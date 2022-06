Round Up: Komentáře v Monster Hunter Rise: Sunbreak

účast v Nintendo Live na mě

Chcete-li poslat June s třeskem, Capcom dnes vydal Monster Hunter Rise: Sunbreak. Tento stahovatelný obsah (DLC) se platí za nový záznam. Včera tam byl také pravidelný Aktualizace Monster Hunter Rise příprava na toto rozšíření.

Pokud si stále nejste jisti, zda byste si měli vyzvednout DLC, ani poté demo hruZatím jsme sestavili spoustu recenzí. Na cestě máme také vlastní recenzi, takže zůstaňte naladěni. A pokud jste zvědaví – zde jsou poznámky k patchi:

S tím mimo, uvidíme, co kritici říkají o další kapitole Monster Hunter Rise.

začít s IGNShrňte to tak, že máte nějaké nové fantastické příšery, ale ne mnoho nových nápadů. Původní hře jsem přiřadil skóre k osmi z deseti, ale DLC jsem dal o jeden bod méně – dávám mu sedm z deseti:

„Sunbreak není zdaleka tak velký nebo překvapivý jako Iceborne pro Monster Hunter World, postrádá neotřelé nápady, které jdou nad rámec chytrých AI přisluhovačů, kteří se omezují na lovy pro jednoho hráče, a dokonce opouštějí mise Rampage, aniž by se skutečně snažili zaplnit prázdnotu, která po nich zůstala. absence.“

Tým skončil v žebrovaný Užili jste si obsah ke stažení, ale měli jste pocit, že by měl jít přímo do nového obsahu Monster:

S tolika dobrými souboji východ slunceJe frustrující stát se obětí jednoho z největších padouchů v AAA videohrách: nadutosti. Raději vidím východ slunce Nabízí kratší kampaň s větším zaměřením na nová monstra a dává mi možnost ve svém volném čase bojovat s verzemi původního seznamu Master Rank. Ale místo toho jsem strávil hodiny rozšíření mlácením známých nepřátel, abych se mohl dostat k dobrým věcem. Jako takový si hrajte východ slunce Je to trochu jako rozbalit zajímavý dárek pokrytý spoustou lepicí pásky. „

počítačové hry Dal PC verzi 89 ze 100. Myslí si, že Rise je „tak dobrý jako vždy“, ale poznamenává, že DLC bylo v podstatě „více stejného“ a pro některé fanoušky nemusí poskytovat dostatek „nového“ obsahu:

„Monster Hunter Rise je stejně dobrý jako vždy a Sunbreak je mnohem víc stejný. Je také tvrdší, ale působí to jako správné volání. Pro některé fanoušky série můžete pravděpodobně přidat 10. Postrádá vzrušení z nového, i když je to Některé z jeho doplňků jsou významnější, než se na první pohled zdálo, a v podstatě slouží jako vhodný konec již tak rozšířeného zážitku.“

lovci v Twinfinite Při stahování Sunbreak to vypadalo, jako by „všechno staré je nové“ – chválili to hodnocením 4,5 z 5 a doporučovali to jako „naprosto bez rozmyslu“ pro každého, kdo se chce znovu ponořit:

„Ve současné podobě představuje Sunbreak to nejlepší z Monster Hunter Rise a předělává základní hru prostřednictvím chytré integrace starého a nového. Nejen zarytí fanoušci, kteří Rise opotřebovali, ale také pro ty, kteří milovali změny provedené v Formule Monster Hunter, představující Sunbreak, je novým velkým vodoznakem pro sérii a je to naprosto bez debat pro každého, kdo se chce znovu ponořit.“

v neposlední řadě, mako reaktor Dal 10 z 10 – popsal to jako „naprosto nezbytné“ pro současné majitele Monster Hunter Rise:

„Sunbreak vylepšuje a vylepšuje Monster Hunter Rise ve všech směrech. Příšery jsou náročnější, hudba je mnohem lepší a hratelnost po hře je ve skutečnosti dobrá na víc než pár lovů. Nové mechaniky přidávají větší hloubku pro ty, kteří chtějí ponořte se hlouběji do každé zbraně. I kdyby Capcom neprovedl jednu zásadní aktualizaci, byla by naprosto nezbytná pro každého majitele Monster Hunter Rise. Je to dobré a nemůžu se dočkat, až tomu v příštím roce věnuji stovky hodin.“

Dáte tento nový obsah DLC do Monster Hunter Rise? Řekněte nám to v komentářích.