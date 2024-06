Rodiny tvrdí, že ti, kteří byli zadrženi při neúspěšném puči v Bolívii, byli podvedeni. Prezident říká, že to není jeho problém

LA PAZ, Bolívie (AP) – Výhrůžky smrtí se objevily krátce poté, co byl manžel Gemena Silva zatčen na základě obvinění z účasti na teroristickém spiknutí. Neúspěšný převrat v Bolívii.

„Volají nám a říkají nám, že pokud cokoli uděláme nebo řekneme, zmizí nejen nám, ale i našim dětem,“ řekl Silva. „Volají nám neznámí lidé a říkají nám, že zabijí naše děti.“

Nyní Silva, matka tří dětí, sedí se svou matkou a bratrem, pláče u bran věznice a zoufale touží po jakýchkoli zprávách o svém manželovi Luisi Domingo Balanzovi.

Balanza, vojenský major více než 15 let, byl Z 21 zatčených Poté, co se skupina vojenských a obrněných vozidel pokusila o to, co vláda popsala jako „ Neúspěšný pučV pátek večer bolívijský soudce vynesl pro bývalého generála trest odnětí svobody Juan José Zunigakterý vedl neúspěšný převrat, byl poslán do přísně střežené věznice čekající na vyšetřování spolu s dalšími dvěma obviněnými z terorismu a ozbrojeného povstání proti státu.

Rodiny zadržených vypadaly ve věznici, kde byli v pátek drženi jejich blízcí, viditelně zmatení a znepokojení a tvrdili, že před středeční scénou nevědí nic o spiknutí. Mnoho rodin zadržených říká, že jejich blízcí prostě „poslouchali rozkazy“ nebo jim bylo řečeno, že provádějí „vojenský výcvik“.

Bolivijský prezident Luis Arce si umyl ruce nad tvrzením rodin, že zadržení jsou nevinní nebo podvedení V pátečním rozhovoru pro Associated Press.

„Je to problém zúčastněných, ne problém vlády,“ řekl Arce.

Snímky z Bolívie ve středu šokovaly svět, když do vládního paláce v La Paz, sídle vlády země, vjelo obrněné auto a vojenští důstojníci uprchli poté, co Arce řekl, že jeho vláda neustoupí.

Jednotka ostřelovačů byla na cestě, aby Zunigovi pomohla, ale nedorazila včas, protože se plán převratu zhroutil, řekl agentuře AP v rozhovoru v pátek Eduardo del Castillo, vysoký člen kabinetu. Řekl, že pokus o převrat představuje pro Bolívii ohromující zpravodajské selhání.

Mezitím Arce vyhodil Zuniga uprostřed chaosu a tvrdil, že zaútočil na vládní úřad jménem Arce, aby získal politickou přízeň v době hluboké ekonomické nespokojenosti v roce 2013. BolívieCož mezi mnoha vyvolalo pochybnosti.

Bolívijský velvyslanec při Organizaci amerických států ve čtvrtek oznámil, že pokusu o převrat se zúčastnilo asi 200 vojenských důstojníků.

„Tito lidé nařídili zničení bolivijského dědictví,“ řekl del Castillo na tiskové konferenci.

Stovky demonstrantů v pátek před věznicí a dalšími vládními budovami odrážely del Castillův hlas a nesly nápisy „Zuniega, zrádce, vůdce převratu, respektujte stát“.

Uvnitř plačící rodiny vyprávěly jiný příběh.

Silva a její matka Daniela uvedly, že jejich rodina zůstala ekonomicky zdevastovaná bez jakéhokoli příjmu na péči o své tři děti. Rodina byla mezi těmi, kteří tvrdili, že jejich otec pouze poslouchal rozkazy a říkal mu, aby se odvrátil od online školení a zamířil na náměstí před vládním palácem. Silva řekla, že se její manžel později sám udal.

„Jak nakrmíme naši rodinu?“ zeptala se Daniela, která promluvila pod podmínkou, že kvůli výhrůžkám nebude prozrazeno její příjmení.

„Můj syn není zlý,“ řekla. „Je to jen podřízený.“ Zachoval si své dědictví a oni ho využili.“

Rodiny a právníci obžalovaných dotazovaných agenturou Associated Press mohli sdílet několik podrobností o případech a právních argumentech svých rodinných příslušníků, protože sledovali soudní řízení, ale většina uvedla, že pro zadržené usilují o „spravedlnost“.

Nubia Barbieri uvedla, že její manžel, plukovník Raul Barbieri Mwiba, byl instruován Zunigou, aby provedl „vojenský výcvik“. Barbieri řekl, že opustil arénu ihned po vstupu, řekl Zunize, že byl „oklamán“, a krátce poté jí zavolal.

Tvrzení rodin přidávají další vrstvu zmatku k pochybnostem, které ve středu večer zasel Zuniga o platnosti převratu.

Po svém rychlém zatčení tvrdil, aniž by poskytl důkazy, že mu Arce nařídil vzpouru, což vedlo politickou opozici k popisu případu jako „sebepřevratu“.

Zuniga tvrdil, že převzetí bylo pouze trikem, jak zvýšit upadající popularitu Arce, zatímco on se snažil zvládnout Rostoucí ekonomikaTo prohloubilo politické rozpory a prohloubilo nespokojenost veřejnosti. Arce ve čtvrtek obvinění důrazně odmítl. Agentuře Associated Press řekl, že Bolívie není v ekonomické krizi a že vláda „přijímá opatření“ k řešení ekonomických potíží bolivijského lidu.

Bojovný prezident soutěží s mocným bývalým prezidentem Evo Moralesem o tom, kdo bude kandidátem jejich strany v prezidentských volbách v roce 2025, Arce řekl, že jeho vláda byla „politicky napadena“ Moralesem, což jeho vládě bránilo řešit ekonomické nepokoje.

Eskalující politický konflikt zanechal Bolívijce frustrované a zmatené z toho, co se skutečně stalo během těch středečních tří chaotických hodin, kdy do centra La Paz vjela obrněná vozidla a Arce se postavil pučistům tváří v tvář a nařídil jim ustoupit.

Zůstává však nejasné, zda jsou Zunigova tvrzení o Arce pravdivá – nebo zda se nespokojený generál pouze snaží využít eskalující krize v Bolívii pro svůj vlastní zisk.

Mnohé, jako Cynthia Ramos, však středeční chaos pobouřil.

„Zuniga by měl zaplatit maximální trest za útok na bolivijský lid,“ řekla Cynthia Ramos, 31, jedna z demonstrantů ve vězení.

Rodiny mohou říkat, že jejich blízcí jsou nevinní, ale Ramos řekl, že „toto nemohla udělat jen jedna osoba. Tato osoba měla spojence, spojence na vysoké úrovni… a ti by měli zaplatit maximální trest.“

Policie byla viděna v pátek ráno, jak prochází Zuniga v poutech věznicí.

Krátce před tím jeho manželka Graciela Arzacibia sklopila oči a čekala, až se generál vynoří z policejní stanice. Nesla s sebou malý sáček s občerstvením a vyjádřila obavy o svého šestiletého syna, který si podle ní myslel, že jeho uvězněný otec je pryč v práci.

„Žádám je, aby vzali v úvahu rodiny. My jsme nic neudělali,“ řekla agentuře AP.