Rover NASA Curiosity byl navržen tak, aby trhal vlastní kola

Kdo je potřebuje?

Modifikace těla

Téměř deset let na povrchu Marsu uvažoval tým NASA Curiosity Roving Team o některých neobvyklých úpravách struktury robota.

Jízda na Marsu po dlouhou dobu Bylo to příliš kruté Na kolech Curiosity. Vzhledem k tomu, že se poškození v příštích letech zhoršuje, může se posádka NASA rozhodnout namířit Curiosity na ostrý kámen, aby roztrhla vlastní kola. IEEE spektrum Zprávy. Tímto způsobem je menší šance, že poškozený kus nakonec zlomí dráty Curiosity nebo jiné součásti, což způsobí zastavení celé úlohy.

Hodně štěstí

Naštěstí, IEEE spektrum Zprávy naznačují, že i ta nejzávažněji poškozená kola Curiosity mohou vydržet ještě deset let nebo déle, než bude nutné je odstranit. To je založeno na předpovědích NASA o tom, kolik řízení vozidlo v příštích letech zvládne, spolu s nedávnými snahami držet se mírného terénu, jak je to možné.

„Protože další zmírnění, která tým zavedl, prodlužují životnost kola pro další a další předpovědi v budoucnosti, je nepravděpodobné, že budeme muset provést manévr kolem kůlny,“ řekl člen týmu Curiosity Evan Grasser. IEEE spektrum. „Během mise vždy existuje šance na konec životnosti kola, ale zbývá nám mnoho let, abychom ještě nemuseli učinit rozhodnutí o dalším skládkování.“

Ponaučení

Velkou otázkou je, zda NASA Nejnovější rover MarsVytrvalost bude mít stejná rizika. Řekl Grasser IEEE spektrum To, že NASA dobře věděla o poškození kol Curiosity, než Perseverance opustila Zemi, takže inženýři byli schopni postavit volnější kola, která by měla vydržet déle.

Ale možná jednoho dne, pokud vytrvalost přetrvá i roky a roky, bychom jednoho dne mohli vidět, jak se pohybuje po Marťanské Zemi a v jeho prachu zůstávají nějaká roztrhaná kola.

