Rusko zatklo Francouze obviněného ze shromažďování informací vojenské rozvědky

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek potvrdil zatčení francouzského občana v Moskvě, popřel však, že by tento muž pracoval pro francouzskou vládu.

„V žádném případě nepracoval pro Francii,“ řekl Macron .

Ruský vyšetřovací výbor ve čtvrtek dříve uvedl, že francouzský občan pracující pro neziskové Švýcarské centrum pro humanitární dialog byl zatčen pro podezření ze „shromažďování informací v oblasti vojenských aktivit Ruské federace“.

Videoklip zveřejněný vyšetřovacím výborem ukázal, že muž byl zatčen bezpečnostními pracovníky v moskevské kavárně a převezen do vojenského náklaďáku.

Vyšetřovací výbor tvrdí, že francouzský občan několik let shromažďoval informace o ruských „vojenských a vojensko-technických aktivitách“ a neregistroval se jako zahraniční agent.

„Pro tyto účely opakovaně navštívil území Ruska, včetně města Moskvy, kde se setkal s občany Ruské federace,“ uvedl vyšetřovací výbor.

Představitel vyšetřovacího výboru řekl ruské agentuře TASS, že muž pracoval jako konzultant v neziskové organizaci zabývající se eurasijskými problémy po událostech na Ukrajině v únoru 2014, včetně masových prodemokratických protestů, které zasáhly Kyjev a ukrajinskou vládu. odchod z moci. Rus, bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč.

CNN kontaktovala francouzské ministerstvo zahraničních věcí a švýcarské centrum pro humanitární dialog, aby se k tomu vyjádřily.

Vztahy mezi oběma zeměmi se napjaly, když ruský prezident Vladimir Putin před více než dvěma lety zahájil rozsáhlou invazi na Ukrajinu.

Mnoho lidí ze Západu se ocitlo zadrženo v zemi uprostřed rostoucího napětí.

rusko-americký novinář Alsou Kurmasheva Loni byla zadržena v ruské Kazani při čekání na let zpět do Česka, kde žije. Do Ruska dorazila v květnu kvůli naléhavé rodinné záležitosti, podle jejího zaměstnavatele, Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), financovaného USA, a byla obviněna, že se odmítla zaregistrovat jako zahraniční agent.

Rusko rozšířilo svůj zákon o „zahraničních agentech“ v roce 2022, což signalizuje zesilující zásah proti svobodě projevu a nesouhlasu za Putina. Od té doby jsou zahraničními agenty nejen jednotlivci nebo organizace přijímající finanční prostředky ze zahraničí, ale také kdokoli, kdo „přijal podporu a (nebo) je pod cizím vlivem“.

Korespondent Wall Street Journal Ivan Gerškovič Byl zatčen během služební cesty v roce 2023 a obviněn ze špionáže – obvinění on i jeho zaměstnavatel vehementně popírají. Dosud nečelil soudu a jeho vyšetřovací vazba byla prodloužena do 30. června. V případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení.

Tento příběh byl aktualizován o další vývoj.