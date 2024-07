Samsung Galaxy Watch 7 a Ultra získají přednostní přístup k Wear OS 5

Samsung Galaxy Watch 7 a Watch Ultra budou první chytré hodinky, které získají přístup k Wear OS 5, nejnovějšímu operačnímu systému Google pro nositelná zařízení. To bylo odhaleno na dnešní akci Unpacked spolu s . K těmto oznámením produktů došlo také v roce .

To znamená, že nedávno oznámená zařízení Samsungu jsou prvními chytrými hodinkami, které dostanou Wear OS 5, ještě před vlastními produkty Google. To se změní později v průběhu roku, kdy se pravděpodobně objeví Pixel Watch 3. Zajímavé je, že přesně to se stalo s Wear OS 4. Operační systém se poprvé dostal do Galaxy Watch 6, než byl zařazen do Pixel Watch 2.

Google oficiálně oznámil uvedení nových chytrých hodinek na I/O 2024 a jsou nabité užitečnými aktualizacemi. Uživatelské rozhraní je většinou stejné jako ve Wear OS 4, ale software byl vylepšen, aby se zlepšila výdrž baterie až o 30 procent. K dispozici jsou některé nové funkce sledování zdraví, včetně analýzy délky kroku při chůzi nebo běhu.

Operační systém obsahuje některá vylepšení efektivity, přičemž Google říká, že např. O 20 procent nižší spotřeba energie na Wear OS 5 ve srovnání s OS 4. Tam Další možnosti pro ciferníky. Tato aktualizace softwaru nevynalézá znovu kolo, ale tato přidaná efektivita bude jistě přínosem pro mnoho spotřebitelů.

Mimochodem, chybí informace o tom, kdy bude operační systém portován na starší chytré hodinky Samsung. Budeme muset počkat a zjistit. Právě teď budete muset zaplatit 300 $ za Galaxy Watch 7 nebo 650 $ za Ultra, abyste získali přístup k OS.

