Royal Mail se pomocí aplikace pokouší prolomit stávku Posties

Royal Mail používá aplikaci pro doručování koncertů Economy, která tvrdí, že staví „jezdce na první místo“, aby se pokusila rozbít stávku poštovních zaměstnanců.

Osmihodinové směny, které mají být dokončeny ve vozidle Royal Mail, byly oznámeny v Ryde, doručovací firmě „na poslední míli“ podporované rizikovým kapitálem. Popis směn Ryde v aplikaci neodkazuje na skutečnost, že dostupné směny jsou pro pracovníky pošty, kteří stávkují.

Podrobnosti o směně uváděly: „Budete dokončovat dodávky pomocí aplikace Ryde a vozidel Royal Mail, přičemž budete vydělávat hodinovou sazbu. Než dorazíte na směnu, vezměte si prosím s sebou psací pero a podívejte se na bezpečnostní video vozíku Royal Mail.“

Členové Svazu pracovníků v komunikacích (CWU) podnikli 48hodinové stávky ve dnech 24. a 25. listopadu, 30. listopadu a 1. prosince a provedou sérii jednodenních stávek 9., 11., 14., 15. a 23. prosince a na Vánoce. Předvečer. Odmítli nabídku dvouletých mezd ve výši 7 %, která byla podle Royal Mail konečná.

Směny inzerované v Ryde se liší ve výši platu. Novara Media viděla konverze inzerované v Londýně za 106,96 GBP, 125,68 GBP a 132,64 GBP. Ride tvrdí, že je „jezdci na prvním místě“. Na jejích webových stránkách se píše: „Příliš dlouho velké korporace využívaly výhody koncertních pracovníků. Skrývaly jejich skutečnou mzdu, nespravedlivě je trestaly, manipulovaly s pracovními toky a zapomněly se postarat o své lidi.“

Brian Atkinson Woodcock, řidič dodávky, který odmítl překročit linii poštovních demonstrací, však varoval, že jeho zaměstnavatel pro ekonomiku koncertů pravděpodobně sníží plat, jakmile stávka skončí.

Atkinson-Woodcock řekl: „V tuto chvíli Royal Mail platí více peněz řidičům Ryde, protože dělníci stávkují. Dlouho nebudou platit tolik.“

24. listopadu se Atkinson Woodcock ve věku 32 let přihlásil na čtyři směny u Royal Mail přes Ryde, aniž by tušil, že je čas stávky. Když se však dostal do práce, narazil na hlídkovou frontu pro CWU a rozhodl se, že tu směnu dělat nemůže. Video, na kterém vysvětluje své rozhodnutí, se stalo virálním virální na sociálních sítích. „Musel jsem zrušit směny. Je to spousta peněz, se kterými jsem počítal, ale podpořím každou stávku, jejíž obětí jsou dělníci,“ řekl ve videu.

Poslechněte si, co tento agenturní pracovník říká o rozbití královské pošty @zaměstnanec Výběrové řady 👇 pic.twitter.com/FPFWGP7Jh5 – Rohan Kon (rohankon) 24. listopadu 2022

V rozhovoru pro Novara Media Atkinson-Woodcock řekl: „Nemůžete nejprve nasadit jezdce a pak je nechat bez varování překročit čáru hlídky. Okamžitě jsem zrušil své zápasy, protože bych nikdy nepřekročil čáru hlídky.“

Jeho rozhodnutí znamená, že dostal finanční ránu. Poté, co spotřeboval svůj poslední benzín, aby se dostal do sčítací kanceláře, plánoval použít vydělané peníze na pokrytí nájemného. „Když jsem stiskl tlačítko pro zrušení těchto směn, nevěděl jsem, jak budu platit nájem nebo účty,“ řekl.

Atkinsonovi a Woodcockovi však pomohla skupina hasičů, kteří na něj v hospodské soutěži upletli bič, aby mu pomohli pokrýt část ušlého výdělku.

Začátkem tohoto roku se Atkinson-Woodcock zúčastnil protestní akce proti doručovací platformě na vyžádání Stuart, která se stala nejdelší ekonomickou stávkou ve Spojeném království. Stávka začala, když Stewart snížil minimální mzdu za doručení ze 4,50 GBP na 3,40 GBP.

Atkinson a Woodcock se domnívají, že Royal Mail následuje model propagovaný společnostmi jako Deliveroo a UberEats, kdy řidiče zpočátku přitahují vysoké mzdy, než tyto úrovně mezd erodují, jakmile se vytvoří poptávka po směnách.

„Za rok nebo dva 132,64 GBP klesne na 50 GBP denně. Tak bude zničena Královská pošta. Dostane se do každého sektoru, pokud to bude dovoleno.“

Royal Mail si dříve blahopřál k odhodlání podporovat tradiční náborový model. V srpnu Royal Mail jsem město„V balíkovém průmyslu, kterému stále více dominují modely ‚gig economy‘, jsme hrdí, že Royal Mail je jiný. Máme 97 procent našich stálých zaměstnanců.“

V roce 2017 tedy CEO Royal Mail Moya Green kritizovala „fantomovou samostatnou výdělečnou činnost“, kterou doručovací společnosti používají k vyhýbání se placení daní a snížení účtu za národní pojištění. „Chci, aby vláda překonala tuto iluzi,“ řekl Green.

Nicméně v červenci, královská pošta řekla,„Musíme přizpůsobit staré způsoby práce navržené pro zprávy stále více balíkovému světu a musíme jednat rychle.“

„Nemůžeme lpět na zastaralých obchodních praktikách, ignorovat technologický vývoj a předstírat, že Covid výrazně nezměnil to, co veřejnost od Royal Mail požaduje.“

Na základě rozhodnutí Granta Shappse může český miliardář Daniel Krytinsky navýšit svůj podíl v Royal Mail na více než 25 procent. Očekává se, že Křetínský Platit až do konce doručování dopisů v sobotu.

Je to krok, který vyžaduje požádat vládu, aby souhlasila se změnou poštovních zákonů, aby bylo možné provozovat pět dní v týdnu. Zatímco omezuje doručování dopisů, chce Royal Mail také přejít na balíkový provoz sedm dní v týdnu.

Priorita Royal Mail pro balíky se odráží v jejich rozhodnutí jmenovat řidiče, kteří budou doručovat pouze balíky, zatímco pošta „Nashromáždění“ v třídírnách.

Generální tajemník CWU Dave Ward varoval před přeměnou poštovní služby na „službu doručování balíků ve stylu koncertní ekonomiky, která je závislá na dočasné práci“.

Řekl: „Vydavatelé jsou lidé, kteří jsou velmi hrdí na to, co dělají – jsou součástí komunit, kterým slouží a o které se starají.

„Mají znalosti, péči a nasazení, které nikdy nenajdete v agenturní práci, která je ze své podstaty nepředvídatelná a nestabilní.

„Naši členové bojují ze všech sil, aby zabránili Royal Mail, aby se stala tímto druhem podnikání, a nepřestanou, dokud nebude zajištěna důstojnost a stabilita jejich živobytí.“

Alex Marshall, generální tajemník Independent Workers of Great Britain (IWGB), řekl:

„V IWGB regulujeme koncertní ekonomiku už roky. Vidíme z první ruky, jak vykořisťovatelské modely propagované jako Uber a Deliveroo pronikají do jiných sektorů, obchodní modely, jejichž cílem je zbavit pracovníky volební právo, platit jim co nejméně a snížit energii na místě. práce“.

Novara Media požádala Royal Mail a Ryde o komentář, ale nedostala odpověď.