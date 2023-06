Rusové se ve finále Stanley Cupu snaží soustředit na hokej uprostřed války na Ukrajině – NBC6 South Florida

Sergej Bobrovskij trvá na tom, že nepřemýšlel o tom, kde by vzal Stanley Cup, kdyby ho vyhrál on a Florida Panthers. Tak blízko to ještě nikdy nebylo.

Jeho krajan Ivan Barbashev slavil v Moskvě s trofejí v roce 2019. Poté, co loni po invazi země na Ukrajinu zabránil tomu, aby se trofej dostala do Ruska, by to mohlo být stejné, kdyby on a Golden Knights ve Vegas porazili ve finále Bobrovského a Panthers .

Bobrovskij a Barbašev jsou jediní dva ruští hráči, kteří zbyli v play off NHL a do finálového zápasu, který začíná v sobotu v Las Vegas, jdou se zaměřením na hokej, ne válku, nyní v 15. měsíci.

Myslím, že to není to správné místo, není dobrý nápad o tom teď mluvit. Právě teď se (soustředíme) na hokej. Nejde o politiku ani o to, co se kdekoli děje. Je to velká oslava hokeje, Stanley Cup Finále. Nikdy předtím jsem na tomto místě nebyl a chci si užít tuto příležitost a užít si tuto atmosféru.“

Rusové v NHL od začátku v únoru 2022 o válce většinou mlčí, protože se obávají odvety doma, protože Kreml nadále drtí disent a trestá ty, kteří protestují nebo vystupují proti tomu, co prezident Vladimir Putin nazval „zvláštní vojenskou operací“. na Ukrajině.

Rusko má od té doby zakázáno účastnit se mezinárodních soutěží a zůstávají otázky ohledně možnosti mistrovství světa v hokeji v roce 2025 a co dělat s mnoha nejlepšími hráči tohoto sportu, kteří odtud pocházejí, včetně Alexe Ovečkina z Washingtonu, Jevgenije Malkina z Pittsburghu a Andreje. Vasilevskij, hráč Pittsburghu. a Nikita Kučerov.

Komisař Gary Pittman soustavně říká, že hráči NHL z Ruska jsou v obtížné situaci a že liga jim to nechce ztížit, než už je. Pittman odmítl jakoukoli myšlenku, jakou navrhl brankář české Síně slávy Dominik Hašek, na zákaz Rusů kvůli válce a řekl, že tito hráči reprezentují své týmy NHL spíše než svou zemi.

Liga přerušila všechny obchodní vazby v Rusku ihned po invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Od té doby nebylo dovoleno Stanley Cup jít do Ruska nebo blízkého spojence Běloruska, který pomáhal válce, a tato politika pokračuje.

Barbashev řekl: „Upřímně řečeno, je mi to úplně jedno. Ve skutečnosti jsem o tom nepřemýšlel. Nemyslím si, že trofej půjde do Ruska, protože se tam loni nedostala. Je taková, jaká je, takže Opravdu o tom nepřemýšlím.“

Bobrovskij, který je ve finále poprvé ve 34 letech a díky svému hvězdnému výkonu v síti má šanci být nejlepším hráčem play-off, dále zužuje své úvahy. Předvedl tak dobrý výkon, že ani nepomyslel na to, že čtyři zápasy vyhraje – až ten další.

Bobrovskij řekl: „Moje mysl je teď velmi krátká. Opravdu se soustředím na přítomnost a připravuji se (na hry) a přibližuji se k tomu jeden zápas za druhým. Uvidíme, co se stane. Právě teď to není o pohár, je to o soustředění a přípravě na hokej.“

Barbashev přijal podobné myšlení brzy po začátku války. Přibližně první týden o tom dostal několik zpráv, ale od té doby se to nestalo.

Jak čas plyne, člověk na to opravdu nemyslí, řekl.

Barbashev během sezóny 2021-22 s Blues, kteří ho vyměnili do Vegas před uzávěrkou letošní výměny, vytvořil kariérní maxima 26 góly, 34 asistencemi a 60 body. Nyní je mu 27 let a je suspendován jako volný hráč a snaží se soustředit na hru.

Barbashev řekl: „Pro mě bylo opravdu důležité soustředit se na hokej, a to se mi loni povedlo. Měl jsem opravdu dobrou sezonu, v podstatě skvělý rok a jen se držím hokeje a snažím se na něj nemyslet. „

