Rusko by mohlo během několika dní nesplatit svůj dluh

Polovina zahraničních rezerv země – asi 315 miliard dolarů – byla zmrazena kvůli západním sankcím uvaleným po Invaze na Ukrajinu Řekl to v neděli ruský ministr financí Anton Siluanov. V důsledku toho bude podle něj Moskva vyplácet věřitelům z „nepřátelských zemí“ v rublech, dokud nebudou sankce zrušeny.

Ratingové agentury budou pravděpodobně považovat Rusko za v prodlení, pokud Moskva nesplní svůj dluh vydaný v dolarech nebo eurech v jiných měnách, jako je rubl nebo čínský jüan. Nesplácení by mohlo vyhnat několik zbývajících zahraničních investorů z Ruska a dále izolovat kolabující ekonomiku země.

Nesplácení by mohlo nastat již ve středu, kdy bude Moskva podle JPMorgan Chase potřebovat vrátit 117 milionů dolarů v úrokových platbách ze státních dluhopisů denominovaných v dolarech. Přestože Rusko od roku 2018 vydalo dluhopisy, které lze splatit ve více měnách, tyto platby musí být provedeny v amerických dolarech.

Kristalina Georgieva, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu, v neděli uvedla, že nesplacení dluhu ze strany Ruska již není „vysoce nepravděpodobné“.

„Rusko má peníze na obsluhu svého dluhu, ale nemůže se k nim dostat,“ řekla během rozhovoru pro CBS Face the Nation.

Minulý týden ratingová agentura Fitch snížila hodnocení ruského dluhu s tím, že ochota a schopnost Moskvy obsluhovat svůj dluh byla podkopána a „hrozí“ platební neschopnost. Ratingová agentura také varovala, že Rusko se může pokusit splatit věřitelům v některých zemích rubly.

Analytici Capital Economics uvedli, že nesplácení se již odrazilo v ceně ruských dolarových dluhopisů, které se propadly a obchodovaly za pouhých 20 centů za dolar.

Středeční úrokové platby přicházejí s 30denní lhůtou odkladu. Ratingové agentury by však mohly prohlásit Rusko za nesplatné ještě před uplynutím tohoto období, pokud Moskva dá jasně najevo, že nemá v úmyslu platit.

Naposledy Rusko nesplácelo svůj domácí dluh, když země sklouzla do finanční krize kvůli kolapsu cen komodit v roce 1998. K poslednímu selhání cizí měny došlo v roce 1918, kdy bolševický vůdce Vladimir Lenin zamítl dluhopisy vydané carskou vládou.

co se stalo potom

Ruská vláda si půjčila relativně málo. JPMorgan odhadla, že na konci loňského roku měla dluh v cizí měně asi 40 miliard dolarů, přičemž asi polovinu z toho drželi zahraniční investoři.

Je však obtížné odhadnout možné důsledky nesplácení. Globální finanční krize v roce 2008 a pandemie koronaviru ukázaly, jak se mohou negativní otřesy šířit napříč finančním systémem a moderní propojenou globální ekonomikou.

Podle Banky pro mezinárodní platby dluží mezinárodní banky ruským subjektům více než 121 miliard dolarů. Evropské banky mají celkové pohledávky více než 84 miliard USD, přičemž nejvíce vystavené jsou Francie, Itálie a Rakousko a americké banky dluží 14,7 miliardy USD.

Georgievová v neděli uvedla, že je nepravděpodobné, že by se finanční krize „v tuto chvíli rozvinula“, a uvedla, že expozice západních bank jsou „systémově irelevantní“.

I kdyby Moskva zastavila platby zahraničním investorům na veškerý svůj státní dluh, nesplácení asi 60 miliard dolarů – včetně dluhu v rublech drženého v zahraničí – by bylo v roce 2020 na stejném hřišti jako Argentina – pro trhy by to byla nepříznivá událost.

Analytici společnosti Capital Economics však varovali, že velká finanční instituce by mohla být obzvláště zranitelná vůči ruskému dluhu, což by mohlo způsobit širší finanční nákazu. Druhým rizikem je, že selhání může mít za následek, že ruské společnosti nebudou provádět platby.

Vladimir Potanin je nejbohatším ruským podnikatelem Minulý týden Moskva vyzvala ke zmírnění omezení o cizí měně, aby bylo možné platit úroky ze zahraničních dluhopisů a půjček. V opačném případě hrozilo, že země zcela nesplní svůj zahraniční dluh, který odhadl na zhruba 480 miliard dolarů.

Analytici Capital Economics napsali: „Pro Rusko je hlavní cenou jeho vyloučení z globálních kapitálových trhů nebo alespoň vyšší výpůjční náklady na dlouhou dobu. Ale sankce to stejně udělaly.“