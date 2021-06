Rozhraní Unified Gmail (a Google Chat) Google spuštěno pro každého

Nový Unified Gmail se dnes rozšiřuje na zákazníky. Na postranním panelu najdete tlačítka pro doručenou poštu v Gmailu, chaty na chatu Google, chatovací místnosti Google a Google Meet. Můžete také otevřít toto zobrazení Dokumentů Google na rozdělené obrazovce. Ron Amadeo

Zpráva „Vítejte v chatu v Gmailu“. Ron Amadeo

Aplikace Gmail s novými navigačními tlačítky dole. (Toto je jen testovací účet, takže je plný spamu.) Ron Amadeo

Toto „aktivní“ tlačítko je stav vašeho chatu Google. Ron Amadeo

jídelní menu. Ron Amadeo

google tah Dvě velké výhody Od Google Workspace (placená vrstva účtů Google pro firmy, dříve „G Suite“) až po spotřebitelské účty Google zdarma. Google Chat, nejnovější aplikace pro zasílání zpráv společnosti, je nyní otevřená všem. Velká integrace Gmailu s Google Chatem, Dokumenty Google a Google Meet (konkurentem společnosti Google pro zoom) přichází také na spotřebitelské účty.

Cca před rokemGoogle ohlásil zásadní změnu Gmailu, která ji převede z jednoduché e-mailové aplikace do prostředí „one-stop-shop“, kde můžete posílat e-maily, chatovat, pracovat na dokumentu Google a uskutečňovat videohovory, a to vše v jediném prohlížeči na základě prohlížeče super aplikace. V srpnu tato změna Začal jsem to dávat U placených účtů Google Workspace se na některých spotřebitelských účtech objevila beta verze. Dnes však Google tuto funkci oficiálně zpřístupňuje všem uživatelům Google.

„Sjednocené“ uživatelské rozhraní Gmailu má většinou podobu fragmentovaného designu postranního panelu se všemi druhy aplikací Google. Gmail se vždy vyznačoval roztříštěným postranním panelem, který zahrnuje chatovacího klienta – nejprve Google Talk (od roku 2005), poté Google Hangouts (2013) a nyní Google Chat (2018). S dnešní změnou existují nové sekce s místem pro „místnosti“ chatu Google (nebo skupinové chaty, které jsou nyní oddělené od vašich běžných kontaktů) a sekcí pro Google Meet (takže můžete uskutečňovat videohovory).

Ačkoli není v postranním panelu, má Dokumenty Google také integraci Gmailu. Pokud někdo vloží odkaz na Dokumenty Google do chatu Google, můžete umístit ukazatel myši na miniaturu a kliknout na Otevřít v chatu, čímž se dokument Google otevře v novém vícedílném rozhraní v Gmailu s postranním navigačním panelem vlevo. Rozhraní rozdělené obrazovky se také zobrazí s chatem Google vlevo a dokumentem Google vpravo. „Otevřít v chatu“ zní jako podivné jméno tohoto tlačítka, protože otevírá dokument na Gmail.com, ale toto rozhraní rozdělené obrazovky ve skutečnosti nefunguje, pokud obdržíte odkaz prostřednictvím e-mailu. Rozhraní také nefunguje, pokud máte chat ve vyskakovacím okně. Aby se tlačítko zobrazilo, musí být chat zobrazen v rozhraní celé obrazovky.

Dalším novým widgetem, který pravděpodobně najdete v uživatelském rozhraní služby Gmail, je stav chatu Google, který lze vybrat v pravém horním rohu. Za normálních okolností se tento stav zobrazuje jako „Aktivní“ se zelenou tečkou vedle něj, ale můžete přepnout na „Nerušit“ nebo „Neviditelný“, abyste mohli něco udělat.

Reklamy

Od dnešního dne můžete integrované prostředí v Google Workspace povolit pomocí Zahrajte si chat GoogleSkrytí sjednoceného rozhraní Gmailu za značku „Google Chat“ nemá moc smysl, ale toto políčko můžete zaškrtnout v Nastavení -> „Chatovat a setkat se“ a přepnout nastavení „Chat“ z „Klasických Hangoutů“ na „ Chat Google „Pokud nenávidíte myšlenku toho všeho navíc v Gmailu, můžete nastavení Chatu vypnout a Google Meet skrýt. To by vám mělo poskytnout normální Gmail.

Chat Google pro každého

Také v dnešní dávce oznámení: Google Chat, nejnovější aplikace pro zasílání zpráv Google, která se zavádí na všechny spotřebitelské účty. Google Chat má za sebou dlouhý a rušný život jako služba. Bylo to poprvé oznámeno v roce 2017 S názvem „Hangouts Chat“ a byl exkluzivní pro Google Workspace / GSuite. Byl to konkurent Google pro Slack, The 27 miliard dolarů Aplikace společnosti na chat, přejmenovaná po třech letech na Google Chat. Od dnešního dne je služba Google Chat také uvedena do provozu jako aplikace pro chatování pro spotřebitele a nakonec nahradí Google Hangouts, nejoblíbenější chatovací produkt Google.

Google spuštěn (a uzavřen) mnoho Chatovací aplikace v průběhu let – Google Talk, Voice, Buzz, Disco, Google+ Messenger, Hangouts, Spaces, Allo atd. – ale jedna uživatelská základna to vše udržovala v chaosu. Původní uživatelská základna Google Talk z roku 2005 byla upgradována na Google Hangouts v roce 2013 a nyní tito uživatelé Google Hangouts upgradují na Google Chat v určitém okamžiku. Google Chat je již kompatibilní s Google Hangouts – vaše kontakty a zprávy v jedné aplikaci se zobrazí v druhé – Google stačí vykopnout uživatele ze starých klientů Hangouts a spustit je na nových klientech Google Chat.

Zavádění služby Google Chat pro každého je prvním krokem v tomto procesu. Pravděpodobně se u starých zákazníků služby Hangouts nakonec dočkáme žádosti o přepnutí na Google Chat, zatímco Google Hangouts nakonec podstoupí slíbené vypnutí, které bylo nyní několikrát odloženo.

Již nějakou dobu mám předčasný přístup ke službě Google Chat a pokud vás zajímá, jaký je rozdíl mezi starými konverzacemi Google a novými konverzacemi Google, odpověď zní „není mnoho“. To je vlastně dobrá věc. Předchozí snahy společnosti Google nahradit Hangouty, jako např Google AloBylo to žalostně nedostatečné, pokud jde o chybějící funkce a zákaznickou podporu. Google Chat je funkčně stejný jako Hangouts. Dva velké rozdíly spočívají v tom, že chatovací místnosti nyní podporují @mentions, což by bylo skvělé pro větší místnosti, a pokoje jsou oddělené od vašeho individuálního seznamu kontaktů, stejně jako v Slacku. Výsledkem není ani dramatický upgrade, ani downgrade, ale Google Chat má modernější klienty. Na rozdíl od Hangoutů bude Google Chat v dohledné budoucnosti nadále fungovat.

Reklamy

Další nové rozhraní služby Gmail – a něco, čemu se říká „Spaces“

Rozhraní Gmailu, které dnes přinášíme všem, bylo oznámeno před rokem. Dnes (spolu s oznámením publikace) Google jiný Nové rozhraní služby Gmail a nová funkce chatu Google s názvem „Spaces“. Mezitím Spaces získá soubor Samostatný blogový příspěvek o sobě. Aktualizace vypadá jako vylepšení funkce skupinového chatu v Google Chatu, která se dříve nazývala „Místnosti“ a od nynějška se bude jmenovat „Prostory“. (Google již produkt měl zvané „mezery“.“- Byla to aplikace pro zasílání zpráv, která byla spuštěna v roce 2016 a ukončena o osm měsíců později.)

V příspěvku na blogu se uvádí, že Google Chat Spaces bude obsahovat „nové funkce, jako jsou integrovaná vlákna vláken, indikátory přítomnosti, vlastní stavy, reakce emodži a skládací zobrazení.“ Google Chat již má indikátory zpětné vazby a přítomnosti, takže není jasné, o čem se v příspěvku na blogu mluví, ale hákování tématu do řady způsobí, že se služba bude podobat Slacku. Oba příspěvky na blogu Google jsou dnes plné stylizovaného marketingového jazyka a tak podrobné, že čtenáři budou vyzváni analyzovat, co se mění a jaké jsou nové funkce. Jeden příspěvek říká:

Prostory mohou poskytnout místo pro podporu sdílení znalostí a budování komunity pro týmy všech velikostí, kde lze organizovat všechny informace, konverzace a soubory související s projektem a kde lze inteligentně moderovat témata – dokonce i na podnikové úrovni. Díky možnosti připnout zprávy tam, kde je každý uvidí, bude Spaces hrát klíčovou roli při pomoci lidem zůstat ve spojení a informováni při vývoji hybridního podnikání.

že jo. Vypadá to jako chatovací místnost.

Ještě zajímavější je, že snímky obrazovky Spaces ukazují spoustu změn v rozhraní Gmailu. Většina oblastí navigačního uživatelského rozhraní je na těchto obrazovkách šedá. Postranní panel nad oblastí vyhledávání a nastavení a pravý panel jsou šedé, zatímco dnes jsou tato místa bílá a splývají s hlavní oblastí obsahu.

Všechna tlačítka postranního panelu jsou navržena odlišně s ikonami a textem; Dnes tlačítka zobrazují složené ikony a text, když na ně přejedete myší. Také se zdá, že tlačítka jsou navigační položky, na které lze na tomto snímku kliknout, zatímco prozatím je postranní panel pouze nabídkou ve stylu akordeonu – kliknutím na šipku vedle položky Chat můžete rozbalit seznam chatu v postranním panelu, ale kliknutím na název chatu “ Nic to nedělá.

V levém dolním rohu jsou také tři ikony ve tvaru osoby. Není jasné, o co jde. Ikony účastníků skupinového chatu jsou stále nahoře že jo Úhel této obrazovky. Pokud se jedná o přímé zprávy, budete si myslet, že ikona Chatu bude mít vedle sebe číslo oznámení, stejně jako ikona Pošta. cizinec. Google tento redesign ve svém příspěvku na blogu vůbec neuznává, takže si pro další informace budeme muset počkat, až bude redesign zaveden.

Seznam obrázků podle Google