůstu objednávek, se těmto zákazníkům daří dobře.“

Koh uvedl, že Samsung se může rozhodnout, že během druhé poloviny roku 2021 Galaxy Note nezavede, čímž prolomí dlouhou řadu každoročních představení této vlajkové lodi. Série Note se podle odhadů IDC podílela přibližně 5% na dodávkách smartphonů společnosti Samsung za poslední dva roky, ale představuje velkou část příjmů, protože je jednou z nejdražších v nabídce.

Řekl: „Řada Note byla vyvinuta jako pokročilý model v našem portfoliu.“ „Odhalení dvou vlajkových modelů během jednoho roku by mohlo být přítěží, takže by mohlo být obtížné spustit model Note ve 2H. Načasování spuštění modelu Note by se mohlo změnit, ale my hodláme model Note vydat příští rok.“

