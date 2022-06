Rychle rostoucí indická kapitánka Jennifer Vargheseová poskočila o 14 míst a stala se světovou jedničkou. 14 | Další sportovní zprávy

Nagpur: Indická průkopnice rychle rostoucího veslování Jennifer Vargheseová se ve středu umístila na 14. místě v kariéře. Dva měsíce poté, co vyhrála žebříček stolního tenisu poté, co se jí vynořil první mezinárodní sen, se 13letá hráčka stala světovou jedničkou. 14 v sekci dvouhry žen do 15 let. Indie stále ano. 1 v kategorii.

Podle posledního žebříčku 24. týdne, který ve středu zveřejnila Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF), vyhrála Jennifer titul ve skupině U-15 a čtvrtfinále v divizi U-17 na mistrovství světa juniorů ve stolním tenise. v České republice. Republika tomu dala 240 bodů.

Zatímco Jennifer nebyl svět. 20 Po svém mezinárodním debutu se v předchozím týdnu hodnocení propadla na 28. místo. Na 4. akci WTT v České republice se student Center Point School (CPS) zúčastnil jako světová jednička. 28 ve dvou akcích a každá získala 120 bodů ve dvouhře žen U-15 a U-17.

Pro svůj druhý titul WTT U-15 Jennifer překvapila svět. 4- Bianca Mi Russo z Rumunska 3-2 a získala 120 bodů. Stejně tak získala 120 bodů za postup do čtvrtfinále U-17. Zvýšila počet bodů z 369 na 609 a poskočila o 14 míst a vytvořila nový světový rekord. 14.

Mezi indickými běžci následuje Jennifer Hansiniová na 23. místě Mathana Rajana se 450 body.

