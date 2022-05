Rusko okupované město Cherson na Ukrajině přechází na rubl, čelí výpadku internetu

Zástupný symbol při načítání akcí článku

Cherson na jihu Ukrajiny byl prvním velkým městem padnout do rukou ruských sil která se přehnala zemí koncem února. V prvních dnech invaze bylo město a jeho velké části obléhány řezat vody, elektřiny a přístupu k potravinám. to bylo To se pak široce předpokládá Že se Rusko pokusí trvale ovládnout Cherson.

Mohla by tak učinit instalací vlády podporované Ruskem, jako to učinila v Doněcku a Luhansku v roce 2014, odstraněním místních vůdců a umístěním proruských elit pod kontrolu území vyrvaných z kontroly Kyjeva nebo připojením Chersonské oblasti k sousednímu Krymu, který to předtím anektovalo. Rusko ve stejném roce.

Nyní, s internetem a mobilními telefony v regionu a pokusem nahradit ukrajinskou měnu ruským rublem, se zdá, že Rusko se možná pokouší realizovat takový plán, který mu poskytne dlouhodobou kontrolu nad regionem strategického významu. ze země.

jako ruští úředníci Oznámil, že přechod na ruskou měnu pro Chersonský region začne 1. května, Zpravodajská aktualizace vydaná britským ministerstvem obrany Rusko se podle něj snaží legitimizovat svou „kontrolu nad městem a jeho okolím tím, že zřídí proruskou administrativu“.

Celkově vzato britské ministerstvo obrany uvedlo, že tyto kroky „pravděpodobně naznačují záměr Ruska uplatňovat v Chersonu dlouhodobě silný politický a ekonomický vliv“. Ministerstvo uvedlo, že pokračující kontrola oblasti zajistí bezpečnost ruské kontroly nad Krymem a umožní jeho silám pokračovat v postupu na severu a západě.

Stefan Wolf, profesor mezinárodní bezpečnosti na univerzitě v Birminghamu, řekl Washington Post, že ruská aktivita v Chersonu následuje po „destabilizujících důkazech“, které Rusko použilo v oblasti východního Donbasu a na Krymu v roce 2014. Toho roku sporné krymské referendum ukázalo svou výsledky. Přibližně 97 procent Z voličů pro integraci v Rusku. READ Rakousko nařídilo celostátní uzamčení pro neočkované osoby

Kirill Strimosov, kterého agentura TASS popsal jako „zástupce vedoucího civilní a vojenské správy Chersonské oblasti“, v rozhovoru pro ruskou státní televizi uvedl, že od ukrajinské měny hřivny bude přechodné období čtyř až pěti měsíců. se používá od roku 1996.

Strimosov, kterého Moskva jmenovala, uvedl, že tento krok byl nezbytný, protože během konfliktu „penzijní fond a státní pokladna opustily území Chersonské oblasti“. „Plánujeme vstoupit do rublové zóny [to provide] řekl Strimosov Rozhovor s ruským kanálem 24.

Ukrajinská vláda mezitím potvrdila, že v Chersonské oblasti a části Záporožské oblasti byly přerušeny internetové připojení a sítě mobilních telefonů. Státní služba speciální komunikace a ochrany informací Ukrajiny V prohlášení uvedl, že jde o záměrný čin, jehož cílem je „ponechat Ukrajince bez přístupu ke skutečným informacím o vývoji ve válce Ruska proti Ukrajině“.

NetBlocks, skupina občanské společnosti, která také monitoruje přístup k internetu po celém světě Potvrzeno v sobotu pozdě Na Twitteru: „Okupovaná jižní Ukrajina je nyní uprostřed téměř úplného výpadku internetu.

Dalším ruským krokem by mohlo být, pokud je minulost nějakým důkazem, neprodyšné referendum, jehož cílem je dát ruskému státnímu převratu zdání legitimity.

Ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva Ljudmila Denisová Rozpětí V polovině dubna, že Moskva tiskla hlasovací lístky pro referendum zaměřené na vytvoření „Chersonské lidové republiky“, tvrzení Washington Post nemohl ověřit.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 21. dubna varoval obyvatele Chersonu, aby nesdíleli informace – včetně pasových informací – s ruskými silami. „To vám nepomůže… Toto je určeno ke zmanipulování takzvaného referenda o vaší zemi, pokud bude z Moskvy vydán příkaz k uspořádání takového průvodu,“ řekl Zelenskyj.

Wolf uvedl, že účelem referenda v Chersonu bylo zachovat „slupku legitimity“ pro přímou anexi území jižní Ukrajiny nebo uznání jejího nezávislého státu a případně její začlenění do Ruska. „Z tohoto pohledu je to do značné míry symbolické cvičení.“ READ První web na světě spuštěný před 30 lety: NPR

Chersonský starosta Ihor Kulechaev – kterého místní úřady podle místních úřadů nahradili Rusy – v rozhovoru zveřejněném ve čtvrtek v ukrajinském zpravodajství NV naplánoval jiný scénář.

Řekl, že nevidí „náznaky“, že by Rusko uspořádalo referendum o vyhlášení samostatné „Chersonské lidové republiky“, jak to dříve udělala Moskva v Luhanské a Doněcké oblasti.

„Co vidím, je: žádné referendum nebude,“ řekl Kulikajev. Místo toho by podle něj Rusko „s největší pravděpodobností“ propojilo Chersonskou oblast s Krymem. „Není to žádný význam.“ [for Russia] Při vytváření „další kvazi-republiky,“ řekl Kulechaev.

Cherson s 300 000 obyvateli u Černého moře má pro Rusko strategický význam. Cherson se nachází na Ruskem anektovaném poloostrově Krym a je vstupní branou do jižní Ukrajiny. Je domovem hlavních námořních a říčních přístavů a ​​nachází se na řece Dněpr, což Rusku pomáhá izolovat ukrajinské síly od pobřeží Černého moře.

„Ukrajinský lid se v tuto chvíli cítí ve stresu a depresi,“ řekla v neděli listu The Post Halina Lohová, tajemnice chersonské městské rady.