Šachy se zavázanýma očima: Brilantní výkony Timura Garieva v šachu se zavázanýma očima | sportovní

Velmistr se zavázanýma očima jezdí na rotopedu, kde hraje 15 šachových partií současně po dobu 15 hodin po sobě, přičemž si zapamatuje pozice celkem 480 figurek. K překvapení všech vyhrál 14 zápasů a jeden remizoval. Jmenuje se Timur Gareyev, je mu 35 let a má mentální kapacitu, která přesahuje lidské možnosti.

Jeho úspěch na sobotní show v Astaně, hlavním městě Kazachstánu, je ale bledší ve srovnání se světovým rekordem, který vytvořil v Las Vegas v roce 2016. V Nevadě Gariev během 19 hodin odehrál 48 zápasů (1536 bloků) s rekordem 35 výher, sedm remíz a šest proher. Věří, že je to rekord, který může překonat.

Pro běžného člověka jsou simultánní šachové exhibice dostatečně ohromující, když hráč vidí, co se děje na šachovnicích před nimi. Například španělské město Azquietia, ležící v severním Baskicku, bylo v sobotu svědkem oslav 40. výročí světového rekordu Španěla Josého Luise Larrañagy, který za téměř 32 hodin porazil 605 soupeřů a vede 535. Vítězství , 42 remíz a 28 porážek. V roce 1985 si toto skóre vylepšil německo-český hráč Vlastimil Hort, když odehrál 636 zápasů současně.

Společným jmenovatelem těchto závad, ať už má hráč zavázané oči nebo ne, je jejich schopnost rozpoznat vzory. Když takoví jako Larrañaga a Hort opustí jednu desku a přejdou na další, potřebují jen pár sekund k posouzení, kdo má výhodu; jak se jim poslední tah soupeře snaží ublížit; A jaké jsou nejlogičtější dvě nebo tři odpovědi? Není to jen kvůli stovkám zápasů, které zůstávají v jejich vědomé paměti, ale také kvůli tisícům střetů uložených v jejich podvědomí. Jinými slovy, šachová intuice, kterou vybudovali.

Je to však složitější, když hráči nevidí, co se děje. Ve skutečnosti to může být škodlivé pro jejich zdraví. V Sovětském svazu, který měl téměř úplnou kontrolu nad šachovým světem po více než polovinu 20. století, měli trenéři tendenci zakazovat exhibice více soupeřů se zavázanýma očima. A měli k tomu velmi dobré důvody: mnoha hráčům, kteří byli mezi nejlepšími, trvalo měsíce, než se jejich mozek vrátil do normálního pracovního stavu. Když Garejev před sedmi lety překonal světový rekord, nemohl celé dny spát.

Garejev během své výstavy. Anna Stuermann / FIDE

Uzbecko-americký hráč žijící ve Spojených státech proto přikládá velký význam aspektům své výstavní rutiny, které přímo nesouvisí s hrou samotnou. „Hlavním důvodem, proč jezdit na rotopedu během akcí, je zdůraznit skutečnost, že šachy na vysoké úrovni vyžadují, abyste byli v dobré fyzické kondici,“ řekl Jariev pro EL PAÍS. „Také mám pocit, že cvičení mi dává více energie na zvládnutí psychického stresu [probably because it causes his body to produce dopamine]. A nebudu popírat, že je to poutavé a dělá fotky působivějšími.“ Během výstavy v Astaně byl často viděn pít vodu a zelený čaj. Když překonal světový rekord, jedl malá množství meloun namočený v citronu, avokádu, kokosovém oleji a listech zelené a chilli papričky. Během své kariéry byl známý parašutismem, horolezectvím, každodenním cvičením jógy a běháním maratonu.

Kromě silných obrazových a logických vzpomínek používá Garejev během svých výstav sofistikované techniky mentální organizace. Každý obraz si představuje jako místnost v paláci, každý vyzdobený v jiném stylu. Také mění svou taktiku od desky k desce, aby snížil riziko zmatení svých zápasů. Pokud je bílým hráčem na deskách 1, 3, 5 a 7, jeho první tah bude na každém z nich jiný; Poté zopakuje svůj první tah z desky 1 na desce 9, svůj první tah z desky 3 na desce 11 a tak dále. Snadno rozezná zápasy, protože se nehrají na prknech těsně u sebe. Jako černý hráč používá různé obranné taktiky na deskách 2, 4, 6, 8 atd.

S ničím jiným než s dobrými úmysly organizátoři v Astaně zařídili, aby rozhodčí vyvolal pohyby Garejevových protivníků. V náročnějších exhibicích však požaduje, aby se to udělalo jinak: „Je důležité, aby každý hráč, se kterým se setkám, oznámil svůj tah, protože hlas každého soupeře mi umožňuje seznámit je s jejich boardem; to opravdu pomáhá.“

Fascinace šachem se zavázanýma očima byla evidentní již v devátém století, krátce poté, co Maurové přinesli hru do jižního Španělska, kdy se šachový mistr Said Jobin otočil zády k šachovnicím, když stál proti čtyřem soupeřům současně a otrok vyvolával tahy. V 16. století ohromil diváky podobnými výkony první neoficiální mistr světa Španěl Ruy López de Segura na dvoře Filipa II. O dvě stě let později totéž udělal Francouz François-André Danican Philidor v Café de la Regence v Paříži.

Američan Harry Pillsbury (1872-1906) si simultánní šachy se zavázanýma očima ještě ztížil, když se v New Yorku zúčastnil památné exhibice proti 12 kvalitním soupeřům. Před zahájením byl přečten seznam 30 složitých slov, každému bylo přiděleno náhodné číslo. Včetně slov antiflogistin;A periosteum;A takadiastasA Jídlo z moukyA Threlkeld A streptokok;. Poté, co ukončil své šachové partie s bilancí osmi výher, dvou remíz a dvou porážek, každé slovo několikrát opakoval v různých pořadích. Považován za jednoho z chybných šachových géniů zemřel na syfilis ve věku 38 let.

Tragédií poznamenán případ Miguela Nagdorfa (1910-1997), jednoho z nejcharismatičtějších šachistů v historii. Po cestě z Polska do Buenos Aires, kde soutěžil v šachové olympiádě v roce 1939, se Nagdorf, který byl Žid, rozhodl zůstat v Argentině po Hitlerově invazi do své rodné země. Nevěda, zda jeho příbuzní v Polsku přežili (nepřežili), rozhodl se zúčastnit šachových her, které by přitáhly značnou pozornost médií, a doufal, že jeho rodina bude vědět o jeho pobytu. Najdorf dvakrát překonal rekord v synchronním šachu se zavázanýma očima: v roce 1943 si v argentinském městě Rosario připsal 36 výher, 1 remízu a 3 prohry proti 40 soupeřům; A v roce 1947 si připsal 39 výher, čtyři remízy a dvě prohry, když odehrál 45 souběžných zápasů v brazilském Sao Paulu.

Garejev chce svůj bezprecedentní součet 48 zápasů dotáhnout na 55. A chce to udělat ve stylu: „Nesouhlasil bych s překonáním rekordu za stejných podmínek jako v roce 2016, kdy jsem musel být organizátorem a sponzorem hezká Tentokrát to bude velký festival šachů a pexesa, kde se budou diváci dobře bavit.“ A dodává, že si opravdu užívá Mistrovství světa v šachu mezi Ianem Nepomnyashchi a Ding Lirenem, kteří ve středu odehrají 12. zápas svého best-of-14 a vedou nad Rusy 6-5. „Je to opravdu vzrušující zápas,“ říká Gariev.