Rusko říká, že softwarová závada způsobila, že modul Nauka neočekávaně vypustil trysky a naklonil vesmírnou stanici

Rusko uvedlo, že “selhání softwaru” způsobilo, že se Nauka spustila náhle a neočekávaně poté, co tento týden přistála s Mezinárodní vesmírnou stanicí.

Spalování motoru to způsobuje Laboratoř, která se otáčí asi o 45 stupňů nakloněním rychlostí asi půl stupně za sekundu. Stanice automaticky vystřelila tahy na ruskou jednotku Zvezda a nákladní vozidlo Progress, aby to kompenzovala, což způsobilo přetahování války mezi jednotkou a stanicí.

Asi o hodinu později byli úředníci schopni znovu získat kontrolu nad situací. Příkazy byly poslány do Nauky nejen k zastavení trysek, ale také k zajištění toho, aby nemohly být neúmyslně znovu vystřeleny. NASA trvala na tom, že sedm astronautů na palubě Mezinárodní vesmírné stanice bylo během hoření nechtěné rakety, které začalo ve čtvrtek v 1634 UTC, bez úhony nebo v jakémkoli skutečném nebezpečí.

Ruský Roskosmos dnes vnesl více světla do toho, co se pokazilo. Řekl nám, že Nauka, známá také jako víceúčelová laboratorní jednotka, zakotvila asi před třemi hodinami na stanici po problematické datum. Jednotka, která byla postavena a vypnuta za posledních 25 let, trpět Jak se včera blížilo k Mezinárodní vesmírné stanici, důležité problémy s jeho pohonem a dalšími systémy. Byla vypuštěna z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu 21. července.

“29. července byl víceúčelový laboratorní modul Nauka spojen s Mezinárodní vesmírnou stanicí,” Ona řekla Šéf Roskosmosu Vladimir Solovjov, který dohlíží na ruskou část Mezinárodní vesmírné stanice.

“Po celou dobu letu jednotky fungoval její systém setkání spolehlivě a konzistentně,” pokračoval astronaut a umístil co nejlepší pozitivní rotaci. “Během závěrečného setkání byly pozorovány mírné výkyvy, které byly eliminovány kotvicím systémem. Výsledkem bylo hladké a hmatové dokování při jmenovitých rychlostech, což následně vedlo k mechanickému propojení.”

Bylo nám řečeno, že poté, co byla Nauka připojena k vesmírné stanici, software jednotky nesprávně vypálil její motory k oddělení.

Kvůli krátkodobému selhání programu byl omylem proveden přímý příkaz ke spuštění motorů jednotky pro tažení

„Dokovací mechanika fungovala spolehlivě, bez jakékoli zpětné vazby a vedla k vypnutí dokovacích mechanismů stanice i modulu,“ řekl Solovyov.

“Kvůli krátkodobému selhání programu byl omylem proveden přímý příkaz ke spuštění tažných motorů jednotky, což vedlo k určitým změnám ve směru komplexu jako celku.”

“Tuto situaci rychle vyřešil pohonný systém jednotky Zvezda. V tuto chvíli je stanice ve svém normálním směru, všechny systémy ISS a systémy víceúčelové laboratorní jednotky fungují normálně. Interní velení a spolehlivost bylo zřízeno napájecí rozhraní a také napájecí napájecí rozhraní spojující jednotku ve stanici. “

Mezi další kroky patří ujistit se, že je stanice v pořádku a funguje správně po této nehodě, nebo jako Roscomos položit toDokončete sadu postupů s pohonným systémem Nauka, abyste zajistili bezpodmínečnou bezpečnost Mezinárodní vesmírné stanice a celé posádky.

Jednotka Nauka bude také připravena k použití obyvateli stanice. Je zřízen tak, aby hostil vědecké experimenty, sportovní přechodovou komoru pro vesmírné procházky a dokovací přístav pro návštěvy lodí. Rusko vzdát se Pirova jednotka z vesmírné stanice, aby pustila Nauku dovnitř.

„Posádka je nyní zaneprázdněna vyrovnáváním tlaku v jednotce Noka,“ řekl Solovjov. “Jedná se o poměrně zdlouhavý postup, protože celkový objem jednotky je asi 70 metrů krychlových. Odpoledne posádka otevře poklopy, vstoupí do jednotky, zapne prostředky k čištění atmosféry a zahájí obvyklou normální práci.” . ”

V důsledku tohoto dramatu Boeing vypustil svou bezpilotní kosmickou loď Starliner na Mezinárodní vesmírnou stanici zpoždění Nejdříve do 3. srpna. ®