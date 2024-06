Ronaldo 6, Bernardo Silva 8; Shek 4, Barak 7

Portugalsko Cristiana Ronalda se vrátilo a porazilo Českou republiku 2:1 díky pozdnímu gólu náhradníka Francisca Conceicaa v jejich úvodním úterním zápase skupiny F.

Mužstvo trenéra Roberta Martineze zatáhlo o gól do průběhu hry po nádherné trefě po hodině hry českého hráče Lukase Provoda.

Portugalsko kontrolovalo míč, ale nedokázalo vstřelit zasloužený gól, protože jeho nejlepší střelec všech dob Ronaldo se při několika příležitostech přiblížil ke skórování.

Hráč Al-Nasr, který byl v minulé sezóně nejlepším střelcem saúdské profesionální ligy, byl v prvním poločase dvakrát odepřen zblokováním střely českého brankáře Jindřicha Staňka a evropským šampionům z roku 2016 byla udělena silná rána, když Provod skóroval brilantní střela zvenčí. Box za 62 minut.

Staněk pak dal Portugalcům záchranné lano, když zablokoval hlavičku Nuno Mendese kolem obránce Rubena Hranace a míč se odrazil do sítě.

Portugalský náhradník Diogo Jota si myslel, že vstřelil vítězný gól, když poslal míč do sítě poté, co se Ronaldova prudká hlavička odrazila od tyče, ale videoasistent rozhodčího rozhodl, že Ronaldo byl při budování útoku v ofsajdu.

Bylo ponecháno na jiném náhradníkovi, Conceicaovi, aby zajistil Ronaldovi letmý start ve své šesté sezóně na mistrovství Evropy, když skóroval z bezprostřední blízkosti v přestávce.

Trenér Portugalska Španěl Martinez řekl, že 21letý křídelník Porta si zaslouží chvíli slávy.

Martinez řekl novinářům: „Francisco je dokonalým příkladem pro získání této ceny. Zaslouží si být tady a ukázal, že je připraven pomoci skupině.“

Dodal: „Francesco dělá to, co dělal poslední čtyři měsíce ve svém klubovém týmu. Není to snadné. Ukázal charakter a ukázal svou hodnotu, protože mu bylo dovoleno tady být.“

„Francisco je velmi vyspělý hráč, hraje velmi přímo a má schopnost riskovat v pokutovém území.

Dodal: „Pro trenéra národního týmu a mít hráče, který ukázal, co ukázal, je to velmi důležité.“

Bývalý trenér Belgie si pochvaloval styl boje svých hráčů proti silnému českému týmu.

„Dostali jsme gól a dokázali jsme zápas vyhrát,“ řekl. A dodal: „Prohráli jsme se Slovinskem po inkasovaném prvním gólu a totéž se stalo Chorvatsku [both in friendlies]. Dnes jsme dostali a vyhráli.

„Všichni chceme během tohoto turnaje společně růst, odehráli jsme perfektních 90 minut, abychom mohli růst – příště budeme hrát s Tureckem.“

Portugalsko se v sobotu střetne s Tureckem, Česko se utká s Gruzií, která v úterním předčasném utkání podlehla Turkům 3:1.

Aktualizováno: 19. června 2024 v 6:06