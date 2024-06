Rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách z června 2024

Pro zachování úrokové sazby hlasovalo sedm členů výboru pro měnovou politiku, dva pro její snížení O 25 bazických bodůTo je stejné jako to, co se stalo během květnového zasedání banky.

Výbor pro měnovou politiku v prohlášení uvedl, že inflace dosáhla cíle centrální banky, a uvedl, že indikátory „krátkodobých inflačních očekávání“ a růstu mezd poklesly.

MPC dodal, že bylo „extrémně obtížné měřit vývoj aktivity na trhu práce“ kvůli nejistotě ohledně odhadů ONS.

V opakování předchozích zpráv, o kterých si někteří analytici mysleli, že by mohly klesnout, banka znovu uvedla, že měnová politika by měla „zůstat dostatečně přísná, aby udržitelně vrátila inflaci k 2% cíli.“