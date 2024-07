Roboti získávají v novém výzkumu plnější tvář (a úsměv).

Robotičtí inženýři po desetiletí experimentovali s materiály a doufali, že najdou něco, co by mohlo chránit složité strojní zařízení robota, ale zároveň by to bylo dostatečně měkké a lehké pro širokou škálu použití.

Pokud je povrch robota poškrábaný nebo naražený, mohlo by to způsobit poruchu stroje, takže schopnost samočinné opravy je pro humanoidní roboty „kritickou výhodou“, uvedli vědci v novinách.

Kevin Lynch, ředitel Centra pro robotiku a biosystémy na Northwestern University, uvedl, že nová metoda přichycení kůže přispívá k rozvoji nově vznikajícího oboru „biohybridní“ robotiky, která kombinuje mechanické inženýrství s genetickým a tkáňovým inženýrstvím.

„Tato studie je inovativním příspěvkem k problému ukotvení umělé kůže k základnímu materiálu,“ řekl profesor Lynch a dodal, že „živá kůže nám může pomoci dosáhnout svatého grálu samoléčících se kůží v hybridní biorobotice.“

Dodal, že studie neřeší, jak se kůže robota hojí sama bez vnější podpory.