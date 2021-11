Rozpis zápasů, průvodce kanálem a kdy bude Anglie hrát příště

Listopadový mezinárodní svátek se bude zhruba přesně shodovat se začátkem celoročního odpočítávání do mistrovství světa 2022.

Anglie je na vrcholu kvalifikace a potřebuje jen čtyři body z posledních dvou zápasů skupiny A proti Albánii a San Marinu. Wales má stále šanci dostat se do Kataru, i když možná bude muset spoléhat na postup do play-off napříč Ligou národů.

Tady jáTo nejlepší z každého dne mezinárodní přestávky – plus podrobnosti o tom, jak sledovat každý zápas.

čtvrtek 11. listopadu

Irská republika vs Portugalsko

Stephen Kenny bude nadále prosit o trpělivost, protože Irsko se již nemůže kvalifikovat na mistrovství světa. Když se blížila listopadová reprezentační přestávka, vyhráli pouze jeden ze šesti kvalifikačních zápasů, v nichž ve čtvrtek večer porazili Portugalsko 2:1.

Prohra byla na domácí půdě s Lucemburskem 1:0, ale keňský projekt (na pokraji) vykazuje známky úspěchu. Místo Jamese Collinse do útoku povolal Calluma Odawu.

V Portugalsku to není tak dávno, co se Cristiano Ronaldo zoufale snažil napravit Aliho Daeie jako nejlepšího střelce na mezinárodní listině mužů. Útočník Manchesteru United nyní nasbíral šest bodů a bude si jistý, že navýší své konto (115) proti irské obraně, která si zatím v kvalifikačních kolech udržela pouze jedno čisté konto.

já Očekávat: Irská republika 1-3 Portugalsko

Čtvrteční televizní program Všechny výkopy jsou britského času. Etiopie – Ghana – 13:00, kvalifikace mistrovství světa (Mola TV)

Rwanda – Mali – 16:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Arménie vs. Makedonie – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Ázerbájdžán – Lucembursko – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Gruzie – Švédsko – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Football)

Rusko vs. Kypr – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Srbsko vs. Katar – 17:00, FC (červené tlačítko Sky Sports)

Česko – Kuvajt – 17:30, přátelsky (červené tlačítko Sky Sports)

Ukrajina – Bulharsko – 17:30, přátelsky (červené tlačítko Sky Sports)

Togo – Senegal – 19:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Anglie do 21 let vs. Česká republika U21 – 19:00, kvalifikace mistrovství UEFA U21 (Sky Sports Premier League)

vs. Česká republika U21 – 19:00, kvalifikace mistrovství UEFA U21 (Sky Sports Premier League) Německo – Lichtenštejnsko – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Řecko-Španělsko – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Mix)

Malta-Chorvatsko – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Irská republika Proti Portugalsku – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / Sky Sports Football)

Proti Portugalsku – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / Sky Sports Football) Rumunsko-Island – 19:45, kvalifikace mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Slovensko-Slovinsko – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Ekvádor-Venezuela – 21:00, kvalifikace na mistrovství světa (Premier Sports 1)

Paraguay – Chile – 23:00, kvalifikace na mistrovství světa (volné sporty)

pátek 12. listopadu

Emile Smith Rowe bude bojovat o svůj debut v Anglii poté, co obdržel pozdní pozvánku do týmu Garetha Southgatea. Marcus Rashford a James Ward Prause však nebyli považováni za dostatečně zdatné a vypadli. Mason Mount (zubní chirurgie) a Luke Shaw (otřes mozku) jsou sledováni.

I přes problémy se zraněním čeká Three Lions velký skok do kvalifikace proti Albánii. Muži Southgate potřebují čtyři body z posledních dvou kvalifikačních zápasů, aby si zajistili místo v Kataru – i když vyhráli pouze jeden z posledních tří zápasů, porazili Andorru, ale remizovali s Polskem a Maďarskem.

já Očekávat: Anglie 3-1 Albánie

Páteční rozvrh Brazílie – Kolumbie – 12:30, kvalifikace mistrovství světa (Premier Sports 1)

Peru vs. Bolívie – 2:00, kvalifikace na mistrovství světa (volné sporty)

Džibutsko – Alžírsko – 13:00, kvalifikace mistrovství světa (Mola TV)

Gabon – Libye – 16:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Moldavsko vs. Skotsko 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / fotbal Sky Sports)

17:00, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / fotbal Sky Sports) Angola – Egypt – 19:00, kvalifikace mistrovství světa (Mola TV)

Andorra – Polsko – 19:45, kvalifikace mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Rakousko-Izrael – 19:45, kvalifikace mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Dánsko vs. Faerské ostrovy – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Anglie Proti Albánii – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (ITV / ITV Hub)

Proti Albánii – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (ITV / ITV Hub) Maďarsko – San Marino – 19:45, kvalifikace mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Itálie – Švýcarsko – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Premier League)

Severní Irsko Proti Litvě – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / Sky Sports Football)

Proti Litvě – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / Sky Sports Football) Uruguay – Argentina – 23:00, kvalifikace na mistrovství světa (Sport 1)

Sobota 13. listopadu

Francii bude chybět Paul Pogba, který si v první den reprezentační přestávky na tréninku přivodil zranění stehna.

Kazachstán je v žebříčku FIFA na 125. místě, což naznačuje, že by to měla být další pohodlná výhra pro mistry světa, kteří jsou po třech výhrách a třech remízách ve skupině D neporaženi.

glaukom Tváří v tvář nejistotě ohledně budoucnosti Didiera Deschampse s tým Po odhalení textu připravovaného rozhovoru s Prvotřídní video Ve kterém diskutoval o „životě poté, co se stal trenérem Francie“ a návratu k řízení klubu.

já Očekávat: Francie 4:0 Kazachstán

Sobotní rozvrh Malawi vs. Kamerun – 13:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Zambie – Mauretánie – 13:00, kvalifikace mistrovství světa (Mola TV)

Bosna a Hercegovina-Finsko, 14:00 kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Premier League)

Rovníková Guinea-Tunisko – 16:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Libérie a Nigérie – 16:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Norsko – Lotyšsko – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Turecko vs. Gibraltar – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / Sky Sports Football)

Belgie – Estonsko – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Premier League)

Francie vs. Kazachstán – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Černá Hora – Nizozemsko – 19:45, kvalifikace mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Wales Proti Bělorusku – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (S4C / Sky Sports Main Event / Sky Sports Football / Sky Sports Ultra HD)

neděle 14. listopadu

Španělsko vs Švédsko

Tvář na vrcholu stolu ve druhém setu. Řecko je zatím jediným týmem, který v kvalifikaci porazil Švédsko, ale Španělsko nabralo na síle a dostalo se do finále Ligy národů.

Když se tyto dvě země utkaly na Euru 2020, byl to zápas bez branek červená Přestože měli 85 procent držení míče, byli zklamaní. Takže i když to nemusí být vzrušující film, může to být jedna z nejvíce soutěžních soutěží v neděli.

já Očekávat: Španělsko 2-2 Švédsko

Nedělní rozvrh Madagaskar – Tanzanie – 13:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Chorvatsko – Rusko – 14:00, kvalifikace mistrovství světa (Sky Sports Football)

Malta vs. Slovensko – 14:00, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Slovinsko – Kypr – 14:00, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Arménie – Německo – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Football)

Lichtenštejnsko – Rumunsko – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Makedonie – Island – 17:00, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Ázerbájdžán vs Katar – 17:00, přátelsky (červené tlačítko Sky Sports)

Ghana – Jižní Afrika – 19:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Senegal – Kongo – 19:00, kvalifikace na mistrovství světa (Mola TV)

Řecko-Kosovo – 19:45, kvalifikace mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Lucembursko vs. Irská republika – 7:45, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Football)

– 7:45, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Football) Portugalsko-Srbsko – 19:45, kvalifikace mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Španělsko – Švédsko – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Premier League)

pondělí 15. listopadu

Když se Anglie naposledy střetla se San Marinem, Gary Lineker zpochybnil oprávněnost výhry 5:0 a navrhl, že by měla tlačit na FIFA, aby zakázala zemím s nižším žebříčkem na světě hrát za týmy s vyšším hodnocením.

„Určitě jsme se dostali do fáze, kdy země s nižším hodnocením musí hrát mezi sebou, aby se kvalifikovaly pro právo hrát na této úrovni,“ řekl Lineker. cvrlikání. „Začíná to být směšné. Není to blahosklonnost a sarkasmus. V FA Cupu pracuje skvěle. Bylo by vlastně přínosnější se dostat do tohoto bodu. Už jen neustálé bití by mělo zničit duši.“

Celkové skóre Anglie za sedm zápasů se San Marinem je 42-1; Serenissima Vyhráli pouze jeden zápas (1-0 přátelské vítězství nad Lichtenštejnskem v roce 2004).

já Očekávat: San Marino 0-5 Anglie

Pondělní rozvrh Namibie – Togo – 13:00, kvalifikace mistrovství světa (Mola TV)

Gruzie a Uzbekistán – 14:00, přátelský (červené tlačítko Sky Sports)

Litva – Kuvajt – 17:00, přátelský (červené tlačítko Sky Sports)

Albánie – Andorra – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Rakousko-Moldavsko – 19:45, kvalifikace Světového poháru (červené tlačítko Sky Sports)

Izrael vs. Faerské ostrovy – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

Severní Irsko Proti Itálii – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Premier League)

Proti Itálii – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (Sky Sports Premier League) Polsko-Maďarsko – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

San Marino vs Anglie – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (ITV / ITV Hub)

– 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (ITV / ITV Hub) Skotsko Proti Dánsku – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / Sky Sports Football)

Proti Dánsku – 19:45, kvalifikace na mistrovství světa (hlavní událost Sky Sports / Sky Sports Football) Švýcarsko-Bulharsko – 19:45, kvalifikace mistrovství světa (červené tlačítko Sky Sports)

úterý 16. listopadu

K tomu je přidána hrana Atlantská klasika Po výpadcích z jejich poslední schůzky, která byla přerušena, když na hřiště vstoupili úředníci brazilského zdravotnického úřadu Anvisa a pokusili se zatknout kvarteto Premier League Giovanni Lo Celso, Christian Romero, Emiliano Martinez a Emiliano Buendía za údajné porušení pravidel karantény. . .

Jak se trochu očekávalo, Argentina a Brazílie prošly skupinou CONMEBOL, ale byly Výběr Kdo to udělal snadno, vyhrál 10 z 11 dosavadních zápasů.

já Očekávat: Argentina 1-2 Brazílie

