Sabalenková, Collinsová, Cornetová se na Australian Open vrací

2 nasazená Aryana Sabalenka pokračuje ve sbírání comebackových výher na Australian Open. Běloruska, 31. nasazená, porazila Českou republiku 4-6, 6-3, 6-1 a tento týden vyhrála třetí zápas v řadě ze skupiny poražených.

Sabalenkové trvalo 1 hodinu a 49 minut, než rozdrtila výzvu stříbrné olympijské medailistky z Tokia Vondrosové a postoupila do osmifinále podruhé za sebou.

„Samozřejmě jsem na sebe pyšná, že jsem se po prvním setu dokázala vrátit,“ řekla Sabalenka. „Bylo to opravdu těžké. V prvním setu jsem byl opravdu tvrdý. Dnes byly opravdu těžké podmínky. Jsem opravdu šťastný, protože jsem na sebe tvrdě zatlačil a vrátil se.“

rychlá fakta: Světová dvojka Sabalenková vedla v příští sezóně ke svému prvnímu letošnímu velkému slamu 0:2 a tento týden prohrála první set se Storm Sandersovou v prvním kole a Wang Xinyu ve druhém, než zpečetila obě tato vítězství.

Vondroušová se ukázala být dalším testem pro druhou nasazenou, což vzhledem k české historii proti špičkovým hráčkám dává smysl. Dvaadvacetiletá hráčka vyhrála tři ze svých předchozích čtyř zápasů proti hráčkám na druhém místě, včetně vítězství nad Naomi Ósakaovou na cestě za loňským ziskem stříbrné medaile.

Sabalenková se však opět ukázala jako silná po celou dobu, zlepšila svou hru, uzavřela další tři sety a dostala se do čtvrtého kola na třetím velkém turnaji v řadě. Sabalenková po loňských semifinálových výsledcích ve Wimbledonu a US Open usiluje o třetí grandslamovou účast v řadě za sebou.

Příběh zápasu: Vondrošová, dříve čtrnáctka světového žebříčku, za stavu 3:3 zahrála klíčový první gem v prvním setu, když před brejkem vypálila vítězné předání. Levoruký hráč, jehož nejlepším výsledkem na grandslamu bylo druhé místo proti Ashleigh Bartyové na Roland Garros 2019, se odtud držel a získal první set.

Sabalenková se ale ve druhém setu přeskupila, krosovým bekhendem napálila Vondrošovou do vedení 2:0. Ukázalo se, že to byl jediný zlom setu a Sabalenka v posledních dvou bodech zaútočila zády k sobě, aby srovnala vztah.

Sabalenková v rozhodující sadě opět zvolila rychlý brejk do vedení 2:1 a odtud už 23letou hráčku nezachránila, když doběhla zbytek setu, aby zopakovala svůj heroický comeback z prvních dvou kol.

Další: V osmifinále se odehraje vzkvétající zápas dvou silných stoperů, když se Sabalenka v pondělí utká s Kaia Kanepi z Estonska. Kanebe vyhrál své jediné předchozí střetnutí loni na Gippsland Cupu, který se konal v Melbourne Parku, dějišti Australian Open.

Kanebe, šestinásobný grandslamový čtvrtfinalista, si v sobotu připsal vítězství, když porazil australskou divokou kartu Madison Inglis 2-6, 6-2, 6-0 a poprvé se dostal do čtvrtého kola Australian Open.

„[Kanepi is] Sabalenka řekla: „Byl to těžký zápas [last year]. Dobře slouží a tvrdě naráží. Je opravdu zábavné hrát proti. Na tento zápas se moc těším.

„Pamatuji si, že bylo mnoho vítězů a spousta neúmyslných chyb [in last year’s match]. Myslím, že se musím pokusit začít od začátku a nedávat jí příliš šancí, takže se musím soustředit od začátku.“

Collins, Cornet provádějí svá comebacková vítězství

Dříve Američanka Danielle Collinsová a francouzská oslavenkyně Alizee Cornet začaly svůj den současným vítězstvím v thrillerech ve třech skupinách na kurtech stadionu, aby se dostaly do osmifinále.

27 nasazená Collinsová, semifinalistka Australian Open z roku 2019, přehrála poslední dospívající dívku zbývající v losování, 19letou Dánku Claru Towsonovou, 4-6, 6-4, 7-5 za 2 hodiny 35 minut Barnbernerovou V Rod Laver Areně.

Collinsová se vrátila ze setu a za stavu 4:2 postoupila potřetí v kariéře do čtvrtého kola grandslamového turnaje. Kromě své cesty do čtvrtfinále v Melbourne před třemi lety se dostala i do čtvrtfinále na Roland Garros 2020.

„Rozhodně jsem si dnes dal šanci na své peníze, zvláště pokud jde o způsob, jakým hrála Clara,“ řekl Collins. „Nikdy není ideální být pozdě v setu a za stavu 4-2, ale bylo to, jako bych musel udělat úpravy, jinak bych zápas prohrál. Takže jsem to musel udělat opravdu rychle a opravdu se toho držet.“

Collins, který je na 30. místě na světě, byl jedním ze čtyř Američanů, kteří tento týden vedli turnaj a dostali se do třetího kola, a potřeboval bojovat proti rostoucímu Danu Tausonovi, který je na 39. místě na světě. Towsonová v předchozím kole naštvala nasazenou šestku Anett Kontaveitovou.

Obě hráčky loni vyhrály své první dva tituly na okruhu WTA a jejich zlepšená forma se projevila, když se silnými kopy propadly na drát. Collins měl nakonec 33 vítězných a stejný počet nevynucených chyb; Tauson měl také 33 nepovinných faulů, ale pouze 25 vítězných.

Collins se proti Towsonovi zlepšil na 2:0. Její předchozí vítězství nad dánskou hráčkou přišlo také na jednom z grandslamových turnajů, když vyhrála druhé kolo na Roland Garros 2020 na cestě k účasti na osmém elitním turnaji.

Collins ve skutečnosti vedl 4-1 v úvodní sadě, než Towson vyřadil pět her v řadě a ujal se vedení v jediném setu. Vítěz britské libry dal druhou polovinu prvního poločasu a ve druhé skupině vedl 2:1.

Skupina forhendových winnerů však pomohla Collinsové vyrovnat druhý set na 4:4. Collinsová proměnila svůj třetí setbol ve dvou hrách později dalším forhendovým vítězem, dokončila svůj comeback a srovnala zápas na jeden set.

Dvojice excelovala ve třetím setu, oba odmítli ustoupit ze síly v silných zápasech, včetně toho, když Towson šetřil tři mečboly, než držel 5-5. Nakonec však Collins za stavu 6:5 dal další tři mečboly a Američan proměnil první branku tohoto tria skvělým bekhendovým vítězem.

Collinsová se nyní ve čtvrtém kole střetne s další semifinalistkou Australian Open, 19. nasazenou Elise Mertensovou.

„[Mertens has] Některé opravdu skvělé výsledky v Austrálii,“ řekl Collins.[She] Vždy to byl opravdu silný hráč, vysoce postavený hráč na turné. Je velmi důsledná a vždy bojuje až do konce. Jsem si jistý, že se opravdu pustíme do boje a doufejme, že se zároveň budeme bavit.“

Ve stejné době, kdy Collins vyhrál comeback, Cornet také požadoval náhlý obrat. Francouzka se od setu a dvojitého brejku snažila porazit 29. nasazenou Tamaru Zidansekovou ze Slovinska 4:6, 6:4, 6:2 za dvě hodiny a 43 minut.

Dárek k 32. narozeninám Cornet pro sebe byl její druhý výlet do čtvrtého kola Australian Open. Jediný jiný případ, kdy Cornet dosáhl této hloubky v Melbourne, bylo v roce 2009, před 13 lety.

„Jen jsem dál bojoval, dělal jsem, co jsem mohl, a jen jsem se otočil,“ řekl poté Cornet. „Ve třetím setu to bylo pro nás oba fyzicky velmi těžké. Venku bylo horko. Jsem opravdu šťastný, protože jsem v den svých narozenin vyhrál. Znamená to hodně.“

Francouzská veteránka, aktuálně 61. světová jednička, hrála na grandslamu 60. mega událost v řadě a loni ve svém prvním semifinálovém střetnutí na Roland Garros sesadila Zidansekovou.

Poté, co šlo prvních pět zápasů zápasu proti podání, využila Zidanseková své silné údery do země a proud vzduchu včas, aby zajistila první set. Slovinka svůj náskok navýšila, Cornetovou dvakrát brejkla a ve druhém setu postoupila 4:1.

Jenže bývalá světová jedenáctka Cornetová, která v předchozím kole vyřadila nasazenou trojku Garbine Muguruzaovou, se rozpálila a rázem zahájila svůj comeback sedmizápasovou vítěznou šňůrou. Přestávka v podání osmi kusů na 4-4 v této skupině je příkladem Cornet pebbles.

Finálový set zahájila strhující výhrou kolem tyče Cornetové, odkud se Francouzka povzbudila a v rozhodujícím setu třikrát zlomila Zidansek a uzavřela svůj comeback na hranici porážky.

Cornetovou nyní dělí jedno vítězství od dosažení tolik očekávaného grandslamového čtvrtfinále. Aby se tam dostala, bude muset ve čtvrtém kole porazit rumunskou bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou a finalistku Australian Open 2018. Cornet vyhrál tři ze svých čtyř střetnutí, ačkoli se nepotkali od roku 2015.

„Opět jsem se na kurtu skvěle bavil, když mě fanoušci podporovali,“ řekla Cornetová. „Chci naplnit své srdce veškerou tou energií, aniž bych si myslel, že se konečně dostanu do čtvrtfinále, které jsem posledních 15 let hledal. Uvidíme, jak to půjde. Budu ze sebe dělat to nejlepší na kurtu. Pokud se to stane, skvělé. Pokud ne. To, co tu žiju každý den, je stále úžasné.“

