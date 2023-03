Roosevelt překonává Arlington a opakuje se jako šampion Hudson Valley

Během divoké oslavy v šatně, když zněla hudba, se miska na vrcholu trofeje naplnila vodou a spoluhráči ji předali, aby si z ní mohli usrkávat.

Hráči samozřejmě napodobují to, co bylo pro týmy NHL po zisku mistrovského titulu dlouhou tradicí. Až na to, že v těchto případech jsou nápoje o něco dražší a mají procento důkazu.

„Kdybychom byli dost staří, udělali bychom to se šampaňským, ale voda byla dost dobrá,“ řekl se smíchem senior Eden Matera.

Protože to pro ně byla domácí obdoba Stanley Cupu. Stejně jako profesionální tým byl jejich tým skupinou hráčů z různých regionů a prostředí, kteří se spojili a smíchali své dovednosti, aby vytvořili vynikající tým.

Hokejový tým Franklin D. Roosevelt završil hvězdnou sezónu, která skončila velkým úspěchem, a minulý víkend vyhrál druhý šampionát středoškolské hokejové asociace Hudson Valley v řadě.

„Byla to úžasná sezóna s úžasnou skupinou dětí,“ řekl trenér prvního ročníku Mark Maroney. „Je to sezona, kterou jste nechtěli ukončit, ale my jsme ji ukončili tím nejlepším způsobem, jak jsme mohli.“

Chiefs smetli svého rivala Arlington v nejlepší sérii ze tří, když v sobotu v rozhodujícím druhém zápase v Majed J. Nesheiwat Convention Center v Poughkeepsie zvítězili 3:2.

Roosevelt se ujal vedení 3:0 a zdržel pozdní shromáždění Admirals. Hráči a jejich fanoušci napjatě odpočítávali poslední vteřiny a čekali, až jejich signál vybuchne vzrušením.

„Připadalo mi to jako nejdelší minuta mého života,“ řekl Matera, centr. „Hodili jsme rukavice, neposlechli jsme, napadli našeho brankáře a pak jsme bruslili k našim fanouškům, abychom to s nimi oslavili.“

Chiefs se odrazili od neuspokojivého začátku sezóny a dokončili sérii 21 zápasů bez porážky, která zahrnovala 17 vítězství na cestě k titulu. V semifinále porazili Saugerties a připravili zápas s Arlingtonem, jehož čtyři prohry v této sezóně přišly proti FDR.

Po zahájení 0-2-1 tým rychle začal cvakat a uvědomil si svůj potenciál.

„Máme skvělý mix talentů s dětmi, které hrají v cestovních týmech na nejvyšší úrovni, z nichž mnozí hrají hokej od svých čtyř let,“ řekl Maroney. „Měli jsme také skvělé hráče, kteří odvedli špinavou práci a byli skvělí s naší chemií.“

Jednou z nejnáročnějších a naplňujících dynamik je pro ně skutečnost, že jejich tým se skládá z hráčů z několika škol včetně Red Hook a Spackenkill.

Arlington je největší školní čtvrť v Dutchess County a má dostatečně velkou zásobu talentů, ze kterých lze čerpat, ale FDR má pouze tři hráče z jeho střední školy a může naplnit svůj seznam hráči z místní oblasti, jejichž školy nemají hokejové týmy.

Potíž je však v tom, že náčelníci se scházejí pouze ve čtvrtek, aby trénovali, a někteří sportovci mají závazky zvenčí, včetně jiných sportů. Bez toho, že by se každý den vídali, se některé jejich vztahy rozvinuly díky časté komunikaci na Snapchatu a online hraní.

„Jsem na tyto kluky tak hrdý, na ledě i mimo něj,“ řekl trenér. „Vyžadovalo to kombinaci štěstí, dovedností a úsilí, ale podařilo se nám to.“

Jeden z jejich hráčů, Adam Kovář, je zahraniční výměnný student z České republiky, který žije s rodinou Rhinebeck. Přišlo i trochu štěstí v podobě blaženosti, když spoluhráči Michael Dubosch a Tomáš Hájič s českým původem a jejich rodinami, kteří mluvili jazykem, přivítali Kováře a pomohli s jeho přestupem. Maroney toto trio komicky nazval „Czech Line“.

Také někteří členové týmu spolu hráli v mládežnickém týmu v Millbrooku a znají se deset let. Kvarteto ikonických postav – Matera, Adam Gorkowski a bratři Liam a Owen Maroneyovi – jsou studenti a blízcí přátelé Red Hook.

Hokejová sezóna začala na podzim a trvala do března a překrývala dvě školní sportovní sezóny. Dylan Updike (Speakinkill) a Ryan Zindler (Roy C. Ketcham) jsou hvězdami školního fotbalu a loni na podzim žonglovali s povinnostmi za tyto dva sporty.

V první polovině finále se trefil obránce Zindler, který zakončil krásnou přihrávku od Matery, která prošla soupeři mezi nohy.

S Chiefs excelovali také Ethan Abrahams, Alex Hart a brankář Thomas Mount.

„Bylo to neskutečné a v sobotu večer to přišlo ve vlnách emocí,“ řekl Maroney o svém společném hraní se svými syny. Liam je prvák a Owen je prvák. „Je vzácné, aby mohli hrát ve stejném týmu kvůli věkovému rozdílu, takže pro ně bylo potěšením být spolu.“

Marc Maroney vyrostl v Germantown a měl rád hokej, ale s omezenými zdroji v rodině s 11 dětmi řekl, že organizovanou verzi tohoto sportu nehrál až do vysoké školy. Nyní, když jeho děti mají tuto příležitost, řekl, že to znamená „máme štěstí“.

Matera popsal tuto skupinu jako „super tým“ a chválil dovednosti a trénink týmu. Mezi trenéry patří Mike Stefan, Chris Herlitz a Michael Abrahams.

Matera o vítězství v šampionátu v letech zpětných k sobě řekl: „Bylo skvělé se vrátit, ale letos jsem se cítil lépe. Částečně je to proto, že jsem starší, ale také proto, že tento tým byl tak talentovaný a tak soustředěný.“ Měli jsme úžasný běh.“

